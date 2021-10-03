Жителька Флориди двічі виграла у лотерею Mega Millions. С'юзан Фіттон правильно написала переможні номери одразу на двох квитках, пише CNN, тож виграла по 2 мільйони доларів на кожним квитком.

За своїм виграшем Фіттон звернулась у середині вересня, але в американських медіа ця новина стала широко відомою лише цими вихідними.

Шанси виграти один мільйон доларів у лотереї Mega Millions складає один проти 12,607,306, зазначає видання. При цьому у липні чоловік із Південної Кароліни уже вигравав двічі: 40 тисяч доларів, а 11 днів потому - 3 мільйони.

Тим часом, джекпот іншої лотереї Powerball у суботу досяг 670 мільйонів доларів після того, як у сороковий розіграш переможну комбінацію не вгадав ніхто, повідомляє ABC. При цьому найбільший джекпот цієї лотереї досяг суми у 731 мільйон доларів у січні.

У матеріалі використані джерела: CNN, ABC

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