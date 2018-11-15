Ньюйорківець, який 25 років ставив на ті самі числа, виграв джек-пот

Роберт Бейлі майже тридцять років ставив на ті самі числа в лотереї. Цього року, ця стратегія себе виправдала, коли він грав джек-пот у 343,8 мільйона доларів в лотерею, пише CNN.

67-річний пенсіонер, колишній урядовий співробітник у середу заявив про свої права на виграшний квиток в лотереї Powerball. Це найбільший джек-пот в історії нью-йоркських лотерей.

Всі шість чисел співпали і Бейлі вибрав можливість забрати гроші одразу і отримав чек на суму 125 396 690 доларів США – суму виграшу після обов'язкових платежів.

Чоловік купив "чарівний квиток" в магазині продуктів у Гарлемі. Він постійно купував квитки у трьох-чотирьох визначених місцях, але саме у цей день дощило, тому він швидко забіг до крамниці і вирішив купити квиток там.

"Член сім'ї дав метні ці цифри більше 25 років тому і я вірно ставлю на них", - заявив він. Коли було оголошено виграшні цифри, Бейлі був шокований.

"Я сказав собі: " це виглядає, як мої числа". Я намагався залишатись спокійним і сів дивитись шоу на своєму телевізорі. Я не спав решту ночі", - сказав він.

Загальна сума призу – 687 мільйонів доларів. Бейлі розділив джек-пот з жінкою з Айови, яка також вгадала виграшні числа.

51-річна Лерін Уест купила свій квиток в магазині у невеликому містечку в Редфілді, Айові, куди вона з сестрою зайшла за піццою та кавою. Вона щойно придбала новий будинок і це був день переїзду.

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