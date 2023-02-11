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Наростити військові м’язи НАТО і дати Україні все, що їй потрібно, закликали у Вашингтоні парламентарі України, Польщі та Литви
Дипломатичний десант країн Люблінського трикутника, що об'єднує Україну, Литву та Польщу, у Вашингтоні закликав Захід збільшити підтримку України – голови парламентських комітетів трьох країн виступили у Hudson Institute і розказали про свої зустрічі з представниками американської влади. Вільнюс та Варшава найкраще знають Кремль, тож разом з Україною мають найкращу у світі експертизу протистояння Путіну, кажуть учасники дискусії.
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Тому голови парламентських комітетів закликають США та Захід до них дослухатися, адже саме країни Східної Європи тривалий час попереджали про войовничу стратегію Путіна.
«Я можу порадити президенту США: слухайте країни, які знають Росію, країни, які попереджали, але їх не слухали» - закликає Радослав Фогель, голова комітету з закордонних справ парламенту Польщі.
Політики згадують, що до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Захід лише відмахувався від східноєвропейців і поблажливо вказував, що, мовляв, ті помиляються: з Москвою можна мати справи, мовляв, якщо вести бізнес з Росією і при цьому іноді критикувати за порушення демократії, то це дозволить зробити путінський режим краще. Литовський парламентар Жиґімантас Павільоніс символічно називає спроби умиротворити Кремль – обіймами зі злом.
«Дурна ідея, що грошима можна змінити вбивцю, коли ти кладеш йому гроші в кишеню, відриваєш ринок, даєш технологію, а він після цього стає священником», - каже він.
І литовський, і польський парламентарі категорично відкидають ідею, що сьогодні Україна має йти на переговори з Росією та погоджуватися на умови Кремля, нехтуючи власними інтересами. Путін сприйматиме це як слабкість. Адже ніхто не покарав Кремль в попередні роки за порушення міжнародного права. Жиґімантас Павільоніс нагадує:
«США та Захід були вражені путінською промовою на мюнхенській конференції в 2007. Колективний Захід почав дослухатися до його порядку денного. І що це за порядок денний? Вбивства, окупація, руйнування. Це фашистський порядок денний. Питання до Заходу. Чи він продовжить мюнхени, ялти, мінськи? Чи ви продовжите співпрацю зі злом? Просто здаватиме території? Дозволите, щоб демократія була вбита глобально? Чи ви будете битися за цінності, які записані в Конституції та Статуті ООН? На мою думку, час битися».
Польський парламентар Радослав Фогель вважає – зараз потрібно зупинити Росію. І для цього надати всю необхідну зброю Україні. Він відкидає аргументи тих, хто вважає, що передача західних винищувачів призведе до нової ескалації війни:
«Путін у Мюнхені говорить, що розширення НАТО приведе до війни. І ми не збільшили НАТО. Ми щось пообіцяли щось теоретичне Україні і Грузії на саміті в Бухаресті. Ми зробили, що хотів Путін. І до чого це призвело? До війни. У Грузії у 2008 році. І анексія Криму у 2014 році. І повномасштабна війна зараз. Путін не потребує бути спровокованим. Він cам провокує, якщо ми прогинаємося під його волю».
У Литви є стратегія протистояння Кремлю, каже представник країни і додає, що Вільнюс як ніхто інший знає тактику Путіна – створити провокацію, підняти ставки і запропонувати розв’язати кризу, але за рахунок іншої сторони. Кремль нагнітає страх і шантажує ним. «Вони знають, що ви боїтеся ескалації, і вони контролюють вас завдяки страхові» - підсумовує Жиґімантас Павільоніс.
Кремль погрожує ядерним ударом, щоб стримати український наступ, натомість український представник в дискусії переконує: атомний шантаж - це блеф Москви і не потрібно на нього піддаватися
Кремль погрожує ядерним ударом, щоб стримати український наступ, натомість український представник в дискусії переконує: атомний шантаж - це блеф Москви і не потрібно на нього піддаватися. Голова Комітету ВР із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко каже: «Не можна погоджуватися на ядерний шантаж. Якщо ми на це підемо, одного дня Путін шантажуватиме США, вимагаючи Аляску. Це неправильна логіка. З того, що ми бачимо, Путін боягуз. Коли його провокації зустрічають силу, він відходить. Найкращий приклад – Швеція і Фінляндія і їх вступ в НАТО. Путін нічого не зробив проти цього».
І литовський, і польський парламентарі закликають владу США не зменшувати військову підтримку України.
«Зараз ми можемо завдати удару по імперії зла, без залучення американських та європейських сил НАТО. Якщо Україна впаде, то далі будуть Молдова, Грузія, Литва, можливо, Польща. І тоді це вимагатиме присутності американських солдат, тоді буде активована стаття 5. Якщо ми хочемо уникнути ескалації, ми маємо ухвалювати рішення і бути сильними зараз», - переконує Радослав Фогель.
А наступним кроком має стати швидке набуття членства Україною як в НАТО, так і в ЄС.
«Відкриття дверей – справжнє відкриття дверей для України, яка має одну з найсильніших армій в світі. Україна - контрибутор стабільності. І це сигнал Росії – не можна більше загрожувати», - вважає Жиґімантас Павільоніс.
Саме оборонна парасолька блоку допоможе стримати подальшу агресію Кремля, каже Мережко.
«Ми включили в Конституцію України положення, що Україна має стати членом НАТО і ЄС. Я проводжу кампанію, що Україну потрібно прийняти до НАТО негайно, бо я вірю, що це зупинить путінську агресію, – каже український парламентар. – І це одна з причин, чому ми всі троє, перебуваємо тут у Вашингтоні. Я отримав досить різну реакцію. Частина наших колег з ентузіазмом зустріли цю ідею і повністю підтримували нас. Інші – все ще вагаються. Наше завдання – переконувати тих, хто сумнівається просто зараз».
Щоб не піддаватися на провокації Росії, країни НАТО мають відновити свою військову міць і припинити тактику останніх років, коли на власних арміях країни блоку заощаджували, говорять парламентарі. Литва і Польща подають приклад, витрачаючи на оборону більше, ніж того вимагають правила НАТО.
Ми не хочемо ховатися за спиною США. Цього року Польща витрачає 4 відсотки [ВВП] на потреби оборони.Радослав Фогель
«Ми робимо свою частину роботи. Ми не хочемо ховатися за спиною США. Цього року Польща витрачає 4 відсотки [ВВП] на потреби оборони. Це вдвічі більше, ніж вимагає НАТО. Є інші, хто цього не робить. І ми маємо на них тиснути і мотивувати», - підсумовує Радослав Фогель.
Мережко відповідає і на страхи американської преси про те, що допомога США може використовуватися нецільовим чином. Він каже, що українська влада не приховує випадки корупції і активно бореться з нею: «Корупція це наш ворог під час війни. І це може зашкодити західній підтримці і ми віддані продовжити боротьбу з корупцією».
Український, польський та литовський парламентарі відзначили, що всі їхні зустрічі показали: Україна має двопартійну підтримку в Конгрес і Америка залишається надійним союзником.
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США збили невідомий об'єкт в небі поблизу Аляски
ВАШИНГТОН (AP) — Військовий винищувач США, за наказом президента США Джо Байдена, збив невідомий об’єкт, що летів біля віддаленого північного узбережжя Аляски в п’ятницю, повідомили представники Білого дому.
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Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що об’єкт було збито через те, що він летів на висоті близько 13 000 метрів і становив «обґрунтовану загрозу» безпеці цивільних польотів, а не на основі можливої інформації, що він міг вести спостереження. Відповідаючи на запитання про збиття об’єкта, Байден у п’ятницю лише сказав, що «це був успіх».
Комерційні авіалайнери та приватні літаки можуть літати на висоті 13 700 метрів.
Кірбі заявив, що об’єкт був розміром з невелику машину, значно менше за ймовірно китайську повітряну кулю-шпигуна, збиту винищувачами ВПС у суботу біля узбережжя Південної Кароліни після того, як вона пролетіла над важливими військовими об’єктами континентальної частини США.
Два випадки збиття свідчать про підвищене занепокоєння щодо програми стеження Китаю та громадський тиск на Байдена більш жорстко до цього ставитись. Тим не менш, інформації про невідомий об'єкт, збитий у п'ятницю було мало, і Білий дім розрізнив два епізоди. Офіційні особи не можуть сказати, чи містив останній об’єкт будь-яке обладнання для спостереження, звідки воно взялося та яке його призначення.
У п'ятницю Пентагон відмовився надати більш точний опис об'єкта, лише сказавши, що американські пілоти, які підлетіли, щоб спостерігати за ним, визначили, що він не є пілотованим. Офіційні особи заявили, що об’єкт був набагато меншим за повітряну кулю, збиту минулого тижня, не мав маневреності та летів на меншій висоті.
Кірбі стверджував, що Байден, ґрунтуючись на порадах Пентагону, визначив, що об’єкт викликає достатню стурбованість, насамперед через потенційний ризик для цивільних літаків.
«Ми залишатимемося пильними щодо нашого повітряного простору, — сказав Кірбі. – Президент вважає свій обов’язок щодо захисту наших інтересів національної безпеки першочерговим».
Президента проінформували про наявність об'єкта в четвер увечері після того, як два винищувачі провели спостереження.
Бриг. генерал Пет Райдер, прес-секретар Пентагону, повідомив журналістам у п’ятницю, що винищувач F-22, який базувався на об’єднаній базі Елмендорф-Річардсон на Алясці, збив об’єкт за допомогою ракети «повітря-повітря» AIM-9X малої дальності, того ж типу, що використовувався, щоб усунути повітряну кулю майже тиждень тому.
Об'єкт пролетів над одним із найбезлюдніших місць у країні. У двох найближчих громадах — Дедхорс і Кактовік — проживає близько 300 осіб. Нафтове родовище Prudhoe Bay на Норт-Слоупі є найбільшим у Сполучених Штатах.
На відміну від повітряної кулі, яка могла шпигувати, і збиття якої транслювали наживо, ймовірно, мало хто бачив цей об’єкт, враховуючи морози на півночі Аляски цієї пори року.
Перед збиттям Федеральна авіаційна адміністрація обмежила польоти над територією площею приблизно 26 квадратних кілометрів у повітряному просторі США поблизу Буллен-Пойнта на Алясці, місця розташування невикористовуваної радіолокаційної станції ВПС США на море Бофорта приблизно за 130 миль (210 кілометрів) від канадського кордону, за Полярним колом.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав у Twitter у п'ятницю, що він був проінформований і підтримав це рішення. "Наші військові та розвідувальні служби завжди працюватимуть разом", - сказав він.
Об'єкт упав на кригу, і чиновники вважають, що зможуть підняти уламки швидше, ніж уламки величезної повітряної кулі, збитої минулого тижня. Райдер сказав, що об’єкт рухався на північний схід, коли його збили. За його словами, кілька військових гелікоптерів США вирушили, щоб підібрати рештки.
Пізніше в п’ятницю Пентагон повідомив: «Збір відбувається в умовах льоду та снігу. Підрозділи, розташовані на Алясці під керівництвом Північного командування США, разом із Національною гвардією Аляски беруть участь у операції».
Невідомий об'єкт збито у місцевості з суворими погодними умовами та близько шести з половиною годин світлового дня в цю пору року. Денна температура в п'ятницю становила близько мінус 17 градусів за Фаренгейтом (27 градусів Цельсія).
Після того, як об’єкт було виявлено в четвер, NORAD — Командування аерокосмічної оборони Північної Америки — надіслало F-35 для спостереження за ним, сказав офіційний представник США, додавши, що військові переконались, що об’єкт не належить урядові США. Чиновник не мав права публічно говорити про делікатні питання національної безпеки та говорив на умовах анонімності.
Оскільки він був набагато меншим за ймовірну китайську повітряну кулю-шпигуна, його збиття не створювало таких проблем з безпекою, тому було прийнято рішення збити його, коли це було можливо. Це сталося над водою.
Таємниця навколо того, що саме було літаючим об'єктом, точилася до пізньої ночі п'ятниці. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень оприлюднило заяву, в якій говориться, що це "не повітряна куля Національної служби погоди".
"Вони не зависають", - сказав речник NOAA Скотт Смуллен.
Ця подія сталася майже через тиждень після того, як США збили ймовірну китайську шпигунську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни після того, як вона пролетіла над важливими військовими об’єктами по всій Північній Америці. Китай наполягав, що обліт був нещасним випадком за участю цивільного судна та загрожував наслідками.
Байден видав наказ, але хотів, щоб повітряну кулю збили ще раніше. Йому повідомили, що найкращий час для операції – над водою. Військові чиновники визначили, що падіння його над землею з висоти 60 000 футів створить надмірний ризик для людей на землі.
Запуск повітряної кулі був частиною великої програми спостереження, яку Китай проводив протягом «кілька років», заявив Пентагон. США заявили, що за останні роки китайські повітряні кулі пролетіли над десятками країн на п’яти континентах, і вони дізналися більше про цю програму після того, як уважно спостерігали за повітряною кулею, збитою поблизу Південної Кароліни.
Китай відповів, що залишає за собою право «вживати подальших дій», і розкритикував США за «очевидну надмірну реакцію та серйозне порушення міжнародної практики».
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Для чого Україна має перемогти? Нотатки з лекції Нобелівської лауреатки Олександри Матвійчук у Гарварді
Ще рік тому науковці та фахівці з питань сучасної України, що збиралися на найбільшу поза Україною наукову конференцію в Гарвардському Інституті українських досліджень, підбивали підсумки 30-ліття української незалежності і з тривогою вдивлялися у прийдешній рік, що приніс українцям війну і нові випробування. Але нині, напередодні роковин широкомасштабного російського вторгнення, науковці, політологи, українські урядовці та представники громадянського суспільства говорять не так про саму війну, як про те, як зміниться світ та сама Україна після своєї перемоги.
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Темою цьогорічної конференції «Відбудова України. Відбудова світу», яка проводиться в рамках Програми дослідження сучасної України імені Дж. Темертея (TCUP), є майбутнє як повоєнної України, так і всього світу, який вже змінила і продовжує змінювати ця війна.
Поділитися своєю візією України та того, як українці можуть вплинути на світ, до Гарвардського університету запросили лауреатку Нобелівської премії 2022 року, правозахисницю, керівницю «Центру громадянських свобод» Олександру Матвійчук, яка була головним промовцем конференції. Її лекція мала в основі погляд на права людини як головну цінність цивілізації, до якої належить Україна.
«Відмова надати зброю Україні для захисту, є нічим іншим, як допомога Росії в окупації України»
Війна, яку Росія розпочала проти України, показала, що світ з усіма своїми інституціями та законами, за словами Матвійчук, виявився неспроможним зупинити агресію, яка стирає з лиця землі цілі міста, яка принесла на українську землю тортури, масові вбивства цивільного населення, депортації, фільтраційні табори та має на меті знищити українську ідентичність.
Щоб зберегти контроль над цими територіями, Росія свідомо винищує там активне населення
Пояснюючи міжнародній аудиторії, чому українці не можуть скласти зброю, вона каже, що відмова від боротьби не принесе мир, вона не подарує свободу і не дасть можливості жити без страху.
«Мир не настає, коли країна, на яку напали, складає зброю і перестає захищатися. Це – не мир. Це окупація», – каже українська правозахисниця.
Коли українці звільняють свої території, вони знаходять там масові поховання та тіла цивільних зі зв’язаними за спиною руками і слідами катувань, каже правозахисниця. При цьому українці прекрасно розуміють, що Росія свідомо організувала терор на окупованих територіях.
«Щоб зберегти контроль над цими територіями, Росія свідомо винищує там активне населення. Міські голови, громадські активісти, журналісти, волонтери, священники, митці та інші. В окупації у людей немає шансів захистити свободу, майно, життя та своїх найдорожчих», – каже Матвійчук, чия організація займається документуванням цих злочинів.
Тому, як наполягає Матвійчук, виправдовування деяких політиків, що вони не хочуть надавати Україні зброю, щоб не розпалювати конфлікт, є «не лише неправильними, вони є аморальними». Особливо, якщо взяти до уваги набагато більший потенціал та розміри противника, відмова надати зброю Україні для захисту, є нічим іншим, як допомога Росії в окупації України, вважає правозахисниця.
Вона каже, що досвід попередніх років показує, що для світу легко не помітити страждання людей в окупації, але не можна не помітити сміливу боротьбу за свободу.
Україна може зупинити ланцюг безкарності
У своїй промові Матвійчук навела приклад з колишньої Югославії, коли за фото, зробленим понад 30 років тому знайшли колишнього сербського солдата, який бив ногами жінку, що лежала в калюжі крові.
«Сучасні технології роблять реальністю те, про що люди не могли навіть мріяти 15 років тому», – каже Матвійчук. Але суди і міжнародна система правосуддя не розвиваються так само швидко, і в уяві людей застрягло поняття з часів Другої світової, що злочинців можна покарати лише після падіння режиму, який забезпечує їхню безкарність.
Але, на переконання Матвійчук, це не так. «Справедливість не має залежати від міцності авторитарного режиму», – каже вона і злочини проти людяності стосуються цілого світу, а безкарність таких злочинів веде до того, що вони повторюються в різних частинах світу. Тому, не може бути тривкого миру без забезпечення справедливості.
Встановлення спеціального трибуналу за злочин агресії для Росії може покласти край відчуттю безкарності, з яким російські солдати діють в Україні. Судити потрібно, за її словами, президента Росії Володимира Путіна, білоруського лідера Олександра Лукашенка, інших високопоставлених осіб, які ухвалювали рішення.
Але, як каже Матвійчук, недостатньо провести кілька показових судів над головними злочинцями, сучасні технології дозволяють розслідувати кожний окремий злочин, встановити справедливість щодо кожної окремої жертви.
Війна Росії з українцями – це війна Росії з демократією
За словами української правозахисниці, росіяни ведуть війну геноциду проти України, але знищення українців як нації – не єдина їхня ціль.
«Росія намагається довести, що демократія, права людини, верховенство права є фейковими цінностями, тому що вони нікого не можуть захистити під час війни. Росія намагається довести, що має значення лише сила», – каже Матвійчук.
І повоєнна міжнародна архітектура, де Росія входить до Ради Безпеки ООН як постійний член, і може блокувати намагання міжнародної спільноти її зупинити, грають на руку Росії, яка демонструє, що право є на боці сильного.
Якщо ця ситуація не зміниться найближчим часом, це матиме погані наслідки для всього світу, адже для того, щоб захиститися, країни зможуть покладатися не на закони і правила, а тільки на зброю – за рахунок витрат на освіту, охорону здоров’я, боротьбу зі зміною клімату, та інших потреб.
Але поки що у світі не зрозуміли, переконана Матвійчук, наскільки велику проблему створюють країни, які систематично знищують права людини, законність та демократію у себе в країні, а потім починають розносити свій досвід по світу.
Говорячи про відродження, правозахисниця вказує на те, що крім відновлення інфраструктури, житлових будинків та бізнесу, буде потрібно підтримати і громади, і громадські організації, і про те, як включити місцеві громади в ці плани, потрібно думати вже зараз.
«Відродження має включати реконструкцію демократії та зміцнення демократичних інститутів, які зазнали додаткових обмежень прав людини через вимоги безпеки та військовий стан», – зауважує правозахисниця.
Олександра Матвійчук говорить, що досвід України показує, як багато можуть зробити звичайні люди, коли обставини вимагають від них взяти на себе відповідальність не лише за себе і за своїх близьких, але і за свою державу.
«Ми боремося за те, що не має національних кордонів: мир, справедливість, відновлення, створення міжнародної системи, яка може захистити кожного, і можливість визначати власне майбутнє. Це завдання зрозуміле всім людям незалежно від їхнього громадянства, політичних поглядів, ідеології, соціального становища, віросповідання», – каже Матвійчук.
На її переконання, надто довго демократичний світ йшов на поступки диктатурі. Тому зараз він має підтримати Україну, яка «мужньо протистоїть російському імперіалізму». Як каже Матвійчук, світ потребує успіху України у її боротьбі за свободу, справедливість і демократію, бо «лише поширення свободи зробить наш світ безпечнішим».
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