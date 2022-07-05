Київ і представники понад 40 країн підписали в Лугано декларацію про відновлення України

5 липня десятки країн взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну під час, як очікується, тривалого і дорогого відновлення й погодилися з необхідністю проведення широких реформ для підвищення прозорості й боротьби з корупцією.

Завершуючи дводенну конференцію в південному швейцарському місті Лугано, лідери близько 40 країн підписали декларацію, яка викладає принципи для відбудови України.

Підписанти, зокрема США, Велика Британія, Франція та Японія, «найрішучішим чином» засудили військову агресію Росії проти України і закликали Москву негайно вивести свої війська.

Президент Швейцарії Іґнаціо Кассіс, який разом з Україною вів конференцію, привітав цю декларацію як «перший ключовий крок на довгому шляху відновлення України».

«Наша робота готується до післявоєнного часу, хоча війна все ще триває», – сказав він на церемонії закриття.

«Це має дати людям в Україні надію та впевненість, що вони не самотні», – додав Кассіс.

Підписанти привітали зобов’язання щодо надання політичної, фінансової і технічної підтримки і започаткували принципи Лугано для відновлення, яке, за даними Києва, може коштувати до 750 мільярдів доларів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 5 липня заявив, що декларація – це «однозначно початок нашого тривалого процесу».

Дивіться також: Конференція із відбудови України у швейцарському Лугано: заяви, подробиці. Відео

«Ми маємо зробити все, що було знищено, кращим, ніж воно було», – додав він.

У принципах Лугано підкреслюється, що «процес відновлення має сприяти прискоренню, поглибленню, розширенню і досягненню зусиль України щодо реформ і стійкості відповідно до її європейського шляху».

«Процес відновлення має бути прозорим і підзвітним народу України», – йдеться в документі.

Декларація також містить заклик до того, щоб процес відновлення був «інклюзивним і забезпечував гендерну рівність».

Президент України Володимир Зеленський напередодні під час відеовиступу на конференції у швейцарському місті Лугано анонсував національний План відбудови України.

За словами Володимира Зеленського, за чотири місяці повномасштабної війни проти України Росія знищила 2102 освітні об’єкти, 799 об’єктів медичної інфраструктури та близько 80 тисяч житлових об’єктів.

4–5 липня в швейцарському місті Лугано відбувалася масштабна Міжнародна конференція з питань відновлення України.

У ній брали участь представники 40 країн і 18 організацій.