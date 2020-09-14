Лукашенко гостює в Путіна на тлі побоювань вимушеної інтеграції Білорусі з Росією

Олександр Лукашенко, який наполягає на своєму праві залишатися президентом Білорусі попри звинувачення у фальсифікації виборів, вперше відвідує Росію для переговорів з президентом Путіним.

Вони часто спілкувалися по телефону, але переговори 14 вересня у російському курортному місті Сочі є першою безпосередньою зустріччю після білоруських президентських виборів 9 серпня.

Економічна і військова підтримка Москви може виявитися вирішальною у протидії Лукашенка опозиції на тлі багатотисячних протестів, які тривають в Білорусі шостий тиждень поспіль.

Марш героїв ослабив Лукашенка перед його завтрашніми переговорами з Путіним. Протести підтвердили, що Лукашенко не контролює вулиці і має низькі рейтинги.

Путін давав зрозуміти, що готовий підтримати Лукашенка і зокрема надіслати в Білорусь спеціально сформовані силові підрозділи на додаток до фінансово-економічної допомоги.

Від Лукашенка Москва віддавна вимагала тіснішого політичного та економічного об’єднання Білорусі з Росією включно із використанням спільної валюти.

Упродовж 26-ти років при владі Олександр Лукашенко погоджувався лише на половинчасті кроки у процесі інтеграції з Росією, але вважають, що через політичне ослаблення тепер він може бути більш податливий під вимогами Москви.

Масові протести у різних містах і зокрема велетенський так званий Марш героїв у Мінську в неділю 13 вересня стали ознакою проблем білоруської влади.

«Марш героїв ослабив Лукашенка перед його завтрашніми переговорами з Путіним, - написав у неділю в Twitter білоруський коментатор Франак Вячорка, - Протести підтвердили, що Лукашенко не контролює вулиці і має низькі рейтинги підтримки. Для Кремля підтримувати Лукашенка зараз означає підтримувати збанкрутілого диктатора».

Вячорка також пише, що для Кремля «Лукашенко проблематичний, але передбачуваний та ідеологічно зрозумілий, а також наразі найбільш проросійський політик».

Серед гасел білоруських протестів у неділю були: «Ми не дамо йому продати країну» і «Путін, ми розберемося самі».

Білоруська письменниця лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич стала одним з найгучніших голосів із застереженням Москві про те, що російська підтримка авторитарного білоруського правителя погіршить відносини між білоруським та російським народами.

Але Алексієвич також належить до значної кількості білоруських діячів, які вважають, що Москва може допомогти усунути Лукашенка від влади.

«Тепер Лукашенко розмовляє лише з Путіним. Нам треба, щоб він розмовляв з народом. Можливо світ може допомогти нам, щоб Лукашенко з кимось домовлявся. Нам потрібна допомога світу і, можливо, Росії», - сказала Алексієвич кілька тижнів тому.

Білоруський журналіст Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода у Мінську, зауважує, що багато білорусів останнім часом з більшою обережністю дивляться на Росію з огляду на російську агресію проти України.

«Білоруси живуть у центрі Європи. У білорусів дуже гарні сусіди: Литва, Латвія, Польща, Україна - країни, які вже у Європейському Союзі, або прагнуть до нього. Тому, як би сказати, креативна частина білоруського суспільства не орієнтуються на Росію. Молода частина більше орієнтується на Захід», - каже журналіст.

Але Валерій Калиновський також визнає, що в Білорусі є чимало людей, які орієнтуються на Росію і зокрема тих, які наголошують на економічних зв’язках та перебувають у полі впливу російських засобів масової інформації.

Він наголошує при цьому, що точно оцінювати настрої білоруського суспільства важко, бо незалежні соціологічні дослідження в Білорусі заборонені, але масові протести, за його словами, свідчать про прагнення білорусів самостійно вирішувати долю своєї країни.

Дивіться також: Чим відрізняються виборчі кампанії Трампа та Байдена