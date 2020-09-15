Тихановська: Винні у масових побиттях мають постати перед судом, в тому числі Лукашенко

Лідерка народного руху Білорусі Світлана Тихановська заявила, що Олександр Лукашенко має постати перед судом через масові побиття демонстрантів. Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю українській службі Голосу Америки.

Всі ті люди, які були причетні до масових побиттів та катувань після 9 серпня, звісно, мають постати перед законом і судом. Але вже перед справедливим судом, який буде після виборів.

“Всі ті люди, які були причетні до масових побиттів та катувань після 9 серпня, звісно, мають постати перед законом і судом. Але вже перед справедливим судом, який буде після виборів. Судова система буде явно змінена, тому що те, що зараз у Білорусі - це зовсім не судова система. Повинні бути покарані всі, бо люди не простять навіть новому керівнику те, що ці злочини залишаться непокараними”, - сказала Тихановська.

На уточнююче запитання, чи Олександр Лукашенко також має постати перед судом, опозиційна лідерка відповіла: “В тому числі”.

Крім цього, Світлана Тихановська закликала Олександра Лукашенка подати у відставку.

“Для нього ще не пізно усвідомити, що найкращий вихід із цієї ситуації - це його відставка. Відійти вбік і дати можливість білоруському народу самому вирішувати, кого вони хочуть бачити президентом своєї країни. Для цього треба всього лиш або піти у відставку, або почати діалог з координаційною радою, і організувати нові, чесні та відкриті вибори. І тоді, можливо, Лукашенка будуть пам’ятати просто як першого президента Республіки Білорусь, а не як вбивцю”, - сказала Тихановська.

Напередодні до Сенату США представили двопартійну резолюцію, яка заявляє про невизнання Сенатом офіційних результатів виборів у Білорусі. Пропонована резолюція також заявляє про солідарність Сенату із народом Білорусі та визнає провідну роль жінок у мирних протестах та продемократичному русі у країні.

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