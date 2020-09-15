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Тихановська: Винні у масових побиттях мають постати перед судом, в тому числі Лукашенко

Лідерка народного руху Білорусі Світлана Тихановська заявила, що Олександр Лукашенко має постати перед судом через масові побиття демонстрантів. Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю українській службі Голосу Америки.

Всі ті люди, які були причетні до масових побиттів та катувань після 9 серпня, звісно, мають постати перед законом і судом. Але вже перед справедливим судом, який буде після виборів.
Світлана Тихановська, лідерка народного руху Білорусі

“Всі ті люди, які були причетні до масових побиттів та катувань після 9 серпня, звісно, мають постати перед законом і судом. Але вже перед справедливим судом, який буде після виборів. Судова система буде явно змінена, тому що те, що зараз у Білорусі - це зовсім не судова система. Повинні бути покарані всі, бо люди не простять навіть новому керівнику те, що ці злочини залишаться непокараними”, - сказала Тихановська.

На уточнююче запитання, чи Олександр Лукашенко також має постати перед судом, опозиційна лідерка відповіла: “В тому числі”.

Крім цього, Світлана Тихановська закликала Олександра Лукашенка подати у відставку.

“Для нього ще не пізно усвідомити, що найкращий вихід із цієї ситуації - це його відставка. Відійти вбік і дати можливість білоруському народу самому вирішувати, кого вони хочуть бачити президентом своєї країни. Для цього треба всього лиш або піти у відставку, або почати діалог з координаційною радою, і організувати нові, чесні та відкриті вибори. І тоді, можливо, Лукашенка будуть пам’ятати просто як першого президента Республіки Білорусь, а не як вбивцю”, - сказала Тихановська.

Напередодні до Сенату США представили двопартійну резолюцію, яка заявляє про невизнання Сенатом офіційних результатів виборів у Білорусі. Пропонована резолюція також заявляє про солідарність Сенату із народом Білорусі та визнає провідну роль жінок у мирних протестах та продемократичному русі у країні.

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    Мирослава Гонгадзе

    Ведуча, головний редактор і керівник Української служби «Голосу Америки». На додаток до праці на «Голосі Америки», часто виступає як експерт із питань України, Східної Європи та свободи слова на пострадянському просторі. Статті Мирослави друкуються на шпальтах  таких світових видань, як Wall Street Journal, Washington Post, NPR, Journal of Democracy. Мирослава є співавтором науково-публіцистичної роботи «Розірваний нерв» про протестний рух в Україні 2000-2004 років.

    З освітою правника, здобутою у Львівському державному університеті, має великий досвід роботи в галузі журналістики та зв'язків із громадськістю. Працювала журналістом, редактором, продюсером, керівником медія-кампаній в Україні та США у низці політичних і медійних організацій, у тому числі RFE/RL, Інтерньюз, IRI, NDI.

    Серед іншого - Мирослава також була дослідником Університету Джорджа Вашингтона (2003) та володарем стипендії Рейгана-Фасела Національного фонду за демократію (2001). «За видатний внесок у розвиток журналістики, активну громадянську позицію та професійну майстерность» Мирослава Ґонґадзе нагороджена Орденом княгині Ольги.

    Інформувати, поєднувати й об’єднувати людей та ідеї, надихати – такою Мирослава бачить свою місію.

    У вільний від роботи час, якщо такий з’являється, захоплюється подорожами, мистецтвом, фотографією.

    Виховує доньок-близнюків Нану та Саломе.

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Хасиди перекрили кордон Білорусі та України. Відео
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Хасиди перекрили кордон Білорусі та України. Відео

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Хасиди перекрили кордон Білорусі та України. Відео

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