Трамп звернув увагу на статтю The Hill про Луценка

В своєму твіті, виданому в середу ввечері, президент США Дональд Трамп процитував журналіста видання The Hill, який писав про інтерв'ю українського генпрокурора Юрія Луценка.

"Джон Соломон: Російська змова зникає, а українська змова на допомогу Клінтон постає", - написав Дональд Трамп.

Під такою назвою вийшла колонка дописувача Джона Соломона у виданні The Hill 20 березня.

"Чи намагалась Україна таємно допомогти Гілларі Клінтон виграти вибори 2016 року? Генеральний прокурор говорить, що доказів достатньо, щоб почати розслідування", - так Джон Соломон представив свою статтю.

"Український генеральний прокурор повідомив у інтерв'ю опублікованому в середу The Hill.TV, що він розпочав розслідування стосовно того, чи правозахисний апарат його країни навмисно здійснив витік фінансових документів протягом президентської кампанії 2016 року про тогочасного голову кампанії Трампа Пола Манафорта, сподіваючись схилити вибори на користь Гілларі Клінтон", - йдеться в колонці.

В інтерв'ю виданню The Hill, оприлюдненому 20 березня, Луценко заявив, що відкриває кримінальне провадження про ймовірні спроби громадян України втрутитися у вибори президента США 2016 року.

«Сьогодні ми почнемо кримінальне розслідування з цього приводу і дамо правову оцінку цій інформації», – сказав Луценко.

Генпрокурор перевіряє інформацію від народного депутата України про те, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник намагався втрутитись у вибори в США на користь Гілларі Клінтон. Народний депутат надав аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос Ситника, обговорює це питання, повідомляє Луценко.

Представник Держдепартаменту, пише The Hill, заявив, що там мають інформацію щодо Ситника.

Луценко також звинувачував Посольство США в Україні в передачі йому переліку осіб, яких не можна переслідувати. Державний департамент видав заяву в середу, назвавши це звинувачення "відвертою фабрикацією".

В США деякі аналітики різко відреагували на інтерв'ю Луценка.

"Український Генеральний прокурор, як видається, використовує дивного пропагандиста в The Hill, щоб поширювати дезінформацію та шкодити розслідуванню російського впливу", - написала, серед іншого, у Твіттер історик Моллі Макью.

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