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Двоє людей загинуло і 300 постраждало під час спроби доставки гуманітарної допомоги у Венесуелу

  • Голос Америки
Демонстранти штовхають підпалений під час сутичок з Національною гвардією Венесуели автобус в Урені, Венесуела, біля кордону з Колубмією. 23 лютого 2019 року.

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Принаймні двоє цивільних було вбито у суботу під час зіткнення сил безпеки Венесуели з демонстрантами, через постачання гуманітарної допомоги.

«Сьогоднішні події змушують мене прийняти рішення офіційно заявити міжнародному співтовариству, що ми повинні мати усі можливості, щоб забезпечити свободу нашої країни», - заявив в суботу у Твіттері Хуан Гуайдо, лідер опозиції Венесуели, який проголосив себе тимчасовим президентом.

В суботу ввечері віце-президент США Майк Пенс оголосив про плани зустрічі з Гуайдо в понеділок у Боготі. В понеділок Пенс планує звернутися до лімської групи регіональних лідерів в Колумбії і зустрітися з Гуайдо.

Гуайдо і його прихильники в суботу брали участь у спробі доставити гуманітарну допомогу з Колумбії до Венесуели. На кордоні сталися зіткнення між Національною гвардією Венесуели та демонстрантами.

За даними інформаційного агентства Associated Press, двоє людей загинули та 300 отримали поранення.

Офіцери силових структур Венесуели під час сутичок в Урені, Венесуела, поблизку кордону з Колумбією. 23 лютого 2019 року
Офіцери силових структур Венесуели під час сутичок в Урені, Венесуела, поблизку кордону з Колумбією. 23 лютого 2019 року

Група "Foro Penal", що стежить за даними про випадки насильства у Венесуелі, повідомила про загибель двох людей в місті Санта-Елена-де-Уайрен поблизу кордону з Бразилією.

Колумбійські чиновники говорять, що більше 60 венесуельских військових перейшли на бік Гуайдо у суботу.

Військові Венесуели ведуть затриманого чоловіка під час сутичок у Урені, Венесуела. 23 лютого 2019 року
Військові Венесуели ведуть затриманого чоловіка під час сутичок у Урені, Венесуела. 23 лютого 2019 року

Офіційний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив 23 лютого про розрив дипломатичних відносин з Колумбією, повідомляє інформагентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп у суботу поширив відео на підтримку венесуельців. "Народ Венесуели перебуває на порозі історичних змін, готовий повернути собі країну - та майбутнє...", - йдеться у твіті президента США.

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