"Нагода для РФ заявити про перемогу", успіх ЗСУ "із виснаження сил" Росії - експерти про вихід сил України з Лисичанська

Українські сили вийшли з Лисичанська, ймовірно на підготовані оборонні позиції, пише британське Міністерство оборони. Президент України Володимир Зеленський визнав виведення сил, однак вказав, що Україна зможе повернути ці території завдяки тактиці та сучасній зброї.

"Якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає тільки одне: що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї", - виголосив Зеленський у неділю.

Російський президент Путін привітав своє військо з "звільненням" Луганської області.

У минулі тижні бойові дії навколо Лисичанська інтенсифікувались і російські сили проводили постійне просування. Лисичанськ був останнім основним населеним пунктом в Луганській області, який контролювала Україна, повідомило британське Міністерство оборони.

Оглядачі розходяться в оцінках важливості контролю над Лисичанському для ЗСУ.

Українські військові успішно виснажили росіян в цьому регіоні. Так прокоментував для Sky News бої за Лисичанськ колишній офіцер британської розвідки Фордс Маккензі. "Вони [ЗСУ] дуже успішно тактично виснажили росіян в цьому регіоні, - сказав Маккензі. - Лисичанськ не є ключовим - їм не потрібно мати це місто, щоб виграти війну". Маккензі переконаний - наступна фаза війни вирішить багато. Він припускає, що українці перейдуть на західний бік дороги між Слов'янськом та Бахмутом і готуватимуться до нової атаки.

Інші ж кажуть про важливість Лисичанська як бази для наступу на Донецьку область. Якщо Краматорськ та Слов'янськ, які вже зазнають масштабних ударів з боку Росії, падуть, то це означатиме фактичний контроль Росії над Донбасом, "що стане демонстрацією перемоги для Путіна у війні, яка, за всіма ознаками, триває довше, ніж Кремль спочатку очікував", пише американське видання NPR. Подібні оцінки озвучує і американське оборонне видання Stripes."Захоплення Луганської [області] надає російським військам більш міцну базу для просування на Донбасі", - йдеться у статті видання.

Британське оборонне відомство прогнозує, що виснажливі бойові дії триватимуть впродовж наступних тижнів. "Битва за Донбас є затяжною і виснажливою і це навряд чи змінеться у наступні тижні", - йдеться в повідомленні.

Як і українські посадовці, британське відомство вважає, що наступною ціллю РосіЇ, "практично напевно" стане Донецька область, значна частина якої залишається під контролем українських сил.

