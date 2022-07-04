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"Нагода для РФ заявити про перемогу", успіх ЗСУ "із виснаження сил" Росії - експерти про вихід сил України з Лисичанська
Українські сили вийшли з Лисичанська, ймовірно на підготовані оборонні позиції, пише британське Міністерство оборони. Президент України Володимир Зеленський визнав виведення сил, однак вказав, що Україна зможе повернути ці території завдяки тактиці та сучасній зброї.
"Якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає тільки одне: що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї", - виголосив Зеленський у неділю.
Російський президент Путін привітав своє військо з "звільненням" Луганської області.
У минулі тижні бойові дії навколо Лисичанська інтенсифікувались і російські сили проводили постійне просування. Лисичанськ був останнім основним населеним пунктом в Луганській області, який контролювала Україна, повідомило британське Міністерство оборони.
Оглядачі розходяться в оцінках важливості контролю над Лисичанському для ЗСУ.
Українські військові успішно виснажили росіян в цьому регіоні. Так прокоментував для Sky News бої за Лисичанськ колишній офіцер британської розвідки Фордс Маккензі. "Вони [ЗСУ] дуже успішно тактично виснажили росіян в цьому регіоні, - сказав Маккензі. - Лисичанськ не є ключовим - їм не потрібно мати це місто, щоб виграти війну". Маккензі переконаний - наступна фаза війни вирішить багато. Він припускає, що українці перейдуть на західний бік дороги між Слов'янськом та Бахмутом і готуватимуться до нової атаки.
Інші ж кажуть про важливість Лисичанська як бази для наступу на Донецьку область. Якщо Краматорськ та Слов'янськ, які вже зазнають масштабних ударів з боку Росії, падуть, то це означатиме фактичний контроль Росії над Донбасом, "що стане демонстрацією перемоги для Путіна у війні, яка, за всіма ознаками, триває довше, ніж Кремль спочатку очікував", пише американське видання NPR. Подібні оцінки озвучує і американське оборонне видання Stripes."Захоплення Луганської [області] надає російським військам більш міцну базу для просування на Донбасі", - йдеться у статті видання.
Британське оборонне відомство прогнозує, що виснажливі бойові дії триватимуть впродовж наступних тижнів. "Битва за Донбас є затяжною і виснажливою і це навряд чи змінеться у наступні тижні", - йдеться в повідомленні.
Як і українські посадовці, британське відомство вважає, що наступною ціллю РосіЇ, "практично напевно" стане Донецька область, значна частина якої залишається під контролем українських сил.
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ЄС створює платформу з відбудови України
Швейцарія, 4 липня (Reuters) - Вартість відновлення України після вторгнення Росії може сягнути 750 мільярдів доларів, і багаті росіяни повинні допомогти покрити ці витрати, заявив у понеділок прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
"Ми вважаємо, що ключовим джерелом повернення повинні бути конфісковані активи Росії та російських олігархів", — сказав він на конференції в швейцарському місті Лугано, посилаючись на оцінки, що заморожені російські активи становлять 300-500 мільярдів доларів.
«Цю кровопролитну війну розв'язала російська влада. Вона спричинила ці масові руйнування і має за це відповідати», - додав він.
Також виступаючи на Конференції з відбудови України, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський Союз створить центральну платформу для координації зусиль з відновлення, а також допоможе зміцнити статус України як кандидата на членство в ЄС, наданий минулого місяця.
"З початку війни Європейський Союз мобілізував близько 6,2 мільярда євро (6,48 мільярда доларів) фінансової підтримки, - сказала фон дер Ляєн. - І буде більше. Ми будемо активно долучатися до середньо- та довгострокової відбудови".
Після років тісної співпраці з Україною фон дер Ляєн сказала, що Європа несе особливу відповідальність і має стратегічну зацікавленість їй допомагати.
“Мета Кремля - військово-політичне та економічне знищення України, - сказала вона. - Вони хочуть підірвати саме існування України як держави. Ми не можемо і не допустимо цього”.
Росія називає вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого, "спеціальною військовою операцією".
Платформа акумулюватиме запити на інвестиції та спрямовуватиме ресурси, сказала фон дер Ляєн.
Новий майданчик об’єднає країни, приватний сектор, громадянське суспільство, а також міжнародні організації, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк.
Європейський інвестиційний банк, кредитний підрозділ Європейського Союзу, пропонує механізми фінансування, які раніше використовували під час пандемії COVID-19, щоб допомогти відбудувати Україну.
Президент України Володимир Зеленський привітав зусилля з реконструкції.
“Відбудувати Україну – це відновити принципи життя, відновити простори життя, відновити те, що робить людей людьми”, – сказав він у зверненні через відеозв’язок.
Росія не бажає США щасливого Дня незалежності
У понеділок Росія заявила, що не надсилатиме добрих слів на День незалежності в Сполучених Штатах.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що привітання "навряд чи доцільні", і посилався на те, що він назвав "недружньою політикою" Сполучених Штатів.
США виступають проти війни Росії в Україні, надсилають зброю та допомагають навчати українські сили а також очолюють зусилля щодо запровадження санкцій проти Росії.
Президент Росії Володимир Путін вітав зі святом попередніх лідерів США, зокрема колишніх президентів Дональда Трампа та Барака Обаму.
У понеділок президент України Володимир Зеленський побажав «миру та процвітання» президенту США Джо Байдену та американському народу.
«Ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у відстоюванні Україною спільних цінностей — Свободи, Демократії та Незалежності», — написав Зеленський.
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Reuters.
В Китаї посол США розкритикував Росію за війну в Україні
На Світовому форумі миру в понеділок в Пекіні західні дипломати розкритикували Росію за війну проти України а також закликали Китай не поширювати російську дезінформацію про війну.
Подія, на якій виступили представники держав - п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, стала рідкісною нагодою для західних дипломатів висловити опозицію до війни в Україні, вказують ЗМІ.
Посол США в Китаї Ніколас Бернс назвав російську агресію "найбільшою загрозою для світового порядку".
"Той факт, що Росія без провокації перетнула кордон збройними силами і розпочала війну, що принесла такі людські страждання, таку кількість загиблих цивільних в Україні, є прямим порушенням Статуту ООН, прямим порушенням того, що підписала Росія, коли набула членства", - вказав Бернс.
У відповідь російський посол в Китаї Андрій Денисов заявив, що провокацією для Росії стали п'ять років розширення НАТО і сказав про "надзвичайні зусилля моєї країни із просування Мінських домовленостей".
Напад Росії та Україну "є неприйнятним і безперечно порушує Статут ООН", додав Лорен Білі, посол Франції в Китаї. Британська посол в Китаї Керолайн Вілсон підтримала західних колег, запитавши риторично у Денисова про розширення НАТО: "Хто напав на Грузію? Хто напав на Україну? Хто розмістив війска в Молдові без їхньої згоди?".
Звертаючись до посла Росії, Бернс заявив, що Росія блокує українські порти, що погіршує проблему голоду в світі. Денисов же вказав, що найшвидшим і найдешевшим шляхом було б доставити зерно через Білорусь до портів Балтії. Питання вивезення зерна з України іншими шляхами розглядають країни під егідою ООН, однак морський шлях, на який припадало до 70% експорту українського зерна, поки не вдалось замінити.
Бернс також звернувся до Міністерства закордонних справ Китаю і висловив сподівання, що відомство "припинить поширювати брехню про американські біолабораторії, яких в Україні не існує". В той же день речниця китайського зовнішньополітичного відомства на брифінгу для преси заявила, що "це американська, а не китайська сторона поширює неправдиву інформацію".
В статті використані матеріали АР, Reuters
Якісна відбудова України можлива лише з міжнародним сприянням, каже Зеленський
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників міжнародної конференції з відбудови України повідомив, що після 24 лютого від бойових дій в Україні постраждали 10 областей України, де більшість населених пунктів потребують відбудови, «а 100 були повністю знищені російською армією».
Зеленський наголосив, що проводити масштабну відбудову за новими стандартами і з новою якістю життя «можливо лише залучивши міжнародні можливості».
Це покаже Путіну, що результатом його намагань зруйнувати Україну стала сильніша, заможніша і більш об'єднана країна.Ліз Трасс.
Він сказав, що у деяких частинах України, звільнених нещодавно від російського вторгнення, повертається життя, але застеріг, що «війна не закінчилася».
«На жаль її жорстокість подекуди тільки наростає. Не можна про неї забувати, тому обов’язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам», - сказав Зеленський, закликавши аудиторію «використовувати контакти за кордоном, всі інформаційні можливості навіть просто соціальні мережі, щоб поширювати правду про війну і про злочини окупантів на нашій землі».
У дводенній конференції (4-5 липня) в швейцарському місті Луґано бере участь, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
Швейцарський президент Іґнаціо Кассіс вітав українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та представників установ, організацій та активістів.
Завданням конференції називають створення плану відбудови України та збір коштів.
Велика Британія з нагоди конференції оголосила, що виділить на підтримку України 100 мільйонів фунтів ($120 млн.), а також гарантуватиме міжнародних позик на 1,5 мільярда доларів.
Британський уряд також повідомив, що планує провести у себе наступну міжнародну конференцію з відбудови України 2023 року.
«Відродження України від наслідків російської агресивної війни стане символом переваги демократії над автократією. Це покаже Путіну, що результатом його намагань зруйнувати Україну стала сильніша, заможніша і більш об'єднана країна», - проголосила британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс.
У Лондоні повідомили, що президент Зеленський просив Велику Британію очолити відбудову Києва та регіонів довкола.
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