США заявили про важливість Литви у Індо-Тихоокеанському регіоні

США підтверджують потужну підтримку Литви як цінного союзника по НАТО та партнера щодо численних спільних викликів та нагод, зокрема у Індо-Тихоокеанському регіоні. На це вказує заява речниці Ради національної безпеки США Емілі Хорн розміщена на сайті Білого дому.

Як повідомляє уряд США, сьогодні у Вашингтоні пройшли двосторонні консультації між США та Литвою щодо можливостей поглибленої співпраці у Індо-Тихоокеанському регіоні. Як повідомляється діалог очолювали міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та високопосадовці Ради національної безпеки та Держдепу США. У діалозі також брали участь представники уряду Литви, Ради нацбезпеки, Держдепу, Мінторгівлі та Міноборони США.

"Учасники обговорили спільну відданість країн демократичним цінностям, правам людини, та підтримку міжнародного порядку заснованого на правилах. Обвидві сторони зобов'язались розширювати співпрацію, у тому числі у торгівлі, інвестиціях, стійкості каналів постачання; безпекових та оборонних зв'язках; вирішенні викликів, які пов'язані з новими та революційними технологіями, а також кібер та гібридними загрозами", - відзначає заява Білого дому.

Держдеп США також повідомляє сьогодні про зустріч міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса із заступницею державного секретаря США Венді Шерман. Серед іншого, повідомлення Держдепу США відзначає, що Ландсбергіс та Шерман "висловили спільне занепокоєння щодо незвичної військової активності Росії на кордоні з Україною та підбурюючою риторикою, і вони закликали Росію зменшити напруженість".

Раніше в уряді Китаю ухвалили рішення про зниження дипломатичних відносин із Китаєм до рівня повірених у справах. Це викликано відкриттям представництва Тайваню у Литві.

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