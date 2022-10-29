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Литовські компанії терміново прислали Україні обладнання для ремонту енергооб'єктів
Литовські компанії Litgrid та Amber Grid доставили в Україну устаткування для ремонту пошкоджених енергооб'єктів. Обладнання вартістю майже 100 000 євро допоможе відремонтувати пошкоджені підстанції та газопроводи, повідомили в компаніях.
"Литва всіма можливими способами допомагає Україні", - твітує Міністерство закордонних справ країни, яке допомогло в організації поставки.
"Через цілеспрямовані напади Росії на українську інфраструктуру, Litgrid та Amber Grid терміново надіслали устаткування обсягом майже 100 000 євро, щоб ремонтувати електропідстанції та газові трубопроводи", - повідомляє компанія.
"Витік газу під час війни становить подвійну загрозу зриву поставок газу а також вибуху трубопроводу, - заявив керівник компанії-оператора мережі литовських газорозподільчих станцій Amber Grid Немунас Бікніус. - Тому швидкий ремонт трубопроводів надвичайно важливий".
Керівник Litgrid Рокас Масіуліс заявив, що компанія швидко відгукнулась на запит "Укренерго": "Деяке устаткування вже в Україні і буде використано для відбудови високовольтних розподільчих станцій. Ми повністю розуміємо насукільки функціонуюча енергоінфраструктурв важлива для українців".
Литва - не єдина європейська країна, яка допомагає Україні відновити енергетичну інфраструктуру, мовиться в повідомленні.
Через напади Росії на інфраструктуру, Україна проводить вимушені відключення електроенергії в низці областей.
"Обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.
Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів", - йдеться в соцмережевому повідомленні "Укренерго" від 28 жовтня.
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Guardian розповідає, як українці розробили телефонний додаток для боротьби з повітряними загрозами
Британська газета Guardian повідомляє, що українські волонтери розробили додаток для мобільних телефонів, який дозволяє цивільним особам повідомляти про російські безпілотники і ракети, які вони бачать поблизу себе.
Як пояснює британський часопис своїм читачам, додатком, ePPO, може користуватися будь-яка людина в Україні з телефоном-андроїдом, бо він покладається на GPS і компас телефону, тож користувачеві залишається тільки спрямувати свій пристрій у напрямку вхідного об’єкта та натиснути одну кнопку, щоб він надіслав звіт про місцезнаходження дрона, гелікоптера, чи ракети до українських військових.
Українська влада особливо занепокоєна тим, що безпілотники з надзвичайною ефективністю бомбардують українські електростанції та енергетичної мережі, відключаючи від електроенергії мільйони людей. Україна зверталася до союзників з проханням захистити українське небо від нападів, але і спонукала своїх розробників шукати способи боротьби з загрозою з повітря.
Геннадій Сульдін, координатор волонтерської групи розробників «Технарі», яка стоїть за проектом, виступаючи на презентації проекту в Одесі сказав, що метою було залучити «все населення» до допомоги у виявленні атак дронами і ракетами, які він назвав «суто терористичною зброєю», яка з початку війни «використовується для терору населення і використовується дуже масово».
«Тому було потрібно зробити щось таке, щоб фахівці протиповітряної оборони дізнавалися про проліт низьколітаючих крилатих ракет навіть тоді, коли їх тимчасово не бачить радар», – сказав координатор групи розвідників минулого тижня.
А вже 26 жовтня українська агенція «Укрінформ» повідомила, що за допомогою еРРО, яка стала частиною урядового додатку «Дія» збито першу російську ракету. За словами Сульдіна, на якого посилається агентство, перше бойове застосування еРРО було зареєстровано 22 жовтня на півні України.
Ракета «Калібр», як сказав Сульдін, летіла на дуже низькій всоті, і завдяки особливостям рельєфу, її неможливо було побачити за допомогою радарів. «Наші зетніники за кілька секунд отримали повідомлення про ціль та мали достатньо часу для того, щоб без зайвих проблем, як на тренажері збити «Калібр» з ПЗРК «Ігла», – написав Сульдін у себе на Facebook.
Як пояснює Guardian, Україна потерпала від ударів російських смертоносних ракетних великої дальності від початку широкомасштабного вторгнення, але за останній місяць Росія по містах та інфраструктурі України випустила сотні дешевих безпілотників іранського виробництва Shahed-136.
Під час бомбардування центру Києва два тижні тому, коли на столицю України було запущено 28 безпілотників, п'ять вибухнули біля головного вокзалу, загинуло п'ятеро мирних жителів.
Як пише Guardian, традиційним радаром важко виявити безпілотники Shahed-136, оскільки вони малі, і їхня початкова траєкторія польоту є низька, приблизно 30 м над землею. Коли ж вони наближаються до своїх цілей, їх висота збільшується, перш ніж вони пірнають в об’єкт знищення.
Однак, як кажуть українські розробники, дрони можна перехопити ще в момент польоту, бо летять вони з відносно невеликою швидкістю – 180 км/год і їхній мотор видає характерний звук, схожий на звук двигуна мотоцикла. «Це їхня ахіллесова п’ята, – каже Сульдін. – Після виявлення ці низьколітаючі об’єкти легко перехопити».
Як зауважує газета Guardian, сама ідея залучити громадян до боротьби з загрозами з повітря, не є новою. Під час Другої світової війни, коли велася битва за Британію, було створено Королівський корпус спостережень, мережу спостережників-добровольців, що складалася з 30 тисяч людей, і яка тісно співпрацювала з Королівськими повітряними силами та допомагала ідентифікувати німецькі літаки, що пролітали над Великою Британією.
«Неможливо передати біль»: родичі українських військовополонених виходять на акції протесту. Відео
Повернення понад ста жінок з «Азовсталі» 17 жовтня став одним із наймасовіших обмінів військовополоненими з початку війни. Проте, як кажуть правозахисники, точної кількості полонених українців на території Росії не знає ніхто.
Маск купив Twitter. Що це означатиме для світової політики?
Не минуло і кількох годин після оголошення про купівлю мережі Twitter Ілоном Маском, як він провів перестановки в керівництві, наголосив на своїх планах збільшити свободу висловлювань в сомережі, а також оголосив про створення ради з контролю над змістом дописів. Також, в рамках купівлі компанії, Маск знімає її з біржових котувань, що зменшує необхідність для керівництва звітувати перед громадськістю із багатьох рішень щодо компанії.
Оглядачі уважно слідкують за політикою Маска, відомого своїми різкими політичними висловлюваннями на платформі, щодо модерування контенту.
"Пташка вільна", - твітував Маск вввечері в четвер, після того, як перебрав контроль над компанією. У відповідь в Європі Маску нагадали про європейські правила щодо соцмереж.
"В Європі пташка літатиме за нашими правилами", - твітує комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. Бретон також розмістив відео, де він та Маск погоджуються з європейськими правилами регулювання цифрових ЗМІ.
А в Росії колишній президент Росії Дмитро Медведєв побажав новому власнику компанії подолати «ідеологічний диктат» у мережі та припинити підтримку України.
«Успіхів Ілону Маску у подоланні політичної упередженості та ідеологічного диктату в Twitter. І кидайте той бізнес зі Starlink в Україні», – написав Медведєв.
У співпраці та за часткового фінансування уряду США, компанія Маска Starlink поставила в Україну засоби супутникового зв’язку, які були критичними під час обстрілу України російською армію на початку повномасштабного російського вторгнення.
Як каже в інтерв’ю «Голосу Америки» аналітик «Дому Свободи» з питань технологій і демократії Ґрант Бейкер, «у випадку України, розгортання Starlink і допомога були безумовно позитивними».
Але твіт Медведєва на тлі останніх геополітичних заяв Маска лише посилив побоювання оглядачів щодо того, що може означати для світової політики «купівля найбагатшою людиною світу, ймовірно, найвпливовішої у світі політичної ехокамери».
На думку деяких коментаторів, технологічні компанії здобувають такий рівень впливу на міжнародні справи, який раніше мали лише держави. За словами оглядача Washington Post Ґреґа Сарджента, це «вимагатиме нового типу політичної відповіді» від урядів.
Він наводить слова президента Eurasia Group Іана Бреммера, який вважає, що Маск і його вплив на геополітику є «одним з найважливіших питань, які вирішуються на геополітичній арені».
Дослідники свободи слова вважають, що уряди, як правило, мають найбільшу вагу, тому що вони встановлюють правила і закони.
«Але протягом останніх кількох років ми бачили, що технологічні компанії в усьому світі відіграють більшу роль у створенні середовища, що впливає на свободу в інтернеті», – сказав Ґрант Бейкер. – Я думаю, що є випадки, коли вони зробили багато для підтримки свободи інтернету, а також були широко задокументовані випадки, коли вони заподіяли шкоду свободі інтернету».
Деякі коментатори побоюються, що зараз реалізуються давні побоювання експертів з міжнародних відносин, що технологічні гіганти, які «накопичують стратосферний рівень впливу на глобальні справи, перетворяться на геополітичних акторів, з невизначеними довгостроковими наслідками».
Журналісти газети New York Times (NYT) днями нагадали, що Маск також пообіцяв допомогти протестувальникам з Ірану, але вийшло, що поки що лише відкрив можливість для провладних шахраїв витягнути особисті дані протестувальників. І в Азії, де ситуація на тлі російської війни проти України є особливо напруженою, Маск запропонував, як вирішити проблему Тайваню. У газетному інтерв’ю, кажуть журналісти NYT, він припустив, що Китай можна було б задовольнити тим, щоб йому віддати частковий контроль над Тайванем.
Як каже в інтерв’ю NYT Карен Корнблу, директорка дослідницького центру Німецький фонд Маршалла, «технології стали центральними для геополітики. Це захоплює, в цьому є безлад, а в центрі всього цього є Ілон Маск».
Маск обіцяє модерацію з «різноманітними точками зору»
Сам Маск, який обіцяв повну свободу в інтренеті та створення рівних можливостей для висловлення, після купівлі компанії сказав, що Twitter сформує раду з модерації контенту з «дуже різноманітними точками зору».
Найбільший скандал навколо геополітичних поглядів Маска виник через його «мирний план» для України, який майже збігався з пропозиціями президента Росії Володимира Путіна.
Газета New York Times, зокрема, розповідає, що план віддати частину українських територій в обмін на обіцянку миру з Москви, який збурив українську громадську думку та викликав жорстку реакцію Києва, з’явився минулого місяця під час вечірки, яку частково організовував колишній виконавчий директор Google, а також радник уряду Ерік Шмідт.
Серед присутніх на ній були представники американських ділових і політичних кіл, зокрема спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, колишній віце-президент Ел Гор та колишній голову Об’єднаного комітету начальників штабів Джозеф Данфорд. Пропозиця Маска, як каже NYT, викликала обурення багатьох гостей, але він тим не менше, опублікував її пізніше у Twitter.
Журналісти NYT просили Маска про коментар, але він не відповів. Натомість Маск, якого газета назвала «новим хаотичним актором на сцені глобальної політики» висловився вже у Twitter.
«The New York Times стала новим, хаотичним гравцем у світовій політиці. Втручання газети в деякі з найбільш гарячих конфліктів у світі іноді було благом, але їхні повідомлення також спричиняли проблеми».
Вплив Маска на питання національної безпеки непокоїть також і уряд США. Як повідомило минулого тижня агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела в уряді, керівництво США та розвідувальне співтовариство зважують, які інструменти можна використати, і чи вони взагалі існують, щоб перевірити на федеральному рівні підприємства Маска, чи вони не створюють ризик для національної безпеки США.
Як каже оглядач Washington Post справа не в тому, що технології, які виробляє приватний сектор, допомагають вирішити надскладні логістичні завдання, як наприклад, забезпечення доступу до інтернету в Україні, проблема у впливі, який вони таким чином здобувають.
«Ситуація ілюструє, який вплив Маск і подібні йому особи мають на глобальні події, – каже Ґреґ Сарджент. – І цей вплив представляє новий вид виклику. Суверенітет, який технологічні гіганти викроюють у міжнародному цифровому просторі, дедалі більше вноситиме плутанину в конфлікти між суверенними державами».
Також експерти говорять, що недосвідчений у геополітичних питаннях керівник технологічної компанії може стати жертвою операцій противників демократії. Наприклад, є небезпека, що Twitter відкриє двері дезінформації та операціям впливу в інтернеті.
«Таким чином російська пропаганда, спрямована на спотворення уявлень про війну та послаблення підтримки України – у Сполучених Штатах і за кордоном – може стати більш помітною», – наводить оглядач Washington Post слова професорки комунікації в Університеті штату Джорджія Мії Блум. Бо, на її думку, якщо модератори не будуть прибирати російську дезінформацію з мережі, вона там домінуватиме, як і загалом авторитарний порядок денний.
З іншого боку, враховуючи позитивну роль технологічних компаній, експерти не виключають, що їхні побоювання можуть бути перебільшеними і з часом технологічні компанії і демократичні уряди та суспільства знайдуть прийнятний спосіб співжиття. Але поки до цього дійде, світ чекатимуть турбулентних кілька років, у цьому оглядачі практично гарантують.
Північна Корея провела ракетні постріли, на тлі занепокоєння США щодо ядерної програми країни
СЕУЛ, Південна Корея (AP) — Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої далності в бік моря в п’ятницю під час своїх перших за два тижні пусків балістичних ракет. Військові США попередили Північну Корею, що застосування ядерної зброї «призведе до кінця цього режиму".
Збройні сили Південної Кореї зафіксували два пуски зі східного прибережного району Тончхон Північної Кореї близько полудня в п'ятницю, йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Сеула. За його словами, обидві ракети пролетіли приблизно 230 кілометрів на максимальній висоті 24 кілометри.
У заяві йдеться, що Південна Корея рішуче засуджує запуски, називаючи їх «серйозною провокацією», яка підриває мир в регіоні і порушує резолюції Ради Безпеки ООН, що забороняють будь-яку балістичну діяльність Північної Кореї.
Тихоокеанське командування США заявило, що запуски підкреслили «дестабілізуючий вплив» незаконної ядерної зброї та програм балістичних ракет Північної Кореї. Міністерство оборони Японії повідомило, що також виявило запуски і аналізує інформацію про тип ракет.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що його головний ядерний представник провів окремі телефонні переговори зі своїми американськими та японськими колегами невдовзі після запусків. У ньому сказано, що троє домовилися посилити тристоронню координацію щодо Північної Кореї, і знову закликали Північну Корею припинити випробування зброї та повернутися до переговорів.
Послідовні запуски, перші випробування балістичних ракет КНДР з 14 жовтня, відбулися в останній день щорічних 12-денних навчань Південної Кореї «Хогук», у яких також брали участь американські військові. Наступного тижня ВПС Південної Кореї та США також планують провести масштабне навчання.
Північна Корея розглядає регулярні навчання Сеула та Вашингтона як тренування нападу на КНДР, хоча союзники кажуть, що навчання мають оборонний характер.
Повітряні навчання Vigilant Storm наступного тижня триватимуть з понеділка по п’ятницю, у них візьмуть участь близько 140 південнокорейських військових літаків і близько 100 літаків США. Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що серед літаків є сучасні винищувачі, такі як F-35 обох країн.
З кінця вересня Північна Корея запустила багато ракет у бік моря під час так званих “імітаційних випробувань” систем тактичної ядерної зброї, призначених для нападу на цілі Південної Кореї та США. Північна Корея стверджує, що її випробування мали стати попередженням під час навчань Південної Кореї та США. Але деякі експерти кажуть, що Пхеньян також використовував навчання своїх суперників як шанс випробувати нові системи озброєнь, посилити свій ядерний потенціал і вплив у майбутніх відносинах з Вашингтоном і Сеулом.
Тончхон, стартовий майданчик для п'ятничних запусків КНДР, знаходиться приблизно за 60 кілометрів від міжкорейського сухопутного кордону. За даними Міністерства оборони Південної Кореї, цей район ближче до південнокорейської території, ніж будь-який інший ракетний майданчик, який Північна Корея використовувала цього року.
Південна Корея та Сполучені Штати рішуче застерегли Північну Корею від превентивного використання ядерної зброї.
Немає сценарію за яким режим Кіма міг би застосувати ядерну зброю та вижитиЗвіт Пентагону
У звіті Пентагону про національну оборонну стратегію, опублікованому в четвер, зазначено, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї на Сполучені Штати, союзників і партнерів «приведе до кінця цього режиму».
"Немає сценарію за яким режим Кіма міг би застосувати ядерну зброю та вижити", - йдеться у звіті. Пентагон заявив, що продовжуватиме стримувати атаки Північної Кореї за допомогою «передової позиції», включаючи ядерне стримування, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, а також тісну координацію та оперативну сумісність з Південною Кореєю.
Під час візиту до Токіо у вівторок заступник держсекретаря США Венді Шерман повторила, що Сполучені Штати застосують свій військовий потенціал, «включаючи ядерний», для захисту союзників - Південної Кореї та Японії.
Минулого місяця Міністерство оборони Південної Кореї попередило Північну Корею, що використання ядерної зброї поставить її на «шлях самознищення».
Є занепокоєння, що найближчими тижнями КНДР може збільшити ставки і провести перше ядерне випробування з 2017 року.
Рафаель Гроссі, голова Міжнародного агентства з атомної енергії, заявив у четвер, що новий ядерний вибух, здійснений Північною Кореєю, «стане ще одним підтвердженням програми, що розвивається і викликає надзвичайне занепокоєння».
Він сказав, що агентство ООН спостерігає за підготовкою нового випробування, яке стане сьомим за рахунком для Північної Кореї, але не вказав, чи є атомний вибух неминучим.
Останніми днями Північна Корея також випустила сотні снарядів у міжкорейських морських буферних зонах, які дві Кореї створили у 2018 році, щоб зменшити військову напругу. Північна Корея заявила, що артилерійські обстріли були реакцією на південнокорейські навчання з бойовою стрільбою в районах сухопутного кордону.
У понеділок ворогуючі Кореї обмінялися попереджувальними пострілами вздовж свого спірного західного морського кордону, де раніше точились кровопролитні морські битви.
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