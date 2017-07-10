«Петріот» зміцнить оборону Литви тимчасово, а Польща купує 8 таких систем

Сполучені Штати розгорнули систему ПРО США «Петріот» в Литві. Систему буде використано під час військових навчань з 10 по 22 липня, повідомляє Міністерство оборони Литви.

Розміщення «Петріот» є важливим, як свідченням того, що пересування таких систем в регіоні – вже не табу

Це – вперше, коли система «Петріот» буде використана в Прибалтиці, де Росія має повітряну перевагу, повідомляє Reuters.

«Розміщення «Петріот» є важливим, як свідчення того, що пересування таких систем в регіоні – більше не табу», - сказав міністр оборони Литви Раймондас Каробліс в коментарі Reuters, додавши, - це доводить, що ракети можна доставити туди, де потрібно і це важливо».

«Протиповітряна оборона, включаючи наземну протиповітряну оборону, є однією з прогалин нашої оборони і ми не закриємо цю проблему без допомоги союзників», - додав він.

Литва, Латвія та Естонія мають ракетні комплекси тільки короткої дії, що не дозволить захиститись від нападу з повітря. Після незаконної анексії Криму Росією, ці країни висловлювали занепокоєння слабкістю своєї протиповітряної оборони, повідомляє Reuters.

Військові навчання НАТО передують широкомасштабним військовим навчанням Росії та Білорусі, в рамках яких на кордоні з Польщею та країнами Прибалтики буде розташовано до 100 000 військових, - оцінюють посадовці.

Союзник НАТО Польща планує придбати вісім систем «Петріот» до кінця року за 7,6 мільярда доларів, - повідомляє Reuters

Систему «Петріот» використовували в 200 бойових діях проти пілотованих літаків та безпілотників, крилатих ракет та тактичних балістичних ракет», - повідомляє кампанія-виробник Raytheon.

Дивіться також: Безпекова співпраця і боротьба з корупцією - головні теми для обговорення під час візиту Тіллерсона в Україну