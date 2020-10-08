Міністр фінансів США закликав Україну та Білорусь не допустити відкату в побудові демократії та вільних ринків

«Надзвичайно важливо, щоб країни, де працює Європейський банк реконструкції та розвитку, включаючи Україну та Білорусь, не допустили відкату» в побудові ринкової економіки та демократії. Таку думку висловив Міністр фінансів США Стівен Мнучин у своєму зверненні на відкритті щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку 7 жовтня.

Мнучин відзначив, що пандемія COVID-19 стала значним викликом для світової економіки. Саме країни, які досягли меншого прогресу у переході до ринкової економіки, на думку Мнучина, ймовірно, постраждають від економічної кризи найбільше. «Ці країни підійшли до кризи з меншими фіскальними запасами, менш сприятливим інвестиційним кліматом та більшою залежністю від переказів з-за кордону. Малі та середні підприємства в таких галузях як туризм постраждають найбільше», - заявив міністр.

Єдиним шляхом виходу з кризи є «відданість вільним ринкам, підприємництву, багатопартійній демократії та плюралізму», зауважив посадовець. Він закликав ЄБРР підтримувати змістовні реформи економіки та управління в Україні, а в Білорусі просувати законні демократичні процеси.

Мнучин підтвердив підтримку США ЄБРР і нагадав, що США надають Україні підтримку як через цю оганізацію, так і на двосторонній основі.

«Сполучені Штати продовжують підтримувати ЄБРР і нещодавно надали підтримку програмам ЄБРР, спрямованим на просування розвитку малих та середніх підприємств в регіоні а також реформу управління в Україні, через додаткові двосторонні ресурси донорських грантових програм».

Він також заявив, що ЄБРР становить гарну альтернативу іншим силам, які намагаються поширити свій вплив в регіоні. «Ми повною мірою розуміємо яку важливу альтернативу пропонує ЄБРР дипломатії боргових пасток та авторитарним меркантилістським стратегіям зловмисних діячів, які прагнуть розширити свій вплив на країни діяльності ЄБРР».

Дивіться також: У Лондоні говорять про бажання змінити історичні відносини Британії з Україною. Відео