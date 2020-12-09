Компанія Ілона Маска отримає майже 900 мільйонів доларів на забезпечення інтернет зв‘язку в американських селах

Компанія Ілона Маска SpaceX Starlink виграла тендер на майже 900 мільйонів доларів субсидій, щоб забезпечити американську глибинку інтернетом.

SpaceX виграла 885,5 мільйонів доларів на аукціоні FCC (Федеральної комісії зв'язку) - це приблизно десята частина коштів, розподілених на 180 різних компаній. Компанія забезпечуватиме телекомунікаційне обслуговування 642 тисяч точок.

Федеральна комісія зв'язку США заявила, що виділить загалом 9,2 мільярда доларів на послуги високошвидкісного широкосмугового доступу до Інтернету для понад 5 мільйонів родин та малих компаній.



Телекомунікаційна компанія Charter Communications також отримає 1.22 мільярда доларів на обслуговування понад 1 мільйона точок.

Rural Electric Cooperative Consortium отримає 1,1 мільярда доларів для обслуговування 618 тисяч точок. LTD Broadband LLC - 1,32 мільярда доларів для обслуговування 528 тисяч точок.

Ці гроші “розподілятимуть впродовж наступних 10 років” у формі "однакових щомісячних платежів", допоки кожен провайдер не виконає свої зобов'язання із надання послуг широкосмугового інтернету, заявили у Федеральній комісії звязку.

За оцінками Федеральної комісії зв'язку, це фінансування дозволить розширити широкосмуговий зв'язок для понад 10 мільйонів мешканців сільських районів США.

Майже всі точки мають отримати доступ до Інтернету зі швидкістю не менше 100/20 мегабіт за секунду (скачування/завантаження). Понад 85% з них отримають широкосмуговий доступ на гігабайтній швидкості.

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