Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

Президент Франції наказав розслідувати роль його країни у геноциді у Руанді у 1994 році

Купи одягу, який належав деяким жертвам геноциду, стали частиною меморіалу жертвам злочину 1995-го року.

Показати коментарі

PARIS — 

Президент Франції Еммануель Макрон доручив уряду дослідити роль, яку Франція відігравала у Руанді до та під час геноциду 1994-го року.

Франція заперечує роль у злочині, але ініціювала декілька розслідувань протягом останніх років

У п'ятницю Макрон зустрівся у Франції з жертвами геноциду, та руандійською групою, яка ставить своїм завданням інформування майбутніх поколінь з приводу даного злочину.

Цими вихідними Руанда згадує 25-ту річницю початку етнічної різанини майже 800 000 осіб, переважно представників народності Тутсі.

Макрон наказав комісії, до складу якої входять дослідники та історики, дослідити архіви "щоб проаналізувати роль та участь Франції" у подіяї у Руанді протягом 1990-1994 років. Комісія має надати висновки протягом 2-х років.

На цьому меморіалі увічнені імена людей, яких було вбито, коли вони шукали прихистку всередині церкви
На цьому меморіалі увічнені імена людей, яких було вбито, коли вони шукали прихистку всередині церкви

Критики заявляють, що Франція надмірно підтримувала уряд Руанди очолюваний представниками народності Хуту, прихильники якого скоїли геноцид, а Франція надто довго заплющувала очі.

Франція заперечує роль у злочині, але ініціювала декілька розслідувань протягом останніх років.

Дивіться також: Маковий бум у Каліфорнії: цвітуть гектари диких квітів

Маковий бум у Каліфорнії: цвітуть гектари диких квітів. Відео
Embed
Маковий бум у Каліфорнії: цвітуть гектари диких квітів. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:45 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Відео дня

Гімн України біля виборчої дільниці у Нью-Йорку. Відео
Embed
Гімн України біля виборчої дільниці у Нью-Йорку. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:16 0:00

Гімн України біля виборчої дільниці у Нью-Йорку. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG