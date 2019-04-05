Президент Франції наказав розслідувати роль його країни у геноциді у Руанді у 1994 році

Президент Франції Еммануель Макрон доручив уряду дослідити роль, яку Франція відігравала у Руанді до та під час геноциду 1994-го року.

Франція заперечує роль у злочині, але ініціювала декілька розслідувань протягом останніх років

У п'ятницю Макрон зустрівся у Франції з жертвами геноциду, та руандійською групою, яка ставить своїм завданням інформування майбутніх поколінь з приводу даного злочину.

Цими вихідними Руанда згадує 25-ту річницю початку етнічної різанини майже 800 000 осіб, переважно представників народності Тутсі.

Макрон наказав комісії, до складу якої входять дослідники та історики, дослідити архіви "щоб проаналізувати роль та участь Франції" у подіяї у Руанді протягом 1990-1994 років. Комісія має надати висновки протягом 2-х років.

Критики заявляють, що Франція надмірно підтримувала уряд Руанди очолюваний представниками народності Хуту, прихильники якого скоїли геноцид, а Франція надто довго заплющувала очі.

Франція заперечує роль у злочині, але ініціювала декілька розслідувань протягом останніх років.