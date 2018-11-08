Експертів в США здивувала заява Макрона про розбудову власних збройних сил Європи

"Практично неймовірно". Так Майкл Карпентер, директор американського Центру дипломатії Байдена відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про створення "європейських збройних сил"

"Практично неймовірна заява президента Франції Макрона, який говорить, що Європа має розбудувати збройні сили на захист "навіть проти США", - зазначив Майкл Карпентер у Twitter.

"Сумно бачити трансатлантичні відносини в такому занепаді", - додав експерт.

Ричард Гаас, керівник аналітичного центру Council of Foreign Relations наголосив, що до відродження духу де Голля у Франції призвела політика "Америка понад усе".

"Я не очікував таке почути. Президент Франції закликає до європейських збройних сил, щоб протистояти не лише Китаю та Росії, але навіть Сполученим Штатам. "Америка понад усе" призвела до відродження духу де Голля", - написав Гаас у Twitter.

В статті The Economist йдеться про те, що створення "європейських збройних сил" є помилкою. "Попри всі свої плани, для європейців буде складно вести війни навіть середнього масштабу без значної допомоги Америки, як вони це побачили під час кампанії ВПС в Лівії в 2011 році", - йдеться в статті.

Єдині ефективні європейські збройні сили – це сили, які міцно інтегровані до НАТО. Все решта годиться лише для церемоніальних парадів, а не справжніх воєн

В The Economist схвально оцінили можливість об'єднання голландських, румунських та чеських збройних сил з німецькими. "Європейці повинні робити більше, щоб себе захищати, але єдині ефективні європейські збройні сили – це сили, які міцно інтегровані до НАТО. Все решта годиться лише для церемоніальних парадів, а не справжніх воєн".

В інтерв'ю для радіо Europe 1, президент Франції Макрон закликав до створення "справжньої європейської армії", для того, щоб Європейський Союз міг захиститись від Росії, Китаю і навіть від США.

Макрон проголосив, що військова структура ЄС має менше залежати від Америки.

"Ми мусимо захистити себе по відношенню до Китаю, Росії і, навіть, Сполучених Штатів", - сказав Макрон в інтерв'ю .

"Ми не захистимо європейців, якщо не вирішимо побудувати справді європейські збройні сили", - додав він.

Макрон виступає за збройні сили, створені дев'ятьма європейськими країнами окремо від НАТО, які можуть швидко реагувати в ситуації конфліктів, або надавати допомогу подоланні наслідків природних катастроф.

7 листопада очікується перша зустріч з цього питання між міністрами оборони дев'яти країн і Парижі.

Обговорення створення європейських збройних сил набули нового поштовху з огляду на "Брекзит", адже Британія послідовно виступає проти такої військової співпраці Європи.

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