Макрон, Зеленський і Меркель на переговорах «нормандської двійки» + у Парижі

Зосередження російських військ і погрози Москви Україні будуть головною темою переговорів 16 квітня у Парижі, де французький президент Еммануель Макрон запросив на робочий обід українського президента Володимира Зеленського.

У плані, оприлюдненому Єлисейським палацом, вказано, що після того до переговорів з допомогою відеозв’язку долучиться німецька канцлерка Анґела Меркель.

«Суверенітет України під загрозою. Вся наша робота спрямована на те, щоб уникнути ескалації та послабити напруженість», - сказано у заяві Єлисейського палацу.

Безпека Європи залежить від України. Наша країна принесла великі пожертви у вигляді людських життів.

Президент Зеленський в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro напередодні візиту закликав європейських партнерів «перейти від розмов до дій» з огляду на проблеми безпеки.

«Це важлива підготовча зустріч для “нормандського формату”», - сказав український керівник.

Той факт, що зустріч у Парижі 16 квітня відбуватиметься у фактично тристоронньому вигляді, без участі Росії, свідчитиме про відсутність поступу у так званому Мінському мирному процесі щодо війни на Донбасі.

Востаннє повноцінна чотиристороння зустріч керівників України, Франції, Німеччини та Росії відбувалася у Парижі в грудні 2019 року і завершилася порівняно скромними домовленостями про обмін групами в’язнів та про припинення вогню на смузі зіткнення на сході України.

Але припинення вогню на Донбасі, хоч і стримало великі бої, проте не зупинило періодичні сутички, і там за останні місяці загинули десятки українських військових.

Чільні російські представники заявляли, що зараз не бачать підстав для участі у нових переговорах у «нормандському форматі».

Москва звинувачує Київ у невиконанні насамперед тих положень Мінських угод, які передбачають фактичне українське визнання контрольованих Росією утворень ДНР, ЛНР.

Україна завжди наполягала, що першочерговим вважає припинення бойових дій на Донбасі, виведення звідти незаконних озброєних формувань, повернення Україні контролю над кордоном і лише тоді - початку політичного процесу, зокрема проведення місцевих виборів.

Президент Зеленський в інтерв'ю французькій газеті також знову наголосив на тому, що Україна робить внесок у безпеку Європи і нагадав, що Київ розраховує на взаємність - зокрема на залучення до ЄС і НАТО.

«Безпека Європи залежить від України. Наша країна принесла великі пожертви у вигляді людських життів», - заявив він, додавши, «ми не можемо невизначений час залишатися у передпокоях ЄС і НАТО».

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