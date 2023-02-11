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- Голос Америки
МАГАТЕ підтвердило, що потужність роботи двох українських атомних електростанцій зменшили через обстріли
Міжнародне агентство ООН з атомної енергії, МАГАТЕ в п’ятницю повідомило з посиланням на українського регулятора, що вихідна потужність на двох атомних електростанціях була зменшена як запобіжний захід після тривалого російського бомбардування.
«Сьогодні український регулятор також повідомив МАГАТЕ, що дві з трьох діючих українських атомних електростанцій (АЕС) – Рівненська та Південноукраїнська – в якості запобіжного заходу знизили видачу електроенергії через поновлення обстрілу енергетичної інфраструктури країни. Через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу також зупинився один із блоків Хмельницького реактора. Ці події були підтверджені Місіями підтримки та допомоги МАГАТЕ, які знаходяться на станціях, які також підтвердили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькому працювали належним чином», – мовиться у заяві МАГАТЕ, опублікованій на сайті агентства.
Також МАГАТЕ повідомило, що цього тижня генеральний директор організації Рафаель Маріано Гроссі провів переговори з високопоставленими російськими посадовцями в Москві про можливості впровадження «надзвичайно необхідної зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), де запланована ротація група експертів МАГАТЕ», яка була відкладена через посилення воєнної активності.
МАГАТЕ повідомило, що воно продовжує організовувати та координувати поставки обладнання для допомоги Україні у забезпеченні ядерної безпеки.
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«Надання винищувачів мало б бути рішенням з боку НАТО», – премʼєр-міністр Польщі. Відео
«Дебати щодо винищувачів, які сьогодні тільки на початку, мали б бути рішенням з боку НАТО, і тоді Польща вирішить, що робити, якщо буде таке одностайне рішення з боку НАТО, що винищувачі можуть бути передані в Україну», – премʼєр-міністр Польщі Тадеуш Моравецький
- Голос Америки
NPR - Росія осушує Каховське водосховище
З початку листопада 2022 року російські сили спускають воду в Каховському водосховищі і тепер рівень води там - на найнижчій позначці за тридцять років. Про це повідомляє NPR з посиланням на супутникові дані а також знімки компаній Planet та Maxar, де видно, як вода ллється через ворота а також зменшується рівень води в самому водосховищі.
Видання зауважує - такі дії Росії становлять загрозу для поставок питної води, сільського господарства, а також безпеці Запорізької АЕС.
Минулого тижня про зниження рівня води у Каховському водосховищі повідомили експерти МАГАТЕ. В заяві директора МАГАТЕ Маріано Гроссі від 3 лютого йдеться, що зниження води свідчить про те, що "конфлікт впливає на життєво необхідну інфраструктуру атомної безпеки". Гроссі, однак, заявив, що "зниження рівня води не становить нагальної загрози для фізичної та технологічної безпеки, але може скласти занепокоєння, якщо це триватиме".
"Росія продовжує використовувати воду як зброю у війні в Україні", - відреагував на це повідомлення у Twitter Пітер Глейк, член Академії наук США, засновник Тихоокеанського інституту, Оукленд.
Науковець, який опікується питаннями об'єктів водопостачання, вказував в інтерв'ю Голосу Америки на важливість захисту об'єктів водопостачання в Україні особливо на тлі російських нападів на енергосистему.
"Системи енергопостачання та водопостачання пов'язані. Дуже агресивні напади росіян на українську енергосистему впливають і на поставки води, - казав Глейк в коментарі Голосу Америки в листопаді. - Системи водопостачання потребують енергії для збору води, її очищення до стадії питної, розподілу воду, збирання та очищення каналізаційних стоків. І коли атакують енергосистеми, нападають на системи поставки води і серед наслідків цього – все більші складнощі з доступом до безпечної води, складнощі з каналізацією та стоками".
Чемпіонат з американського футболу «СуперБоул» дивитимуться навіть з українських окопів. Відео
Вже цієї неділі у США відбудеться головна спортивна подія року – фінал чемпіонату з американського футболу – «СуперБоул».
- Голос Америки
Проліт російських ракет над територією НАТО навряд чи створить ескалацію – ISW
Західні ЗМІ та аналітики повідомляють, що Москва намагається почати черговий великий наступ, зосереджений переважно на сході України. Вони вважають, що йдеться про початкову фазу наступу на сході, яка зростає за масштабами та інтенсивністю.
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Як зауважує газета New York Times (NYT), посилаючись на українських чиновників та аналітиків, десятки тисяч краще навчених та оснащених з числа нових мобілізованих солдатів приєдналися до російських дивізій, які намагаються прорвати добре укріплені українські лінії.
Газета повідомляє, що російські війська атакують з багатьох напрямків уздовж східного фронту, NYT зазначає, що очікується зростання темпів боїв, оскільки Росія посилить артилерійський вогонь на лінії фронту, «щоб допомогти своїм силам проторувати шляхи через міста та села, які вже були спустошені майже роком війни».
Повідомлялося, що найінтенсивніші бої останніх днів ведуться навколо міста Кремінна, де Росія намагається відкинути українські сили поблизу невеликої, але життєво важливої ділянки на сході Донбасу. Місцева влада повідомляє, що інтенсивність обстрілів у цьому районі значно зросла, хоча вони наполягають, що українські сили тримають позиції.
Вашингтонський інститут вивчення війни (ISW) пише, що російські військові блогери критикують військове командування за невдалий наступ на Вугледар, кажучи, що російські командири нічого не вчаться.
Блогери стверджують, що ті самі командири, які керували «надзвичайно виснажливими штурмами 155-ї окремої морської піхотної бригади Павлівки, що поблизу Вугледара, у листопаді 2022 року, тепер несуть відповідальність за невдалу спробу захоплення Вугледара». Як стверджують російські блогери, відео на місцевості ілюструє, що ці командири «продовжують робити ті самі дорогі помилки».
Як зауважують в ISW, одночасно з наступом на сході, російські війська завдали ще одну масштабну серію ракетних і безпілотних ударів по Україні.
З посиланням на українські військові джерела ISW повідомляє, що російські війська випустили понад 100 ракет по критичній і цивільній інфраструктурі по всій Україні. Йшлося про використання ракет С-300 «земля-повітря» в режимі наземної атаки та ракет повітряного і морського базування Х-101/Х-55 і Калібр-28.
Також фахівці ISW звертають увагу на нещодавні повідомлення про проліт російських ракет над територією Румунії та Молдови, коли російські війська випустили дві крилаті ракети з Чорного моря, які, згідно з цими повідомленнями, перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти в повітряний простір України. Не підтверджуючи, але і не спростовуючи сам факт прольоту ракет, Вашингтонські аналітики зауважують, що малоймовірно, щоб проліт російських ракет над територією країни-члена НАТО спричинив ескалацію.
«ISW продовжує з високою впевненістю оцінювати, що президент Росії Володимир Путін не бажає ризикувати прямим конфліктом з НАТО», – мовиться у повідомленні інституту.
На думку фахівців ISW, ракетні обстріли України продовжать створювати «периферійні ризики» за межами України, такі як ці прольоти або ризик інцидентів ППО, як це було у Польщі 15 листопада 2022 року.
«Однак ISW вважає, що НАТО і окремі країни-члени повністю контролюють свою відповідь і ступінь ескалації, на яку вони захочуть піти у відповідь на випадкові або навмисні російські прольоти або інші провокації», – кажуть фахівці ISW і додають, що ескалація поки не є і в планах Путіна, який, на їхню думку, «не прагне війни з НАТО і навряд чи буде прямо ризикувати ескалацією».
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