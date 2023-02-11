МАГАТЕ підтвердило, що потужність роботи двох українських атомних електростанцій зменшили через обстріли

Міжнародне агентство ООН з атомної енергії, МАГАТЕ в п’ятницю повідомило з посиланням на українського регулятора, що вихідна потужність на двох атомних електростанціях була зменшена як запобіжний захід після тривалого російського бомбардування.

«Сьогодні український регулятор також повідомив МАГАТЕ, що дві з трьох діючих українських атомних електростанцій (АЕС) – Рівненська та Південноукраїнська – в якості запобіжного заходу знизили видачу електроенергії через поновлення обстрілу енергетичної інфраструктури країни. Через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу також зупинився один із блоків Хмельницького реактора. Ці події були підтверджені Місіями підтримки та допомоги МАГАТЕ, які знаходяться на станціях, які також підтвердили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькому працювали належним чином», – мовиться у заяві МАГАТЕ, опублікованій на сайті агентства.

Також МАГАТЕ повідомило, що цього тижня генеральний директор організації Рафаель Маріано Гроссі провів переговори з високопоставленими російськими посадовцями в Москві про можливості впровадження «надзвичайно необхідної зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), де запланована ротація група експертів МАГАТЕ», яка була відкладена через посилення воєнної активності.

МАГАТЕ повідомило, що воно продовжує організовувати та координувати поставки обладнання для допомоги Україні у забезпеченні ядерної безпеки.