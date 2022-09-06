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Звіт МАГАТЕ про Запорізьку АЕС: військова техніка росіян на атомній станції та постійний тиск на україський персонал
Місія експертів МАГАТЕ за підсумками візиту на Запорізьку АЕС оприлюднила звіт про ситуацію щодо ядерної безпеки.
Серед іншого, місія МАГАТЕ висловила “серйозну стурбованість” ситуацією на об'єкті і закликала створити “зону захисту ядерної безпеки” навколо Запорізької АЕС.
“Існує нагальна потреба в тимчасових заходах з метою запобігання ядерній аварії внаслідок фізичних пошкоджень, спричинених військовим чином, - мовиться у документі. - “Цього можна досягти шляхом негайного створення зони захисту ядерної безпеки”.
Експерти додають, що “МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації щодо термінового створення такої зони захисту ядерної безпеки на Запорізькій АЕС”.
У звіті вказано, що український персонал, який обслуговує Запорізьку АЕС в умовах російської військової окупації, перебуває під постійним сильним стресом і тиском. За таких умов, мовиться у документі, "експлуатація ЗАЕС є нестабільною та може призвести до збільшення людських помилок із наслідками для ядерної безпеки".
За документом, під час візиту до атомної станції, яка наразі окупована російськими військами, експерти МАГАТЕ виявили пошкодження внаслідок обстрілів, причому деякі пошкодження - поблизу будівель реактора та у приміщеннях навколо станції. Зокрема, пошкодження виявили у таких місцях:
- Спеціальна будівля, де зберігається свіже ядерне паливо та тверді радіоактивні відходи
- Приміщення, де розташована центральна станція сигналізації системи фізичного захисту
- Контейнер, де знаходиться система моніторингу радіації
- Дахи різних будівель, зокрема, будівлі для відпрацьованого ядерного палива
Експерти МАГАТЕ вказують, що на території Запорізької АЕС були проведені деякі ремонтні роботи або вони тривають, щоб усунути певні пошкодження.
Міжнародна місія підтвердила, що на території ЗАЕС присутній російський військовий персонал, транспортні засоби і обладнання в різних місцях, зокрема, кілька військових вантажівок на першому поверсі енергоблоків 1 і 2, а також військові транспортні засоби, що стояли під естакадою, яка з’єднує реакторні блоки.
До звіту також додані фотографії, які підтверджують присутність на атомній станції російських військових транспортів засобів.
Експерти МАГАТЕ засвідчили присутність на Запорізькій АЕС експертної групи російського державного оператора атомних електростанції “Росенергоатому”.
У звіті мовиться, що експерти не виявили жодних ознак, які б викликали занепокоєння щодо поширення ядерного забруднення.
Група з 13 експертів на чолі із главою МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі відвідали Запорізьку АЕС минулого тижня. Вони мали провести оцінку збитків, перевірити, чи продовжують функціонувати системи безпеки та захисту на станції, а також дізнатися, в яких умовах працює український персонал на ЗАЕС.
За словами Гроссі, шестеро експертів залишилися на станції. З цих шести двоє осіб продовжать перебувати на станції до припинення бойових дій.
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Росія обов'язково понесе відповідальність за злочини в Україні - брати Віндмани
Світ ще довго у майбутньому розслідуватиме військові злочини Росії в Україні, - переконаний Євген Віндман, член міжнародної Дорадчої ради із жорстоких злочинів в Україні.
Брати Євген та Олександр Віндмани - американські військові у відставці. В інтерв’ю каналу CNN, у програмі New Day вони висловили переконанні, що Росія обов'язково понесе відповідальність за злочини, скоєні в Україні.
“Якщо коротко сказати, то відповідальність за злочини буде. Право війни - це механізм, згідно з внутрішнім правом, відверто кажучи, один із небагатьох, які зараз доступні. Так як росіяни мають право вето в Раді Безпеки, і вони не можуть бути притягнуті до відповідальності в ООН, де їх могли б притягнути за міжнародним правом, подобається це їм чи ні. Втім я не сумніваюся, що відповідальність буде”, - висловив переконання Євген Віндман, який цими днями вирушає в Україну в рамках роботи Дорадчої ради із жорстоких злочинів в Україні.
“Деякий рівень відповідальності вже відбувається, - продовжив Євген Віндман. - Є кілька розслідувань в Україні. Міжнародний кримінальний суд буде мати в цьому певну роль. Світ матиме справу з російськими військовими злочинами ще досить довго у майбутньому”.
Найбільшою проблемою України на сьогодні, за словами Євгена Віндмана, є її економічний стан.
“Думаю, їхній найбільший виклик сьогодні - це економіка. Їхня економіка зазнала надзвичайного удару. Звісно, прості люди воюють і щодня втрачають багато людей на війні, але громадяни по всій країни переживають значні економічні труднощі, багато хто втратив роботу, наближається зима, вони мають готуватись, а ми - як Сполучені Штати - маємо їх підтримати в цей складний період”.
Дорадча група із жорстоких злочинів в Україні створена при міністерствах закордонних справ Великобританії, Євросоюзу та США. В якості радника ця група допомагає Генпрокуратурі України, серед іншого, розслідувати військові злочини, злочини щодо цивільних громадян та об'єктів, а також злочини, пов'язані з роботою атомних електростанцій.
Олександр Віндман - також військовий у відставці. В адміністрації попереднього президента США обіймав посаду директора з європейських справ у Раді національної безпеки США.
В інтерв’ю CNN він зауважив, що американський Конгрес також вживає кроків, аби притягнути Росію та окремо певних росіян до відповідальності за злочини в Україні. Віндман не виключив, що деякі справи можуть розглядатись в американських судах.
“На дуже простому рівні ці хлопці ніколи не зможуть залишити Росію. Дуже багато росіян насолоджуюся подорожами в Європу та інші країни навколо світу. Багато з цих військових злочинців не зможуть цього робити. Є багато рівнів притягнення до відповідальності. Але це трапиться, так чи інакше”, - сказав Олександр Віндман.
Одним із міст найбільшої жорстокості росіян Віндмани назвали Маріполь. За словами Олександра Віндмана, Росія ще не достатньо притягнута до відповідальності.
“Це катастрофічні людські втрати, скоєні Росією, цією незаконною війною, варварською війною, неспровокованою війною. Росія ще недостатньо притягнута до відповідальності. Є спроби досягнути цього за допомогою санкцій. Українці роблять це на полі бою, завдаючи великих поразок у плані зриву цілей росіян. Ця війна далека від завершення, але це явно відбувається”.
Як повідомляв Голос Америки, тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ заявила, що США допомагатимуть Україні збирати, зберігати та аналізувати докази воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україну.
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У Білому домі пояснили, чому США не готові визнати Росію державою-спонсором тероризму
Білий дім підтвердив позицію президента Байдена, що США не готові визнавати Росію країною-спонсором тероризму.
Речниця президентської адміністрації Карін Жан-П'єр пояснила, що на думку президента США, "це не є найефективніший чи найсильніший шлях вперед, аби притягнути Росію до відповідальності".
"Таке визначення (визначення Росії як держави-спонсора тероризму - ред.) може мати непередбачувані наслідки для України і для всього світу. Наприклад, за словами гуманітарних експертів та неурядових організацій, з якими ми спілкувалися, це може серйозно вплинути на здатність доставляти допомогу в певні українські регіони", - пояснює позицію уряду США речниця Білого дому Карін Жан П'єр.
Речниця Білого дому: "Це також може змусити критично важливих гуманітарних і комерційних суб’єктів відмовитися від сприяння в експорті продовольства, щоб допомогти пом’якшити глобальну продовольчу кризу, що поставить під загрозу угоду про (розблокування - ред.) чорноморських портів, яка вже призвела до того, що понад мільйон тонн українського продовольчого експорту було вивезено в світ, зокрема в країни Африканського Рогу, які перебувають під загрозою голоду".
"Це також підірвало б наші безпрецедентні багатосторонні умови, які були настільки ефективними у притягненні Путіна до відповідальності, а також могло б підірвати нашу здатність підтримувати Україну за столом переговорів. Отже, знову ж таки, ми не вважаємо, що це найефективніший або найсильніший шлях вперед", - зазначила Карін Жан П'єр.
До Африканського Роду входить вісім країн Африки: Еритрея, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Судан, Уганда, Південний Судан і Джібуті.
Речниця адміністрації президента США додала, що нинішні санкції, які запровадили США щодо Росії, мають схожий ефект на той, який передбачений визначенням країни спонсором тероризму.
"Те, що ми вже зробили, ми запровадили серйозні наслідки відповідно до того, що було б запроваджено за таким визначенням (визначенням держави-спонсора тероризму - ред.), наші санкції, експортний контроль і зусилля щодо подальшої ізоляції Росії від світової економіки мають значний вплив. Таким чином це свого роду робота, яку ми вже виконали", - сказала речниця Білого дому.
Вона нагадала, що Росія вперше за понад сто років оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом.
"Ми перекриваємо російські військові ланцюги поставок. Наприклад, Росії доводиться покладатися на Північну Корею та Іран в питаннях військової техніки. Лише минулого тижня “Група семи” зобов’язалася запровадити обмеження цін на нафту, що знизить ціни путінської нафти і позбавить його основного джерела доходу для фінансування цієї війни. То ж, знову ж таки, у подальшому ми збираємося підтримувати притягнення Росії до відповідальності за війну в Україні", - заявила Карін Жан П'єр.
У понеділок, 5 вересня, президент Байден на питання журналіста у Білому домі, чи має Вашингтон визнати Росію спонсором тероризму, відповів: "Ні".
Визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм, закликає світ президент України Володимир Зеленський.
Верховна Рада України ухвалила це рішення 14 квітня цього року.
11 серпня парламент Латвії ухвалив заяву, в якій назвав насильство Росії проти цивільного населення в Україні тероризмом, а Росію "державою-спонсором тероризму".
Раніше у Палаті представників США створили двопартійний законопроект, який закликає Конгрес визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через її вторгнення та напад на Україну. Цей документ ще не був розглянутий.
Сенат Конгресу США ухвалив резолюцію, в якій закликає Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Резолюція має необов’язковий характер.
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