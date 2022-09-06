Звіт МАГАТЕ про Запорізьку АЕС: військова техніка росіян на атомній станції та постійний тиск на україський персонал

Місія експертів МАГАТЕ за підсумками візиту на Запорізьку АЕС оприлюднила звіт про ситуацію щодо ядерної безпеки.

Серед іншого, місія МАГАТЕ висловила “серйозну стурбованість” ситуацією на об'єкті і закликала створити “зону захисту ядерної безпеки” навколо Запорізької АЕС.

“Існує нагальна потреба в тимчасових заходах з метою запобігання ядерній аварії внаслідок фізичних пошкоджень, спричинених військовим чином, - мовиться у документі. - “Цього можна досягти шляхом негайного створення зони захисту ядерної безпеки”.

Експерти додають, що “МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації щодо термінового створення такої зони захисту ядерної безпеки на Запорізькій АЕС”.

У звіті вказано, що український персонал, який обслуговує Запорізьку АЕС в умовах російської військової окупації, перебуває під постійним сильним стресом і тиском. За таких умов, мовиться у документі, "експлуатація ЗАЕС є нестабільною та може призвести до збільшення людських помилок із наслідками для ядерної безпеки".

За документом, під час візиту до атомної станції, яка наразі окупована російськими військами, експерти МАГАТЕ виявили пошкодження внаслідок обстрілів, причому деякі пошкодження - поблизу будівель реактора та у приміщеннях навколо станції. Зокрема, пошкодження виявили у таких місцях:

Спеціальна будівля, де зберігається свіже ядерне паливо та тверді радіоактивні відходи

Приміщення, де розташована центральна станція сигналізації системи фізичного захисту

Контейнер, де знаходиться система моніторингу радіації

Дахи різних будівель, зокрема, будівлі для відпрацьованого ядерного палива

Експерти МАГАТЕ вказують, що на території Запорізької АЕС були проведені деякі ремонтні роботи або вони тривають, щоб усунути певні пошкодження.

Міжнародна місія підтвердила, що на території ЗАЕС присутній російський військовий персонал, транспортні засоби і обладнання в різних місцях, зокрема, кілька військових вантажівок на першому поверсі енергоблоків 1 і 2, а також військові транспортні засоби, що стояли під естакадою, яка з’єднує реакторні блоки.

До звіту також додані фотографії, які підтверджують присутність на атомній станції російських військових транспортів засобів.

Експерти МАГАТЕ засвідчили присутність на Запорізькій АЕС експертної групи російського державного оператора атомних електростанції “Росенергоатому”.

У звіті мовиться, що експерти не виявили жодних ознак, які б викликали занепокоєння щодо поширення ядерного забруднення.

Група з 13 експертів на чолі із главою МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі відвідали Запорізьку АЕС минулого тижня. Вони мали провести оцінку збитків, перевірити, чи продовжують функціонувати системи безпеки та захисту на станції, а також дізнатися, в яких умовах працює український персонал на ЗАЕС.

За словами Гроссі, шестеро експертів залишилися на станції. З цих шести двоє осіб продовжать перебувати на станції до припинення бойових дій.

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