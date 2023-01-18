МАГАТЕ забезпечить свою присутність на всіх атомних станціях України, для попередження аварій

МАГАТЕ створить місії експертів на всіх українських атомних станціях, щоб знизити ризик аварій в час повномасштабної війни Росії проти України. Про це заявив генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергетики Рафаель Гроссі.

Під час візиту на Чорнобильську атомну станцію у вівторок, 17 січня, гендиректор агенції Рафаель Гроссі сказав: «Сьогодні дуже важливий день для МАГАТЕ. Це дуже важливий день для України та для Чорнобиля. Ми започаткували постійну місію МАГАТЕ тут, на цьому важливому об’єкті, і, як ви щойно бачили, ми підняли прапор МАГАТЕ і розпочинаємо всеосяжну програму допомоги в безпеці та захисті установки», - заявив гендиректор агенції у вівторок.

«Дуже важливо бачити, що Чорнобиль через рік після окупації станції повернувся до звичайного режиму роботи, і післяокупаційна фаза минула успішно. Більшість функцій станції відновлено і тепер більш-менш повернулися до нормального стану. Тепер ми переходимо до наступного етапу. Це дуже важливий момент, попереду у нас багато роботи», - додав Гроссі.

Гроссі під час візиту в Україну цими днями відвідує й інші атомні електростанції, і планує розмістити там персонал МАГАТЕ. Завдання експертів, серед іншого, поглибити технічну обізнаність, щоб запобігти ядерним аваріям, контролювати системи ядерної безпеки.

МАГАТЕ вже має постійну присутність на найбільшій в Україні АЕС у Запоріжжі, яка перебуває під контролем російських сил. Тепер агенція планує створити такі місії з присутності МАГАТЕ на інших чотирьох ядерних об’єктах. В рамках цієї програми в Україні, як очікується, працюватиме щонайменше 11 співробітників МАГАТЕ.

Як повідомляв "Голос Америки", у грудні місія МАГАТЕ відвідувала Рівненську атомну станцію, щоб допомогти із запобігання небезпеці ядерної аварії під час війни.