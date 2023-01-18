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- Голос Америки
МАГАТЕ забезпечить свою присутність на всіх атомних станціях України, для попередження аварій
МАГАТЕ створить місії експертів на всіх українських атомних станціях, щоб знизити ризик аварій в час повномасштабної війни Росії проти України. Про це заявив генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергетики Рафаель Гроссі.
Під час візиту на Чорнобильську атомну станцію у вівторок, 17 січня, гендиректор агенції Рафаель Гроссі сказав: «Сьогодні дуже важливий день для МАГАТЕ. Це дуже важливий день для України та для Чорнобиля. Ми започаткували постійну місію МАГАТЕ тут, на цьому важливому об’єкті, і, як ви щойно бачили, ми підняли прапор МАГАТЕ і розпочинаємо всеосяжну програму допомоги в безпеці та захисті установки», - заявив гендиректор агенції у вівторок.
«Дуже важливо бачити, що Чорнобиль через рік після окупації станції повернувся до звичайного режиму роботи, і післяокупаційна фаза минула успішно. Більшість функцій станції відновлено і тепер більш-менш повернулися до нормального стану. Тепер ми переходимо до наступного етапу. Це дуже важливий момент, попереду у нас багато роботи», - додав Гроссі.
Гроссі під час візиту в Україну цими днями відвідує й інші атомні електростанції, і планує розмістити там персонал МАГАТЕ. Завдання експертів, серед іншого, поглибити технічну обізнаність, щоб запобігти ядерним аваріям, контролювати системи ядерної безпеки.
МАГАТЕ вже має постійну присутність на найбільшій в Україні АЕС у Запоріжжі, яка перебуває під контролем російських сил. Тепер агенція планує створити такі місії з присутності МАГАТЕ на інших чотирьох ядерних об’єктах. В рамках цієї програми в Україні, як очікується, працюватиме щонайменше 11 співробітників МАГАТЕ.
Як повідомляв "Голос Америки", у грудні місія МАГАТЕ відвідувала Рівненську атомну станцію, щоб допомогти із запобігання небезпеці ядерної аварії під час війни.
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«2023 буде складним роком». Керівництво НАТО закликає готуватись до довгої війни. Відео
«Ми не бачимо ознак, що цілі Путіна змінились. Тож ми маємо бути готові до довготривалого протистояння. 2023 буде складним роком», - заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.
Генсек НАТО закликає надати більше зброї Україні в "ключовий момент російського вторгнення"
ДАВОС, Швейцарія, 18 січня (Reuters) – Україна потребує «значного збільшення» озброєнь у ключовий момент російського вторгнення, і така підтримка є єдиним шляхом до мирного вирішення шляхом переговорів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу.
Лідери оборонних відомств із близько 50 країн та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) проведуть переговори на німецькій авіабазі Рамштайн у п’ятницю. В такому форматі вже відбулась серія зустрічей після того, як російські війська вторглися в Україну майже 11 місяців тому.
«Це ключовий момент у війні, є необхідність значно збільшити підтримку України», — сказав Столтенберг Reuters в інтерв’ю на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія.
«Якщо ми хочемо мирного вирішення шляхом переговорів завтра, нам потрібно надати більше зброї сьогодні», - сказав він.
Очікується, що головна увага в Рамштайні буде зосереджена не на тому, що нададуть Сполучені Штати, а на тому, чи змінить Німеччина свою опозицію щодо відправки бойових танків Leopard в Україну чи принаймні схвалить їхню передачу з країн-союзників.
Столтенберг обережно висловлюється на цю тему. Він заявив, що консультації тривають, хоча і привітав рішення Великої Британії відправити танки Challenger до Києва.
Цього тижня Велика Британія посилила тиск на Берлін, ставши першою західною країною, яка надіслала західні танки, обіцяючи 14 «Челленджерів», але «Леопарди» вважають найкращим вибором для постачання Україні провідних танків.
Київ заявляє, що сподівається, що нова західна зброя додасть йому нового імпульсу цього року, а важкі танки забезпечать військам більшу мобільність і захист для прориву через російські лінії на сході та півдні країни.
Крім танків, Столтенберг сказав, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони та броньованих машин, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що існуюча зброя продовжує функціонувати.
За його словами, ситуація на фронтах стабілізувалася за останні тижні, але тривалі запеклі бої в східному місті Бахмут продемонстрували важливість надання більшої кількості зброї для підтримки України.
Останніми тижнями Росія зосередилася на Бахмуті, заявивши минулого тижня, що захопила шахтарське місто Соледар на північній околиці міста.
"(Російський) президент (Володимир) Путін не показав жодних ознак готовності до миру, і тому він повинен усвідомити, що не може перемогти на полі бою", - додав Столтенберг.
- Голос Америки
Трагедія у Броварах "ще раз засвідчує величезні жертви, які Україна несе у цій війні"
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, станом на 15:45 за Києвом, пошуково-рятувальні роботи на місці падіння гелікоптера МВС у Броварах завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей, заявляють у владі.
Зокрема, загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович, які, як повідомили в Офісі президента України, прямували "в одну з гарячих точок".
Тим часом світові лідери продовжують висловлювати співчуття народу України.
"Падіння гелікоптера у Броварах ще раз засвідчує величезні жертви, які Україна несе у цій війні. У цей сумний день ми думаємо з родинами загиблих і постраждалих, а також із президентом Зеленським, який сьогодні втратив міністра внутрішніх справ", - написав у Twitter канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у коментарі CNN під час форуму у Давосі, що аварія стала "новою трагедією" для країни, яка вже постраждала під час війни, і сказав, що Україні потрібна більш досконала зброя. За його словами, союзники "активізуються" і "якщо ми хочемо миру... нам потрібно надати військову підтримку Україні".
"Ми шоковані та засмучені новиною про аварію гелікоптера під Києвом [...] Наші думки з усіма тими, хто втратив близьких в Україні", - написав у Twitter представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер.
Анджей Дуда, президент Польщі, написав у Twitter: "Із глибоким сумом я отримав інформацію про катастрофу гелікоптера в Броварах під Києвом, в результаті якої загинуло кілька людей, у тому числі високопосадовці МВС України. Мої думки з родинами та близькими жертв".
"Новина про падіння вертольота в Броварах неймовірно трагічна, - написав прем'єр Канади Джастін Трюдо. - Висловлюю співчуття родинам загиблих, президенту Зеленському, українському народу – і бажаю швидкого та повного одужання постраждалим. Канада продовжує підтримувати Україну".
Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн твітує: "Трагедія б'є у саме серце охопленої війною України. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, президенту Зеленському та всій країні після аварії вертольота під Броварами. Відчуваємо скорботу разом із вами".
"Ми приєднуємося до України у скорботі після трагічної аварії гелікоптера в Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих, президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмигалю та народу України", - написав Шарль Мішель, президент Європейської ради.
"Литва - у жалобі разом з українцями", - написав президент країни Гітанас Науседа. Він висловив співчуття родинам загиблих, президенту Зеленському та народу України і додав: "Цей інцидент є ще одним трагічним наслідком російської агресії проти України".
Кая Калас, премʼєрка Естонії написала, що її народ висловлює співчуття українцям, і також додала: "Ще одне трагічне нагадування про неймовірно високу ціну, яку сплачує Україна під час боротьби за свободу проти Росії".
Емі Клобучар, американська сенаторка-демократка, написала: "Я зустрічалась із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським в Україні рік тому. Він, як і ті, хто загинув разом з ним, був «справжнім патріотом», як сказав президент Зеленський. Моє серце з родинами загиблих у гелікоптерній катастрофі, включно з дітьми, які йшли до дитсадка".
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон заявив у Twitter, що його "думки з усіма жертвами цієї жахливої події", а верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель сказав: "Ми підтримуємо народ України в час скорботи й бажаємо пораненим швидкого одужання".
"Ми готові підтримати Україну, як тільки можемо", - твітував міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, а посолка США в Україні Бріджит Брінк "приголомшена і засмучена жахливою новиною з Броварів". Вона висловила співчуття близьким "усіх загиблих і постраждалих".
- Голос Америки
В НАТО закликають готуватись до довгої війни РФ в Україні, реагують на трагедію в Броварах
Путін готується до довгої війни, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в середу. В своїй вступній промові на зустрічі очільників оборонних відомств Альянсу в Брюсселі Джоане закликав НАТО готуватись до тривалої війни і запевнив, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.
"Як зауважував генеральний секретар [НАТО Єнс] Столтенберг, небезпечно недооцінювати Росію. Путін готується до довгої війни. Він вже мобілізував понад 200000 додаткових військових, більшість з яких проходить тренування. Він нарощує російське військове виробництво та отримує більше зброї від інших авторитарних режимів, включно з Іраном. - каже Джоане. - Але, мабуть, найважливіше, що ми не бачимо ознак того, що цілі Путіна змінились. Тож ми маємо бути готові до довготривалого протистояння. 2023 буде складним роком і ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно".
Мета Путіна у війні - захопити контроль над Україною і забрати свободу людей, каже Джоане. Але, каже Джоане, Путін прорахувався в тому, що він недооцінив хоробрість українців, збройних сил та керівництва, єдність та солідарність України, реакцію країн НАТО.
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер відзначив - війна може завершитись сьогодні, якщо Путін вирішить її зупинити, але поки війна триває, НАТО продовжить підтримувати Україну.
Бауер відреагував на авіакатастрофу в Броварах. 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та багатоквартирним будинком в результаті падіння гелікоптера щонайменше 14 людей загинуло, згідно з інформацією української влади. В Офісі генпрокурора та в МВС заявили, що причини падіння гвинтокрила невідомі, розглядаються різні версії, їх встановлюють слідчі. На борту були керівники МВС.
"Хоча причина інциденту не з'ясована, це ще одне різке нагадування безглуздого руйнування та надзвичайного горя, які приносить ця війна", - заявив Бауер.
В середу та четвер в Брюсселі відбувається засідання посадовців НАТО. Окрему сесію буде присвячено ситуації в Україні. До учасників засідання звернеться головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, йдеться на сайті Альянсу.
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