Новий очільник Агентства США з глобальних медіа звільнив очільника "Радіо Свобода", інших медіаорганізацій

Новий глава федерального агентства США, яке опікується низкою медійних організацій, включаючи «Голос Америки», звільнив керівників низки таких організацій, включаючи «Близькосхідну мовну мережу», Радіо Вільна Азія і Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода.

Головне те, що моя місія полягає в підвищенні ефективності агентства

Глава Агентства США з глобальних медіа (USAGM) Майкл Пек направив відповідні повідомлення ввечері в середу.

Інформагентство Associated Press повідомило, що Пек не вказав конкретних причин звільнень, зазначивши лише, що він діє в рамках повноважень глави USAGM.

Два головних керівника «Голосу Америки», директор Аманда Беннетт і її заступник Сандра Сугавара, подали у відставку у понеділок.

У середу американське ЗМІ CNBC повідомило, що Майкл Пек "призначає на керівні позиції осіб лояльних до Дональда Трампа". Між тим, серед звільнених є і ті, кому приписують прихильність до Трампа.

Вальтер Шауб, колишній очільник Департаменту етики в уряді США за президентства Барака Обами заявив у Twitter, що репутація "Голосу Америки" під керівництвом Майкла Пека може змінитись.

Натомість консервативний оглядач Девід Рібой, коментуючи призначення Пека та його рішення звільнити очільників медіаорганізацій назвав попередника Агентства США з глобальних медіа, Раду керівників з питань мовлення "здебільшого фінансованим платниками податків США мегафоном для антиамериканського лівацького агітпропу". При цьому Рібой засудив звільнення Пеком очільника «Близькосхідної мовної мережі». Рібой певний час працював у консервативному аналітичному центрі Clermont Institute, який у минулому очолював Майкл Пек.

"Майкла Пека погодили у Сенаті, і, замість того, щоб проаналізувати ситуацію та поговорити з тими, хто знає, що до чого, він звільнив всіх, - написав Рібой. - Ганебно".

Експерт консервативного аналітичного центру Hudson Institute Майк Доран також відзначив, що звільнений очільник «Близькосхідної мовної мережі» є "міцним консерватором та вірним прихильником Трампа".

Сенатор Боб Менендес, головний демократ у комітеті Сенату з міжнародних відносин, засудив дії Пека, заявивши, що вони підтверджують, що він «здійснює політичну місію зі знищення незалежного характеру USAGM і підриву історичної ролі відомства».

У листі до співробітників Пек заявив, що він буде намагатися підняти моральний дух співробітників USAGM і «досліджувати деякі проблеми, про які стало відомо з публікацій в ЗМІ за останні роки».

«Головне те, що моя місія полягає в підвищенні ефективності агентства», - написав він.

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