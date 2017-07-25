Маккейн у вівторок повертається в Сенат, голосуватиме за санкції проти Росії

Сенатор, у якого виявили рак мозку, готовий продовжити роботу над низкою законопроектів, включаючи санкції проти Росії, повідомили в його офісі



Республіканський сенатор Джон Маккейн, у якого було діагностовано рак мозку, повертається з Аризони до Вашингтона, щоб взяти участь в голосуванні в справі реформи системи охорони здоров'я у вівторок.



Про це повідомили в його штабі.



«Сенатор Маккейн з нетерпінням чекає повернення в Сенат Сполучених Штатів, щоб продовжити роботу над важливими законопроектами, включаючи реформу охорони здоров'я, Закон про асигнування на національну оборону, а також нові санкції проти Росії, Ірану і Північної Кореї», - йдеться в повідомленні.

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