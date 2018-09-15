"Вакарчука зненавидять, щойно він стане президентом". Західні оглядачі коментують перспективи української зірки

Святослав Вакарчук справляє враження кандидата у президенти України. Таку реакцію у колишнього американського посадовця, екс-посла США у Росії Майкла Макфола викликав виступ українського співака у ході міжнародної конференції YES-2018.

Напередодні американське видання The New York Times оприлюднило статтю про Вакарчука.

Про неполітика Вакарчука може точно скзаати одне - він єдиний з присутніх у залі, щодо кого можна бути впевненим - він не прагне обібрати країну до нитки

"Пристрасть та тексти Вакарчука вплинули не лише на юрбу, яка тремтіла і стрибала із захватом та підспівуванням, але і на результат революції. Серед тих, хто зібрався на його концерті на Майдані Незалежності в грудні 2013 року, були десятки тисяч шанувальників, що залишили конкуруючий, проурядовий захід, щоб відвідати його виступ. Ця подія, як багато хто казав у той час, суттєво перемістила симпатії вулиці до опозиції", - відзначає, серед іншого, матеріал.

У ході YES-2018 Вакарчук виступив із промовою, у ході якої заявив, що шляху до ЄС та НАТО для України має передувати "шлях верховенства права" та ін.

Промова співака привернула увагу оглядачів, серед яких і колишній посол США у Росії Майкл Макфол, який в останній час привертає найбільше уваги як активний критик адміністрації Дональда Трампа та Кремля.

"Прекрасний виступ Вакарчука. Як на мене, він звучав як кандидат у президенти. Пощастило Україні з багатьма дуже сильними кандидатами у президенти", - твітнув про Вакарчука екс-дипломат.

На виступ Вакрачука (більше про нього можна дізнатись на сайті конференції) звернули увагу й інші оглядачі-міжнародники.

Так, на думку, Леоніда Рагозіна, хоча можлива участь Вакарчука у президентських виборах здається "ковтком свіжого повітря", без відповіді залишаються ключові питання, які і дозволять оцінити його якість:

"За що він, власне, виступає? Чи здібний він лідер? Чи усвідомлює він, що вигравши вибори, стрімко перетвориться на людину, яку всі ненавидять?", - твітує Рагозін.

За інформацією сайту YES, у ході виступу на конференції Вакарчук заявив, що владу в Україні мають взяти в свої руки люди, яким дійсно довіряє суспільство.

Святослав Вакарчук додав, що готовий працювати задля змін у країні. «Я готовий міняти країну. Я не думаю, що «грати в політику» – це хороше формулювання для тих речей, про які ми зараз говоримо. Я вже втомився від цих ігор у політику. Вони вже 27 років цим займаються, і я не хочу, щоб ми «гралися в політику» – хочу, щоб щось робили», – сказав лідер гурту «Океан Ельзи».

Я вже втомився від цих ігор в політику. Вони вже 27 років цим займаються, і я не хочу щоб ми «гралися в політику»

Коментуючи виступ Вакарчука, Джеймс Міллер, відомий міжнародний коментатор подій в Україні, відзначив, що Вакарчук обмежився критикою українських політиків, але не виявив готовності йти в політику, щоб змінити ситуацію.

При цьому, на думку Міллера, Вакарчук однозначно має переваги у порівнянні з іншими.

"Про неполітика Вакарчука може точно сказати одне - він єдиний із присутніх у залі, щодо кого можна бути впевненим - він не прагне обібрати країну до нитки", - твітує Міллер.

Конференція YES проходить у Києві з 13-го по 15-те вересня. Цього року її спеціальним гостем став зірковий співак Боно з гурту U-2. Минулими роками гостями конференції ставали Дональд Трамп, актор Кевін Спейсі та вчений Стівен Гокінг.

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