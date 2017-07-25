Маккейна попередили - сьогодні він може занапастити свою політичну спадщину єдиним вчинком

Численні американські політичні оглядачі, журналісти та законодавці вважають, що сенатор-республіканець Джон Маккейн може поставити під загрозу свій політичний спадок, якщо у вівторок підтримає процедурне голосування, яке відкриє шлях до скасування чиного пакету федеральних законів США у царині доступу до медичного страхування (т.з. Obamacare). Скасування останнього є частиною політичної програми Республіканської партії протягом вже 7 років, а також частиною передвиборчих обіцянок президента США Дональда Трампа. Про можливу участь Маккейна у голосуванні стало відомо днями. Його участь може відіграти ключову роль через делікатний баланс сил у Сенаті, де республіканці мають більшість у всього три голоси, а отже кожен голос за, чи проти може зіграти вирішальну роль.

Критики відзначають, що скасування Obamacare поставить під загрозу добробут мільйонів американців, які негайно втратять медичне страхування, а отже і доступ до медичних послуг за прийнятними цінами.

Позиція Маккейна що майбутнього голосування привертає тим більшу увагу з огляду на те, що минулого тижня стало відомо про те, що сам сенатор веде боротьбу із раком. Цей факт опинився у центрі уваги багатьох коментаторів.

"Звісно людина, яка переживає кризу здоров'я, має побачити, що скасування Закону про доступне медичне страхування (офіційна назва одного із законів, які складають т.з. Obamacare - прим. ГА), яке позбавить людей доступу до медичних послуг, це - неправильно", - твітує популярний американський ведучий Біл Магер.

"Коли раніше республіканці кликали Маккейна, він сказав, що не може бути присутнім через рак, але коли його голос потрібен, щоб позбавити мільйони людей медичного страхування, то він тут як тут", - коментує журналіст Тед Кіппенстін.

Маккейн став одним із "улюбленців" коментаторів із ліберального табору через свою послідовну увагу до розслідування втручання Росії у вибори у США.

Тепер сенатор, здається, наражається на критику з боку групи, яка вибірково вихваляла окремі його вчинки.

"Ренд Пол та Маккейн покажуть свою справжню природу сьогодні і продемонструють, чому всі хвалебні статті про них нічого не варті", - твітує автор, колишній співробітник демократичної організації Media Matters for America Ерік Белерт (Boehlert).

Варто відзначати, що дості не відомо достеменно, як проголосує Маккейн.

"Маккейн проголосує щодо законопроекту щодо медичного страхування, потім дасть промову у Сенаті, а після того - прес-конференцію", - повідомляє про порядок денний сенатора журналіст Метт Візер.

Маккейн може припуститись найбільшої політичної помилки за ціле життя, яке своїм голосом дозволить відкрити шлях до скасування Obamacare - пише сьогодні ціла низка оглядачів.

"Сьогоднішній вчинок Маккейна стане останнім значним вчинком його політичної кар'єри. Чи справді він визначить свій спадок голосуванням "за"? ... Якщо він це зробить, будь-ласка позбавте нас від будь-яких компліментів на його адресу. Бо найбільше історії запам'ятається те, що він зрадив принципи", - пише нобелівський лауреат, економіст Пол Круґман, який є дописувачем видання The New York Times.

"Джон Маккейн повернувся до Сенату для голосування що медичного страхування, тож обрання ним Сари Пейлін у якості кандидата у віце-президенти на виборах 2008-го року, можна назвати його другою найбільшою помилкою", - пише популярний комік Нік Джек Паппас.

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