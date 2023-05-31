Макрон підтримав надання Україні “відчутних та надійних” гарантій безпеки й закликає інших зробити те саме 

Президент Франції закликав країни Заходу запропонувати Україні “відчутні та надійні” гарантії безпеки, поки Україна очікуватиме вступу до Альянсу. Про це Еммануель Макрон сказав під час виступу у Словаччині 31 травня.

“Я за те, і це буде предметом колективних переговорів у наступні тижні... щоб запропонувати відчутні та надійні гарантії безпеки Україні", - заявив президент Франції.

Нам потрібно сьогодні всіма засобами допомогти Україні здійснити ефективний контрнаступ

Французький президент наголосив, що Україна "сьогодні захищає Європу", і надати їй гарантії безпеки НАТО - в інтересах демократичного світу.

"Ми повинні побудувати щось між безпекою, наданою Ізраїлю, і повноправним членством", - запропонував президент Франції.

Виступаючи на форумі в Братиславі у середу Макрон наголосив на важливості допомоги Україні в контрнаступі: "Зараз ми маємо допомогти Україні усіма необхідними засобами провести ефективний контрнаступ. Це критично важливо. Ми маємо посилити те, що ми робимо нині, тому що у наступні місяці на кону – можливість обраного, а значить тривалого миру.

Друга річ – ми маємо бути дуже чіткими щодо того, що ми називаємо миром. Мир в Україні і на нашому континенті не може бути режимом припинення вогню, яке закріплює стан справ і створює новий заморожений конфлікт, і в певному сенсі нормалізує захоплення територій Росією, всупереч принципам міжнародного права, тому що цей глухий кут призвів би до нової війни завтра чи післязавтра, і послабив би всіх нас".

Якщо ми хочемо вартого довіри надійного і тривалого миру, якщо ми хочемо мати вагу в наших відносинах з Росією, і якщо ми хочемо бути гідними довіри в очах українців, ми повинні дати Україні засоби протистояння від нового нападу, і ми повинні включити Україну у надійну архітектуру безпеки

Говорячи про можливість миру в Україні Макрон додав: "Якщо ми хочемо вартого довіри надійного і тривалого миру, якщо ми хочемо мати вагу в наших відносинах з Росією, і якщо ми хочемо бути гідними довіри в очах українців, ми повинні дати Україні засоби протистояння від нового нападу, і ми повинні включити Україну у надійну архітектуру безпеки. Ось чому, і це обговорюватиметься впродовж кількох тижнів до Вільнюського саміту, я виступаю за надання суттєвих і потужних гарантій безпеки Україні. З двох причин: Україна, сьогодні захищає Європу. Вона дає Європі гарантії безпеки. Друга причина полягає в тому, що в Україні зараз так багато військової техніки, що в наших інтересах розширити гарантії безпеки".

Газета Le Monde зауважує, що Макрон, який в 2019 році говорив про "смерть мозку" НАТО, тепер у Братиславі визнає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну “розбудило НАТО”.

Американське видання The Wall Street Journal повідомляє, що президент Франції Еммануель Макрон допомагає Україні лобіювати серед країн, що стали на бік Росії, зміну їх позиції щодо війни в Україні, і щоб вони взяли участь у можливому саміті світових лідерів, куди може увійти й Росія, де ухвалюватимуть “мирний план” України щодо припинення війни.

Як розповів виданню глава Офісу українського президента Андрій Єрмак: “Нам потрібен єдиний план відповідального цивілізованого світу, який дійсно хоче жити в мирі”.

WSJ пише, що наразі європейські чиновники працюють з Києвом над переробкою мирного плану України з 10 пунктів, щоб зробити його більш прийнятним для інших світових держав, зокрема, Індії, Бразилії, Саудівської Аравії та Китаю.

Як повідомляв Голос Америки, до 10 пунктів мирного плану Зеленського входять питання ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки, звільнення полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, визнання трибуналу щодо злочину агресії Росії, захист природи, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.