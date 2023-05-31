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- Голос Америки
Макрон підтримав надання Україні “відчутних та надійних” гарантій безпеки й закликає інших зробити те саме
Президент Франції закликав країни Заходу запропонувати Україні “відчутні та надійні” гарантії безпеки, поки Україна очікуватиме вступу до Альянсу. Про це Еммануель Макрон сказав під час виступу у Словаччині 31 травня.
“Я за те, і це буде предметом колективних переговорів у наступні тижні... щоб запропонувати відчутні та надійні гарантії безпеки Україні", - заявив президент Франції.
Нам потрібно сьогодні всіма засобами допомогти Україні здійснити ефективний контрнаступЕммануель Макрон
Французький президент наголосив, що Україна "сьогодні захищає Європу", і надати їй гарантії безпеки НАТО - в інтересах демократичного світу.
"Ми повинні побудувати щось між безпекою, наданою Ізраїлю, і повноправним членством", - запропонував президент Франції.
Виступаючи на форумі в Братиславі у середу Макрон наголосив на важливості допомоги Україні в контрнаступі: "Зараз ми маємо допомогти Україні усіма необхідними засобами провести ефективний контрнаступ. Це критично важливо. Ми маємо посилити те, що ми робимо нині, тому що у наступні місяці на кону – можливість обраного, а значить тривалого миру.
Друга річ – ми маємо бути дуже чіткими щодо того, що ми називаємо миром. Мир в Україні і на нашому континенті не може бути режимом припинення вогню, яке закріплює стан справ і створює новий заморожений конфлікт, і в певному сенсі нормалізує захоплення територій Росією, всупереч принципам міжнародного права, тому що цей глухий кут призвів би до нової війни завтра чи післязавтра, і послабив би всіх нас".
Якщо ми хочемо вартого довіри надійного і тривалого миру, якщо ми хочемо мати вагу в наших відносинах з Росією, і якщо ми хочемо бути гідними довіри в очах українців, ми повинні дати Україні засоби протистояння від нового нападу, і ми повинні включити Україну у надійну архітектуру безпекиЕммануель Макрон
Говорячи про можливість миру в Україні Макрон додав: "Якщо ми хочемо вартого довіри надійного і тривалого миру, якщо ми хочемо мати вагу в наших відносинах з Росією, і якщо ми хочемо бути гідними довіри в очах українців, ми повинні дати Україні засоби протистояння від нового нападу, і ми повинні включити Україну у надійну архітектуру безпеки. Ось чому, і це обговорюватиметься впродовж кількох тижнів до Вільнюського саміту, я виступаю за надання суттєвих і потужних гарантій безпеки Україні. З двох причин: Україна, сьогодні захищає Європу. Вона дає Європі гарантії безпеки. Друга причина полягає в тому, що в Україні зараз так багато військової техніки, що в наших інтересах розширити гарантії безпеки".
Газета Le Monde зауважує, що Макрон, який в 2019 році говорив про "смерть мозку" НАТО, тепер у Братиславі визнає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну “розбудило НАТО”.
Американське видання The Wall Street Journal повідомляє, що президент Франції Еммануель Макрон допомагає Україні лобіювати серед країн, що стали на бік Росії, зміну їх позиції щодо війни в Україні, і щоб вони взяли участь у можливому саміті світових лідерів, куди може увійти й Росія, де ухвалюватимуть “мирний план” України щодо припинення війни.
Як розповів виданню глава Офісу українського президента Андрій Єрмак: “Нам потрібен єдиний план відповідального цивілізованого світу, який дійсно хоче жити в мирі”.
WSJ пише, що наразі європейські чиновники працюють з Києвом над переробкою мирного плану України з 10 пунктів, щоб зробити його більш прийнятним для інших світових держав, зокрема, Індії, Бразилії, Саудівської Аравії та Китаю.
Як повідомляв Голос Америки, до 10 пунктів мирного плану Зеленського входять питання ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки, звільнення полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, визнання трибуналу щодо злочину агресії Росії, захист природи, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.
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- Голос Америки
Блінкен: настав час для Швеції стати членом НАТО
Державний секретар Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Швеція приєднається до НАТО "найближчими тижнями", а перешкоди, які створює Туреччина, будуть усунуті.
Про це головний американський дипломат заявив у середу, перебуваючи у Швеції, перед липневим самітом НАТО, на якому, як очікується, Швеція стане 32-м членом Північноатлантичного альянсу.
Виступаючи разом із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном на авіабазі Лулео на півночі країни, у вівторок, головний дипломат США сказав, що Швеція має право приєднатися до НАТО «з першого дня» та зробила значні кроки для вирішення «законної» стурбованості Туреччини.
Блінкен сказав, що сподівається, що Швеція приєднається до НАТО ще до саміту альянсу в Литві. Крістерссон висловив упевненість, що його країна може зробити великий внесок в НАТО, «коли ми приєднаємося до альянсу».
Швеція та сусідня Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія офіційно приєдналася до альянсу минулого місяця, але заявка Швеції все ще очікує на розгляд.
Зауваження щодо її членства має Туреччина, але після переобрання на новий термін президента Реджепа Таїпа Ердогана, очікується, що Туреччина може погодитися дати Швеції «зелене світло» в НАТО.
- Голос Америки
Системи ППО Avenger, боєприпаси для систем Patriot та HIMARS – у пакеті американської допомоги на 300 мільйонів доларів – Пентагон
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги вартістю до 300 мільйонів доларів, щоб Україна могла продовжувати захищати свою суверенну територію.
У 39-й пакет безпекової допомоги, який США виділили з серпня 2021 року, входять системи ППО Avenger, додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та HIMARS, а також зенітні системи Stinger, засоби протитанкової боротьби та боєприпаси, включаючи десятки мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї, мовиться у повідомленні оборонного відомства США.
На брифінгу в Білому домі координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив у середу, що ця додаткова допомога є відповіддю США на російські удари по цивільних об’єктах та інфраструктурі.
"Росія провела 17 повітряних атак на Київ в травні, завдаючи шкоди цивільному населенню, руйнуючи цивільні райони, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. У відповідь на це Сполучені Штати продовжують підтримувати українців, даючи їм те, що їм потрібно для кращого захисту. Наші союзники та партнери твердо підтримують нас у цих зусиллях", – заявив Кірбі.
Кірбі уточнив, що пакет надається за президентськими повноваженнями, тобто він вилучається зі складів зброї американської армії, і може бути відправлений вже найближчим часом.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо дронів, які обстрілювали російську територію, Кірбі сказав, що з цими питаннями потрібно звертатися до української сторони.
«Ми направляємо вас до українського уряду, щоб поговорити з ним, оскільки ми не маємо жодної конкретної інформації, яка говорить нам, хто несе відповідальність, і ми не збираємося займатися розслідуваннями», – сказав Кірбі.
Раніше сьогодні Кірбі заявив, що українські офіційні особи запевнили Сполучені Штати, що вони не використовуватимуть американське обладнання для ударів усередині Росії.
"Станція має бути деокупована", – Сергій Кислиця. Відео
"Щоб остаточно усунути ядерні загрози, що випливають з незаконної російської присутності на станції, війська та озброєння мають бути виведені. Станція має бути деокупована та повернена під законний повний контроль України", – посол України в ООН Сергій Кислиця
- Голос Америки
Медзаклади України зазнали більше атак, ніж у будь-якій гуманітарній ситуації світу
Офіс з координації гуманітарних питань ООН стурбований тим, що лікарні та інші медичні заклади в Україні майже щодня зазнають ударів. А звіт ВООЗ свідчить, що це найбільша кількість атак, яку організація коли-небудь фіксувала в будь-якій гуманітарній ситуації”.
“Ці напади ставлять під загрозу здоров’я мільйонів людей, особливо тих, хто живе біля лінії фронту”, - повідомив під час брифінгу речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.
Лише вчора в Донецькій області постраждали щонайменше три медичні заклади, поінформував посадовець.
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила понад 1000 атак на медичні заклади в Україні, що спричинило 240 смертей і поранень серед медичних працівників і пацієнтів.
Як наслідок, до 50% медичних закладів на сході та півдні України не функціонують. “Ці атаки загрожують безпеці та добробуту медичних працівників і підривають допомогу людям, які живуть поблизу зон конфлікту”, — коментує Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.
“Цього року ми та наші гуманітарні партнери охопили майже 3 мільйони людей екстреними медичними послугами та ліками, а до кінця 2023 року плануємо охопити 8 мільйонів”, - повідомив Стефан Дюжаррік.
За його словами, в Україну за сприяння ООН і партнерів доставлено ліків для лікування близько 2000 мирних жителів, які залишилися в селі Преображенка, що всього за п’ять кілометрів від лінії фронту в Запорізькій області. Туди також доставлено їжу, чисту воду, набори для аварійного укриття та будівельні і гігієнічні матеріали. Ці поставки надали Міжнародна організація з міграції, ЮНІСЕФ, Агентство ООН у справах біженців, ВООЗ та неурядова організація World Vision International.
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