Макрон і Трамп посперечались через Росію та НАТО

Під час саміту НАТО у Лондоні президенти США й Франції провели спільну прес-конференцію. Деякі американські медіа назвали зустріч "холодною" й відзначили, що Дональд Трамп і Еммануель Макрон робили суперечливі заяви з ключових питань: майбутнього Північноатлантичного альянсу, відносин блоку із Росією та боротьбою з терористами Ісламської держави.

Минулого тижня французький глава заявив про "смерть мозку НАТО", зокрема, через відсутність лідерства у блоці відколи США очолив Трамп. Американський лідер перед зустрічю назвав ці коментарі "неприємними" й "образливими". На конференції з Трампом Макрон заявив, що залишається при своїй думці.

Трамп: Я думаю, це хороша річ – ладнати з Росією

Президенти відповіли на запитання про те, які в Альянсу повинні бути відносини з Росією.

Трамп заявив: "Президент Макрон та я маємо досить схожі позиції у цьому питанні. Я думаю, що ми відчуваємо, що ми можемо ладнати з Росією. Я думаю, це хороша річ – ладнати з Росією. Це було моїм гаслом під час передвиборчої кампанії, я говорив про це на великих стадіонах, людям це подобалось". Макрон сказав, що хоча "важливо мати стратегічний діалог із Росією", це треба робити "без наївності".

Також Макрон виправив заяву Трампа про те, що на стороні терористів Ісламської держави воює чимало французів: "Будьмо серйозні, дуже велика кількість бойовиків - із Сирії, Іраку та того регіону".

Соцмережі активно коментували зустріч президентів.

Майкл Макфол, колишній посол США до Росії (2012-2014) адміністрації Барака Обами, написав: "Роками за свого президентства Трамп залишався послідовно про-путінським. Ця заява на саміті НАТО ніщо інше як музика для вух Путіна", - й поширив допис кореспондента критичного до Трампа каналу CNN Джима Шутто: "Примітно: Трамп щойно сказав, що хоче, аби НАТО фокусувалось менше на Росії й більше на інших загрозах, включно з тероризмом та Китаєм".

"Поки що Трамп сьогодні: розкритикував Макрона за те, що він сказав, що в НАТО "мертвий мозок", хоча сам Трамп назвав його "застарілим"; сказав, що США не підтримує іранських протестувалиників, а потім переглянув заяву; відмовився підтвердити статтю 5 статуту НАТО (про колективну оборону, - ГА); призвів до падіння (біржевого індексу, - ГА) Dow на 400 пунктів через коментарі щодо торгівлі", - пише оглядач The Washington Post Аарон Блейк.

Натомість оглядачка дружнього до Білого дому телеканалу Fox News Лора Інгрем написала, що "Дональд Трамп на 100% правий. Час ПО-СПРАВЖНЬОМУ перезапустити відносини з Росією (наш справжній суперник за ідеологією, розміром і військовою силою - це Китай)". Вона додала, що "дивлячись прес-конференцію (на саміті, - ГА) НАТО, пам'ятайте статтю минулого тижня, де Макрон намагається замінити Меркель на місці де-факто лідера ЄС".

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