Родина лідера руху за права темношкірих Макольма Х припускає, що до його вбивства причетна поліція та ФБР

Доньки американського лідера руху за права темношкірих Малкольма Х, якого вбили в 1965 році, заявили, що хочуть відновлення розслідування смерті батька. За їхніми словами, в них з’явились докази того, що до вбивства активіста була причетна поліція та ФБР. Малкольма Х вбили в Нью-Йорку протягом його публічного виступу.

Родина лідера руху за права темношкірих посилається на раніше неопублікований передсмертний лист колишнього поліцейського Нью-Йорка Реймонда Вуда, який працював в операції під прикриттям. У листі Реймонд Вуд стверджує, що поліція та ФБР брали участь у змові щодо вбиства актвіста. Завданням самого Вуда було впевнитись, що двері до зали, в якій виступав Малкольм Х на момент його вбивства, залишились без охорони.

Поліцейський Реймонд Вуд помер в листопаді минулого року. За словами родини Малкольма Х, в листі він пояснює, що не хотів розповідати правду до своєї смерті, бо боявся за можливі наслідки.

“Будь-які докази, що проливають більше світла на правду, сховану за цією жахливою трагедією, повинні ретельно розслідуватись”, - заявила одна з доньок активіста Ільяса Шабазз.

За вбивство Малькольма Х до довічного ув’язнення засудили трьох чоловіків. Двоє з них заперечували свою причетність до злочину. Спільнота дослідників та активістів за права людини довгий час наполягала на тому, що за вбиство засудили не тих людей.

В поліції Нью-Йорка відреагували на заяву родини активіста. “Декілька місяців тому прокурори Мангеттена розпочали перегляд розслідування щодо вбивства Малькольма Х. Поліція Нью-Йорка надала всі наявні засоби, що стосуються цієї справи. Наш відділ готовий сприяти цьому перегляду в будь-який спосіб”, - заявили в поліції.

В ФБР утримались від заяв чи публічних коментарів.

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