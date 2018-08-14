Манафорт просив зятя Трампа допомогти влаштувати банкіра на держслужбу

Колишній голова передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт звертався до Джареда Кушнера за допомогою в тому, щоб банкір, який зараз знаходиться в центрі скандалу із шахрайством, отримав посаду в адміністрації Трампа, пише The Hill.

Манафорт і Кушнер обмінялись електронними повідомленнями в листопаді 2016 року, за два роки перед тим як банкір Стівен Колк став центральною фігурою справи уряду проти Манафорта.

Коли Манафорт звернувся до Кушнера з запитом по допомогу, він отримав відповідь: "Працюю над цим!", повідомляє The Hill з посиланням на Bloomberg.

В своєму листі Манафорт сказав Кушенру, що Колк є відданим прихильником Трампа, який зацікавлений в управлінні сухопутними силами США, або, можливо, в посаді міністра фінансів, або торгівлі.

Стівена Колка, керівника Federal Savings Bank підозрюють у змові з Манафортом у шахрайстві з метою обдурити його власний банк, де він просував схвалення позик для Манафорта, сподіваючись отримати високу посаду в адміністрації Трампа. Про це заявив прокурор Грег Адрес у п'ятницю під час судового засідання у справі Манафорта.

Манафорт отримав 16 мільйонів доларів позики від Federal Savings Bank.

Банкір з Чикаго тепер виступає в якості свідка в справі проти Манафорта. "Ми повною мірою співпрацюємо зі службою спецпрокурора і, заради справедливості до обох сторін, ми не можемо наразі коментувати", - сказав Колк пресі.

Дивіться також: Міністр оборони США підтримує план створення космічних сил