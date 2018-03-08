У Манафорта жбурнули російський прапор перед будівлею суду у США

У четвер протестувальник кинув російський прапор у колишнього голову виборчої кампанії Дональда Трампа, багаторічного радника "Партії Регіонів" та екс-президента України Віктора Януковича, Пола Манафорта. Про це повідомляє видання The Hill.

Подія сталась, коли Манафорт та його юристи залишали будівлю суду у передмісті Вашингтона Арлінґтоні. Протестувальник, який жбурнув у Манафорта російський прапор, також мав плакат зі словами "зрадник" та "криваві гроші".

Манафорт назвав себе невинним за звинуваченнями у банківських махінаціях, які проти нього висунуто спеціальним прокурором Мюллером

Як повідомляє видання The Washington Post, Манафорт назвав себе невинним за звинуваченнями у банківських махінаціях, які проти нього висунуто спеціальним прокурором Мюллером, який очолює розслідування обставини втручання Росії у виборчму кампанію у США 2016-го року. Суддя наказав тримати Манафорта під домашнім арештом. Судовий процес призначено на 10-те липня.

Повідомляється, що Манафорт за рішенням суду має носити прилади стеження. Це обумовлено тим, що справи проти нього розглядаються у двох судах.

Манафорту також є обвинувачуваним в іншій справі, яка розглядається судом у столиці США, Вашингтоні. Судове засідання у тій справі призначено на вересень. Манафорт відкидає свою вину за звинуваченнями.

У таборі президента США Дональда Трампа неодноразово звертали уваги, що виснуті проти Манафорта звинувачення стосуються років його роботи в Україні і жодним чином не пов'язані із його роботою у виборчому штабі Трампа.

Численні оглядачі тривали час відзначали, що розслідування щодо Манафорта може переслідувати мету схилити його до свідчень про зв'язки штабу Трампа із урядом Росії у ході виборів президента США 2016-го року.

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