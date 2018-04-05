Манафорт схвалював "чорні редакційні статті" на Заході на користь Януковича - Guardian

Колишній голова передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт схвалив таємну операцію щодо роботи зі ЗМІ, що велась від імені колишнього президента України і включала «чорні редакційні статті», розміщення статей в The Wall Street Journal та на сайтах США, анонімні брифінги проти Гілларі Клінтон.

Проект мав на меті покращити репутацію тогочасного керівника України Віктора Януковича, повідомляє The Guardian, спираючись на наявні у редакції документи та дані електронного листування. Ця інформаційна кампанія була частиною багатомільйонної програми з лобізму, яку проводив Манафорт від імені уряду Януковича.

Стратегія включала:

Пропозиції з переписування статей в Wikipedia, щоб очорнити тогочасного головного конкурента українського президента.

Створення несправжнього аналітичного центру в Відні, щоб поширювати точку зору Януковича.

Соціальні медіа, «спрямовані на цільові аудиторії в Європі та США.

Брифінги для журналістів від правих сайтів, таких як Breitbart, спрямовані проти Клінтон, коли вона була держсекретарем.

Стратегія Манафорта стосовно України передувала подальшим зусиллям Кремля та російської фабрики тролів з використання Twitter та Facebook для дискредитації Клінтон, щоб допомогти Трампу виграти вибори, зазначає видання.

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