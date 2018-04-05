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Манафорт схвалював "чорні редакційні статті" на Заході на користь Януковича - Guardian

  • Голос Америки
Пол Манафорт

Колишній голова передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт схвалив таємну операцію щодо роботи зі ЗМІ, що велась від імені колишнього президента України і включала «чорні редакційні статті», розміщення статей в The Wall Street Journal та на сайтах США, анонімні брифінги проти Гілларі Клінтон.

Проект мав на меті покращити репутацію тогочасного керівника України Віктора Януковича, повідомляє The Guardian, спираючись на наявні у редакції документи та дані електронного листування. Ця інформаційна кампанія була частиною багатомільйонної програми з лобізму, яку проводив Манафорт від імені уряду Януковича.

Стратегія включала:

  • Пропозиції з переписування статей в Wikipedia, щоб очорнити тогочасного головного конкурента українського президента.
  • Створення несправжнього аналітичного центру в Відні, щоб поширювати точку зору Януковича.
  • Соціальні медіа, «спрямовані на цільові аудиторії в Європі та США.
  • Брифінги для журналістів від правих сайтів, таких як Breitbart, спрямовані проти Клінтон, коли вона була держсекретарем.

Стратегія Манафорта стосовно України передувала подальшим зусиллям Кремля та російської фабрики тролів з використання Twitter та Facebook для дискредитації Клінтон, щоб допомогти Трампу виграти вибори, зазначає видання.

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