Манафорт схвалював "чорні редакційні статті" на Заході на користь Януковича - Guardian

Колишній голова передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт схвалив таємну операцію щодо роботи зі ЗМІ, що велась від імені колишнього президента України і включала «чорні редакційні статті», розміщення статей в The Wall Street Journal та на сайтах США, анонімні брифінги проти Гілларі Клінтон.
Проект мав на меті покращити репутацію тогочасного керівника України Віктора Януковича, повідомляє The Guardian, спираючись на наявні у редакції документи та дані електронного листування. Ця інформаційна кампанія була частиною багатомільйонної програми з лобізму, яку проводив Манафорт від імені уряду Януковича.
Стратегія включала:
- Пропозиції з переписування статей в Wikipedia, щоб очорнити тогочасного головного конкурента українського президента.
- Створення несправжнього аналітичного центру в Відні, щоб поширювати точку зору Януковича.
- Соціальні медіа, «спрямовані на цільові аудиторії в Європі та США.
- Брифінги для журналістів від правих сайтів, таких як Breitbart, спрямовані проти Клінтон, коли вона була держсекретарем.
Стратегія Манафорта стосовно України передувала подальшим зусиллям Кремля та російської фабрики тролів з використання Twitter та Facebook для дискредитації Клінтон, щоб допомогти Трампу виграти вибори, зазначає видання.
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