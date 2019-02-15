Важкий тиждень Манафорта: прокурори просять суд призначити покарання якомога швидше

Прокурори в справі Манафорта звернулись до суду стосовно призначення покарання Полу Манафорту, йдеться у судових документах від 15 лютого, повідомляють ЗМІ.

"Через те, що суд Вашингтона визначив, що Манафорт умисно брехав уряду і порушення угоди визнане обвинуваченим і встановлене судом Вашингтона, уряд вказує, що подальших проблем, які б затримували винесення вироку у цьому судовому процесі", - написали прокурори, звернувшись до судді стосовно призначення засідання для визначення покарання "так швидко, як доцільно".

13 лютого, суд Вашингтона встановив, що Манафорт навмисно брехав слідчим і федеральному великому журі у розслідуванні спеціального прокурора Роберта Мюллера. Рішення судді стало ще одним ударом для Манафорта, колись заможного політичного консультанта, який очолював кампанію Дональда Трампа 2016 року і якому тепер загрожує багаторічний термін ув'язнення у двох кримінальних справах, які відкрив спецпрокурор Мюллер.

У справі стосовно Манафорта, що розглядалась в суді штату Вірджинія, йому було винесено вирок 8 лютого, однак, призначення покарання було відкладено через суперечку в суді Вашингтона стосовно того, чи порушив він угоду про співпрацю з спецпрокурорм Мюллером.

Спостерігачі висловлюють різні міркування стосовно тих факторів, якими керувався Манафорт порушуючи домовленість зі слідством.

"Більшість прокурорів бачили випадки, коли обвинувачувані перед винесенням вироку справді розкаюються в своїх діях і планують розпочати нове життя після виходу з в'язниці", - сказав колишній федеральний прокурор Джеффрі Креймер в коментарі Business Insider.

"Ми також бачили осіб, які є антисоціальними і просто не дбають про фізичну, чи фінансову шкоду для інших від їх дій, - додав він. - Однак, Манафорт, "належить до третьої категорії. Він просто шахрай, хабарник, який, як видається, перебуває в постійному русі, щоб не робити як правильно і не говорити правду. Він завжди шукає вихід до того, як за ним зачиняться двері тюремної камери".

Манафорт під час суду в середу виглядав дезорієнтованим, говорить аналітик CNN Джеффрі Тубін. Його "неможливо було пізнати", - заявив Тубін.

"Він має вигляд людини, яка помирає. Він ходить з паличкою. Він мав дезорієнтований вигляд. Він настільки швидко занепав у в'язниці і коли розумієш, що він втратив свою угоду про співпрацю і шанс на зменшення вироку, який може бути винесено в окремій справі у Вірджинії, 70-річна людина має такий вигляд, що може померти у в'язниці і над цим варто задуматись", - говорить Тубін.

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