Американська еліта допомагала грабувати українців – американський оглядач про суд над Манафортом

Українські та російські олігархи, які платили мільйони доларів американським лобістам та американським юридичним компаніям, вкрали свої статки, а американська еліта виступила співучасником цих злочинів проти народів. На це, коментуючи суд над Полом Манафортом у Вірджинії, вказав на сторінках видання The Atlantic Франклін Фойєр.

Російські та українські олігархи вкрали ці великі статки... їм потрібні були посібники ... стовпи американського істеблішменту виступили у ролі посібників

Оглядач відзначає, що за інформацією аналітичного центру Kleptocracy Initiative, з 2004-го по 2014-й рік Україна через незаконні фінансові оборудки втратила 118 мільярдів доларів, американська ж еліта брала гроші в олігархів, але при цьому "читала Україні лекції про те, як керувати країною".

"Російські та українські олігархи вкрали ці великі статки, але вони не змогли би здійснити це самотужки. Їм потрібні були посібники, і завдяки справі Мюллера щодо Манафорта ми бачимо, що стовпи американського істеблішменту виступили у ролі посібників", - пише Фойєр.

Як відомо, у Вірджинії розпочався суд над Полом Манафортом, колишнім очільником виборчого штабу Дональда Трампа. Звинувачення у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків та роботі в інтересах закордонного уряду без відповідної реєстрації у США Манафорту висунув спеціальний прокурор США Роберт Мюллер в рамках розслідування втручання Росії у виборчі процеси у США. При цьому звинувачення стосуються саме роботи Манафорта в Україні та десятків мільйонів доларів, які він отримав за час роботи там.

Оглядач звертає увагу на те, що Манафорт, очевидно, намагався використати посаду у штабі Трампа для самозбагачення, але відзначає, що дії Манафорта, хоча і є надзичайними, не відрізняються від того, що робили інші.

Американські юридичні компанії грають значну роль - захищають глобальну клептократію та допомогають їй переводити кошти до США

"Радник Барака Обами Ґрег Крейг і його престижна юридична компанія Skadden Arps допомагали екс-президенту України Януковичу валити політичних опонентів... Манафорт організував публікацію цією фірмою доповіді, яка виправдовувала арешт колишнього прем'єр-міністра України... Тоні Подеста, провідний лобіст-демократ свого покоління, став свідком колапсу його компанії після того, як Роберт Мюллер вказав на співучасть Подести у зусиллях Манафорта", - пише Фойєр.

При цьому оглядач наголосив: "Це не якісь випадкові злодії, вони представляють систему: американські юридичні компанії грають значну роль - захищають глобальну клептократію та допомогають їй переводити кошти до США".

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