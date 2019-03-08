Дональд Трамп відреагував на рішення суду стосовно Манафорта

Суд засвідчив, що "з Росією змови немає". Так президент США Дональд Трамп відреагував у Twitter на рішення судді у справі колишнього очільника передвиборчої кампанії Трампа – Пола Манафорта.

"Як суддя, так і юрист у справі Пола Манафорта голосно заявили і світ має почути, що з Росією немає змови. Однак, полювання на відьом триває, коли приєднати ці заяви до дій Комітетів з розвідки Сенату та Палати представників та сенатора Бера. Буде погано для нашої країни!" - наголосив президент США у Twitter.

Суддя прямо не заперечив існування змови, наголошують у ЗМІ, однак, він зазначив, що Манафорт постав перед судом не за змову з Росією, а, в основному, за ухилення від оподаткування.

"Він постав перед судом не за щось, що стосується змови з російським урядом з втручання до виборів", - заявив Елліс у суді.

"Гадаю, найважливіше, що ми сьогодні побачили, це те, про що ми твердили з першого дня: не існує жодних доказів, що Пол Манафорт був у змові з будь-якими урядовцями з Росії", - додав головний адвокат у справі Кевін Даунінг.

Федеральний суд США засудив колишнього голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 місяців ув’язнення за ухиляння від сплати податків та банківські махінації, але зарахував до відбутого терміну покарання 9 місяців, які Манафорт вже провів за ґратами.

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