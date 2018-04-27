Манафорт непричетний до виключення озброєння України з програми Республіканської партії США у 2016-му - Доповідь

Колишній радник "Партії Регіонів", а протягом літа 2016-го року голова виборчої кампанії Дональда Трампа, Пол Манафорт наприкінці липня 2016-го року висловив здивування виключенням з програми Республіканської партії США пункту щодо озброєння України. На це вказує щойно оприлюднена доповідь Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США.

Зміни до платформи Республіканської партії щодо України призвели до посилення позиції щодо Росії, а не її послаблення, і немає жодних свідчень, що Манафорт брав у цьому участь

Виключення пункту про озброєння України з програми Республіканської партії США у ході партійного з'їзду у липні 2016-го року вже тривалий час наводять як доказ проросійського впливу на Республіканську партії з приходом Пола Манафорта до виборчого штабу Трампа.

Комітет також вказує у доповіді на відсутність доказів того, що Манафорт брав участь у зміні програми Республіканської партії. Доповідь вказує, що зміни до платформи було ініційовано співробітниками Конвенції Республіканської партії (подія на якій було ухвалено зміни - прим. ГА), а не Манафортом, чи іншими провідними посадовцями штабу.

"Зміни до платформи Республіканської партії щодо України призвели до посилення позиції щодо Росії, а не її послаблення, і немає жодних свідчень, що Манафорт брав участь у цьому", - йдеться у висновках Комітету.

Мені повідомили, що у партійній платформі стались зміни, а саме - усунуто озброєння України. Я нічого не знаю про дану зміну. Хто її "проштовхнув" і чому це зробили?

Доповідь Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США загалом дійшла висновку про відсутність ознак змови між виборчою кампанією Дональда Трампа та урядом Росії, але чітко вказує, що Росія втручалась у вибори США шляхом пропаганди, кібератак, маніпуляцій у соціальних мережах та ін.

Присутність пов'язаних із урядом Росії осіб у штабі Трампа доповідь, серед іншого, пояснює тим, що істеблішмент Республіканської партії не підтримував Дональда Трампа (а там, відтак, не мали доступу до усталених радників, експертів тощо - прим. ГА).

Як відомо, на з’їзді Республіканської партії влітку 2016 року, за кілька місяців до президентських виборів у США, було внесено зміни до партійної платформи, однією з яких стала дружня до Росії поправка. Делегати відкинули пропозицію, яка закликала Сполучені Штати надати зброю українським урядовим силам, що борються з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України. Натомість, комітет Республіканської партії підтримав пропозицію, яка закликала до "відповідної допомоги" Україні.

Частина доповіді Комітету з питать розвідки Палати представників Конгресу США проливає світло на позицію Манафорта висловлену вже після внесення описаних вище правок.

"30-го липня 2016-го року Манафорт відправив емейл, поставивши у копію Ґейтса та Ріка Дірборна, який тоді займав керівну посаду у виборчому штабі і був головою штабу Джеффа Сешнса: "Мені повідомили, що у партійні платформі стались зміни, а саме - усунуто озброєння України. Я нічого не знаю про дану зміну. Хто її "проштовхнув" і чому це зробили?", - наводить витримку із листа Манафорта Комітет.

Доповідь також відзначає, що офіційні звинувачення висунуті у США проти Пола Манафорта непов'язані з його роботою у ході виборчої кампанії.

Президент США привітав висновки Комітету.

"Щойно: Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив доповідь. "Немає доказів", що кампанія Трампа "змовилась, координувала дії, або мала спільні цілі з Росією". Кампанія Клінтон заплатила за збір компромату джерелом якого стала Росія. Це все просто ВАУ! Закінчить вже полювання на відьом", - заявив президент США.

"Полюванням на відьом" президент США послідовно називає публікації у ЗМІ про буцімто зв'язки його кампанії із Росією, а також розслідування спеціального прокурора США Мюллера, яке присвячене втручанню Росії у політичні процеси у США.

Представники Демократичної партії США розритикували доповідь Комітету.

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