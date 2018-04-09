Манафорт твердить, що ФБР неправомірно отримало документи стосовно України

В п’ятницю Манафорт подав заявку до суду про те, що ФБР незаконно вилучило документи стосовно його діяльності в Україні. Юристи Манафорта вважають, що команда спецпрокурора США Мюллера не мала права на доступ до ділових записів, які зберігались у сховищі в штаті Вірджинія.

Політичне консультування Манафортом колишнього президента України Віктора Януковича є ключовою частиною кримінальних звинувачень висунутих проти нього.

Водночас Манафорт не зміг надати заставу у 10 мільйонів доларів, щоб вийти з-під домашнього арешту. Суддя, який розглядає одну зі справ проти Пола Манафорта, колишнього голови виборчої кампанії Трампа, знову відмовила Манафорту у звільненні під заставу з-під домашнього арешту.

Суддя Емі Джексон сказала, що нещодавні спроби Манафорта зібрати гроші, майно та заставу, щоб забезпечити заставу у 10 мільйонів доларів – встановлену суму в справі за звинуваченнями у відмиванні коштів та лобізмі без реєстрації проти Манафорта, висунуті спеціальним прокурором Мюллером.

Джексон заявила, що суд не прийме два елементи власності Манафорта, які той пропонував для виходу під заставу – кондомініум в штаті Вірджинія та власність в Нью-Йорку. Суддя сказав, що перше майно не підходить, адже воно вже знаходиться в заставі за зобов’язанями іншої домівки Манафорта. Вона також заявила, що майно в Нью-Йорку не підходить, так як воно фігурує в окремій справі з банківського шахрайства, за звинуваченнями прокурорів Мюллера, висунутих в лютому, яку розглядає суд штату Вірджинія.

Манафорт тепер перебуває під подібними обмежувальними заходами, введеними двома суддями – судді з Округу Колумбія та судді суду штату Вірджинія. Джексон зазначила, що інша власність може скласти пакет для Манафорта, включаючи його дім у штаті Флорида та кондомініум в “Trump Tower” в Нью-Йорку.

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