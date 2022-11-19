Іран - загроза для світової безпеки, кажуть ЄС, США, Велика Британія. Пентагон вказує на успіхи ЗСУ в збитті іранських дронів

США, Британія, ЄС наголосили на тому, що Іран становить загрозу для безпеки Близького Сходу та світу а також, що Іран та Росія зближуються у війні проти України. Заяви прозвучали в рамках Діалогу у Манамі, Бахрейн. Форум, організований Міжнародним Інститутом досліджень США, триває три дні до 20 листопада.

"Декілька країн Перської затоки роками попереджали про ризик, що Іран постачає дрони зловмисним країнам в світі", - заявила у вступній промові в п'ятницю президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн. Вона назвала дії Ірану "ризиком для безпеки не лише на Близькому Сході, але і для усіх нас".

Заступник міністра оборони США Колін Каль під час свого виступу на форумі в п'ятницю порівняв передачу Іраном дронів, "а можливо, і ракет" для затосування в Україні з застосуванням таких дронів в регіоні.

За нашими оцінками, Україна успішно знешкодила щонайменше 50% іранських дронів, застосованих російськими силами, використовуючи все - від навідних ракет до стрілецької зброї. Україна розробила простий додаток для мобільного телефона, який дозволяє громадянам повідомляти про дрони, щоб збільшити ймовірність успішного знешкодження

"Іранські дрони вбивають українських цивільних, так само, як вони стріляли по цілях в Саудівській Аравії, ОАЕ, силам Ізраїлю та США та нападали на міжнародні перевезення", - заявив Каль.

Каль вказав на успіх ЗСУ в збитті іранських дронів як свідчення того, що "цю зброю можна подолати". "За нашими оцінками, Україна успішно знешкодила щонайменше 50% іранських дронів, застосованих російськими силами, використовуючи все - від навідних ракет до стрілецької зброї. Україна розробила простий додаток для мобільного телефона, який дозволяє громадянам повідомляти про дрони, щоб збільшити ймовірність успішного знешкодження".

США, додав Каль, працюють із партнерами в світі, щоб зруйнувати іранську програму БПЛА а також посилити протиповітряну оборону України.

Посадовець США застеріг країни регіону, що спроби зблизитись з Москвою, щоб протистояти Тегерану, не будуть успішними, з огляду на залежність Росії від іранської зброї у війні проти України.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у своїй промові засудив постачання Іраном дронів Росії. "В той час, як народ протестує проти десятиліть репресій, правителі Ірану поширюють кровопролиття і руйнування в регіоні і навіть далеко поза ним - в Києві".

Незважаючи на переважаючу і нещадну силу, Путін програє

Клеверлі додав, що корабель Великої Британії двічі цього року в міжнародних водах на південь Ірану перехоплював моторні човни з ракетами "земля-повітря" та моторами для крилатих ракет.

"Незважаючи на переважаючу і нещадну силу, Путін програє", - наголосив Клеверлі. Він високо оцінив те, що країни регіону підтримали резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка засудила анексію української території Росією.