Громадські організації української діаспори у США

Імігранти з України та американці українського походження у США об'єднуються в громадські організації. Під час російської агресії кожна з них допомагає Україні в різних напрямках - в медицині, культурі, впроваджують освітні проекти чи лобіюють українські інтереси в політиці. "Голос Америки" розповідає про ці громади у різних американських штатах. Мапа постійно оновлюється.