Громадські організації української діаспори у США
Імігранти з України та американці українського походження у США об'єднуються в громадські організації. Під час російської агресії кожна з них допомагає Україні в різних напрямках - в медицині, культурі, впроваджують освітні проекти чи лобіюють українські інтереси в політиці. "Голос Америки" розповідає про ці громади у різних американських штатах. Мапа постійно оновлюється.
Напрямки роботи:
Гуманітарна допомога (20)
Медична допомога та реабілітація (8)
Культурні проекти (12)
Робота з органами влади (4)
Підтримка бізнесу (2)
Робота з біженцями (3)
Робота з дітьми, молоддю (3)
Освітні проекти (3)
Військова допомога (2)
Аризона (1)
Назва організації:
Cactus i Tryzub / Кактус і Тризуб
Місто:
Фінікс
Рік заснування:
2022
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Гуманітарна допомога
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Статті:
Каліфорнія (1)
Назва організації:
Nova Ukraine / Нова Україна
Місто:
Сан-Франциско
Рік заснування:
2014
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Гуманітарна допомога. Медична допомога та реабілітація. Робота з біженцями. Підтримка бізнесу. Культурні проекти.
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Статті:
Колорадо (2)
Назва організації:
Ukrainians of Colorado / Українці Колорадо
Місто:
Денвер
Рік заснування:
2014
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Гуманітарна допомога. Медична допомога та реабілітація. Культурні проекти.
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Статті:
Назва організації:
Ukrainian communities in Colorado / Благодійні організації Колорадо
Місто:
Денвер
Рік заснування:
2022
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Гуманітарна допомога
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Статті:
Округ Колумбія (2)
Назва організації:
US-Ukraine Foundation / Американсько-Українська Ділова Рада
Місто:
Вашингтон
Рік заснування:
1991
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Підтримка бізнесу
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Статті:
Назва організації:
United Help Ukraine / Об'єднана Допомога Україні
Місто:
Вашингтон
Рік заснування:
2014
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Медична допомога та реабілітація. Гуманітарна допомога. Робота з органами влади.
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Статті:
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Флорида (1)
Назва організації:
Revived Soldiers Ukraine / Відродження захисників України
Місто:
Орландо
Рік заснування:
2015
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Медична допомога та реабілітація. Гуманітарна допомога
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Статті:
Іллінойс (5)
Назва організації:
Ukrainian Medical Association of North America (UMANA) / Українська Медична Асоціація Північної Америки (УМАПА)
Місто:
Чикаго
Рік заснування:
1950
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Медична допомога та реабілітація.
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Статті:
Назва організації:
Orange Wave / Помаранчева Хвиля
Місто:
Чикаго
Рік заснування:
2011
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Гуманітарна допомога. Робота з органами влади. Культурні проекти
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Статті:
Назва організації:
Self Reliance Association / Асоціація Самопоміч
Місто:
Чикаго
Рік заснування:
2020
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Робота з біженцями. Гуманітарна допомога
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Статті:
Назва організації:
Help Heroes of Ukraine / Допомога Героям України
Місто:
Чикаго
Рік заснування:
2022
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Гуманітарна допомога. Військова допомога.
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Статті:
Назва організації:
Help Razom / Допомога Разом
Місто:
Чикаго
Рік заснування:
2022
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Гуманітарна допомога
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Статті:
Індіана (1)
Назва організації:
Ukrainian Society of Indiana / Українська Громада Індіани
Місто:
Індіанаполіс
Рік заснування:
2022
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Гуманітарна допомога
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Статті:
Массачусетс (2)
Назва організації:
Sunflower of Peace / Соняшник Миру
Місто:
Бостон
Рік заснування:
2015
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Медична допомога та реабілітація. Гуманітарна допомога
|
Статті:
Назва організації:
Ukraine Global Scholar / Глобальний Стипендіат України
Місто:
Бостон
Рік заснування:
2015
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Освітні проекти. Робота з дітьми, молоддю.
|
Статті:
Нью-Джерсі (1)
Назва організації:
SYM / СУМ
Місто:
Самміт
Рік заснування:
1925
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Робота з дітьми, молоддю
|
Статті:
Нью-Йорк (6)
Назва організації:
Ukrainian Congress Commitee of America (UCCA) / Український Конгресокий Комітет Америки (УККА)
Місто:
Нью-Йорк
Рік заснування:
1940
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Робота з органами влади. Гуманітарна допомога.
|
Статті:
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Назва організації:
Organization for the Defense of Four Freedoms for Ukraine / Організація Оборони Чотирьох Свобід України
Місто:
Нью-Йорк
Рік заснування:
1946
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Культурні проекти
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Статті:
Назва організації:
Ukrainian Institute of America / Український Інститут Америки
Місто:
Нью-Йорк
Рік заснування:
1948
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Культурні проекти
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Статті:
Назва організації:
Ukrainian National Women’s League of America (UNWLA)/ Союз українок Америки
Місто:
Нью-Йорк
Рік заснування:
1948
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Культурні проекти
|
Статті:
Назва організації:
New Ukrainian Wave / Нова Українська Хвиля
Місто:
Нью-Йорк
Рік заснування:
2007
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Культурні проекти. Освітні проекти
|
Статті:
Назва організації:
Razom / Разом
Місто:
Нью-Йорк
Рік заснування:
2014
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Медична допомога та реабілітація. Гуманітарна допомога. Культурні проекти. Робота з органами влади.
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Статті:
Орегон (1)
Назва організації:
Ukrainian-American Cultural Association of OR / Українсько-Американська Культурна Асоціація Орегону
Місто:
Портленд
Рік заснування:
2015
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Гуманітарна допомога. Медична допомога та реабілітація. Культурні проекти.
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Статті:
Пенсильванія (2)
Назва організації:
PLAST / ПЛАСТ
Місто:
Дженкінтаун
Рік заснування:
1912
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Робота з дітьми, молоддю
|
Статті:
Назва організації:
United Ukrainian American Relief Committee (UUARC) / Злучений Український Американський Допомоговий Комітет (ЗУДАК)
Місто:
Філадельфія
Рік заснування:
1944
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Гуманітарна допомога. Культурні проекти. Робота з біженцями
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Статті:
Техас (1)
Назва організації:
Ukrainian San Antonio / Український Сан-Антоніо
Місто:
Сан Антоніо
Рік заснування:
2015
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Гуманітарна допомога. Культурні проекти.
|
Статті:
Польща (2)
Назва організації:
Dzieła Kolpinga w Polsce / Справа Колпінга в Польщі
Місто:
Краків
Рік заснування:
1990
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Гуманітарна допомога. Освітні проекти.
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Статті:
Назва організації:
Zustricz / Зустріч
Місто:
Краків
Рік заснування:
2016
Вебсайт:
Напрямки роботи:
|Гуманітарна допомога. Культурні проекти.
|
Статті: