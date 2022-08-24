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Громадські організації української діаспори у США

Імігранти з України та американці українського походження у США об'єднуються в громадські організації. Під час російської агресії кожна з них допомагає Україні в різних напрямках - в медицині, культурі, впроваджують освітні проекти чи лобіюють українські інтереси в політиці. "Голос Америки" розповідає про ці громади у різних американських штатах. Мапа постійно оновлюється.

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Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога (20)

Медична допомога та реабілітація (8)

Культурні проекти (12)

Робота з органами влади (4)

Підтримка бізнесу (2)

Робота з біженцями (3)

Робота з дітьми, молоддю (3)

Освітні проекти (3)

Військова допомога (2)

Аризона (1)

Назва організації:

Cactus i Tryzub / Кактус і Тризуб

Місто:

Фінікс

Рік заснування:

2022

Вебсайт:

https://www.cactusandtryzub.com

Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога

Статті:

Каліфорнія (1)

Назва організації:

Nova Ukraine / Нова Україна

Місто:

Сан-Франциско

Рік заснування:

2014

Вебсайт:

https://novaukraine.org

Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога. Медична допомога та реабілітація. Робота з біженцями. Підтримка бізнесу. Культурні проекти.

Статті:

Колорадо (2)

Назва організації:

Ukrainians of Colorado / Українці Колорадо

Місто:

Денвер

Рік заснування:

2014

Вебсайт:

https://www.ukrainiansofcolorado.org

Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога. Медична допомога та реабілітація. Культурні проекти.

Статті:

Назва організації:

Ukrainian communities in Colorado / Благодійні організації Колорадо

Місто:

Денвер

Рік заснування:

2022

Вебсайт:

https://www.facebook.com/groups/2139350496356120

Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога

Статті:

Округ Колумбія (2)

Назва організації:

US-Ukraine Foundation / Американсько-Українська Ділова Рада

Місто:

Вашингтон

Рік заснування:

1991

Вебсайт:

https://usukraine.org

Напрямки роботи:

Підтримка бізнесу

Статті:

Назва організації:

United Help Ukraine / Об'єднана Допомога Україні

Місто:

Вашингтон

Рік заснування:

2014

Вебсайт:

https://unitedhelpukraine.org

Напрямки роботи:

Медична допомога та реабілітація. Гуманітарна допомога. Робота з органами влади.

Статті:

Флорида (1)

Назва організації:

Revived Soldiers Ukraine / Відродження захисників України

Місто:

Орландо

Рік заснування:

2015

Вебсайт:

https://www.rsukraine.org

Напрямки роботи:

Медична допомога та реабілітація. Гуманітарна допомога

Статті:

Іллінойс (5)

Назва організації:

Ukrainian Medical Association of North America (UMANA) / Українська Медична Асоціація Північної Америки (УМАПА)

Місто:

Чикаго

Рік заснування:

1950

Вебсайт:

https://umana.org

Напрямки роботи:

Медична допомога та реабілітація.

Статті:

Назва організації:

Orange Wave / Помаранчева Хвиля

Місто:

Чикаго

Рік заснування:

2011

Вебсайт:

https://www.facebook.com/OrangeW/

Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога. Робота з органами влади. Культурні проекти

Статті:

Назва організації:

Self Reliance Association / Асоціація Самопоміч

Місто:

Чикаго

Рік заснування:

2020

Вебсайт:

https://en.selfrelianceassociation.net

Напрямки роботи:

Робота з біженцями. Гуманітарна допомога

Статті:

Назва організації:

Help Heroes of Ukraine / Допомога Героям України

Місто:

Чикаго

Рік заснування:

2022

Вебсайт:

https://helpheroesofukraine.com

Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога. Військова допомога.

Статті:

Назва організації:

Help Razom / Допомога Разом

Місто:

Чикаго

Рік заснування:

2022

Вебсайт:

https://www.helprazom.com

Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога

Статті:

Індіана (1)

Назва організації:

Ukrainian Society of Indiana / Українська Громада Індіани

Місто:

Індіанаполіс

Рік заснування:

2022

Вебсайт:

https://www.facebook.com/UKRIndiana/

Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога

Статті:

Массачусетс (2)

Назва організації:

Sunflower of Peace / Соняшник Миру

Місто:

Бостон

Рік заснування:

2015

Вебсайт:

https://www.sunflowerofpeace.com

Напрямки роботи:

Медична допомога та реабілітація. Гуманітарна допомога

Статті:

Назва організації:

Ukraine Global Scholar / Глобальний Стипендіат України

Місто:

Бостон

Рік заснування:

2015

Вебсайт:

https://www.sunflowerofpeace.com

Напрямки роботи:

Освітні проекти. Робота з дітьми, молоддю.

Статті:

Нью-Джерсі (1)

Назва організації:

SYM / СУМ

Місто:

Самміт

Рік заснування:

1925

Вебсайт:

https://cym.org

Напрямки роботи:

Робота з дітьми, молоддю

Статті:

Нью-Йорк (6)

Назва організації:

Ukrainian Congress Commitee of America (UCCA) / Український Конгресокий Комітет Америки (УККА)

Місто:

Нью-Йорк

Рік заснування:

1940

Вебсайт:

https://ucca.org

Напрямки роботи:

Робота з органами влади. Гуманітарна допомога.

Статті:

Назва організації:

Organization for the Defense of Four Freedoms for Ukraine / Організація Оборони Чотирьох Свобід України

Місто:

Нью-Йорк

Рік заснування:

1946

Вебсайт:

https://odffu.org

Напрямки роботи:

Культурні проекти

Статті:

Назва організації:

Ukrainian Institute of America / Український Інститут Америки

Місто:

Нью-Йорк

Рік заснування:

1948

Вебсайт:

https://ukrainianinstitute.org

Напрямки роботи:

Культурні проекти

Статті:

Назва організації:

Ukrainian National Women’s League of America (UNWLA)/ Союз українок Америки

Місто:

Нью-Йорк

Рік заснування:

1948

Вебсайт:

https://ukrainianinstitute.org

Напрямки роботи:

Культурні проекти

Статті:

Назва організації:

New Ukrainian Wave / Нова Українська Хвиля

Місто:

Нью-Йорк

Рік заснування:

2007

Вебсайт:

https://newwave4.org/our-team

Напрямки роботи:

Культурні проекти. Освітні проекти

Статті:

Назва організації:

Razom / Разом

Місто:

Нью-Йорк

Рік заснування:

2014

Вебсайт:

https://www.razomforukraine.org

Напрямки роботи:

Медична допомога та реабілітація. Гуманітарна допомога. Культурні проекти. Робота з органами влади.

Статті:

Орегон (1)

Назва організації:

Ukrainian-American Cultural Association of OR / Українсько-Американська Культурна Асоціація Орегону

Місто:

Портленд

Рік заснування:

2015

Вебсайт:

https://www.facebook.com/UACANW/

Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога. Медична допомога та реабілітація. Культурні проекти.

Статті:

Пенсильванія (2)

Назва організації:

PLAST / ПЛАСТ

Місто:

Дженкінтаун

Рік заснування:

1912

Вебсайт:

https://plastusa.org

Напрямки роботи:

Робота з дітьми, молоддю

Статті:

Назва організації:

United Ukrainian American Relief Committee (UUARC) / Злучений Український Американський Допомоговий Комітет (ЗУДАК)

Місто:

Філадельфія

Рік заснування:

1944

Вебсайт:

https://www.uuarc.org

Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога. Культурні проекти. Робота з біженцями

Статті:

Техас (1)

Назва організації:

Ukrainian San Antonio / Український Сан-Антоніо

Місто:

Сан Антоніо

Рік заснування:

2015

Вебсайт:

https://www.ukrainiansanantonio.com

Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога. Культурні проекти.

Статті:

Польща (2)

Назва організації:

Dzieła Kolpinga w Polsce / Справа Колпінга в Польщі

Місто:

Краків

Рік заснування:

1990

Вебсайт:

https://kolping.pl

Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога. Освітні проекти.

Статті:

Назва організації:

Zustricz / Зустріч

Місто:

Краків

Рік заснування:

2016

Вебсайт:

https://zustricz.pl/

Напрямки роботи:

Гуманітарна допомога. Культурні проекти.

Статті:
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