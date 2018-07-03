В Україні починають відбір на марафон морської піхоти США

У щорічному 43-му марафоні морської піхоти США візьмуть участь щонайменше 10 українських ветеранів бойових дій на Донбасі, таку квоту пропонує американська сторона. Про це повідомив 3 липня генерал-майор запасу ЗСУ Володимир Гаврилов, який координує відбір української команди.

Як пояснив Гаврилов, пріоритет надаватимуть ветеранам, які зазнали поранень і наразі відновлюють свою фізичну форму, також бажаним є хоча б елементарне знання англійської.

Заявки можна подавати вже з 3 липня, але перший етап відбору розпочнеться 20 липня на стадіоні Збройних сил біля офісу Міноборони: окрім співбесіди, кандидатам запропонують пробігти певну дистанцію на вибір, від 2,5 до 42 кілометрів.

У формуванні української команди на 43-й марафон морської піхоти США також беруть участь ветеранські організації та уповноважений президента з питань реабілітації ветеранів АТО Вадим Свириденко. За його словами, нині оргкомітет шукає спонсорів, які б допомогли команді з формою та іншими витратами, а можливо й із фінансуванням додаткових учасників: американська сторона оплачує приїзд лише 10 представників від країни, але не забороняє залучати більше спортсменів, якщо за їхній проїзд та проживання заплатить Україна.

43-й марафон морської піхоти США пропонує учасникам пробігти на вибір дистанції 10 та 42 кілометри. Крім США та України, в ньому мають намір взяти участь представники Великої Британії, Данії, Канади, країн Балтії та Австралії.

Головна мета цього заходу – не спортивні результати, а реабілітація ветеранів, зменшення кількості суїцидів серед колишніх учасників бойових дій, спілкування між ветеранами різних країн, пояснює співорганізатор марафону, представник Allied Forces Foundation Стюарт Тейлор.

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