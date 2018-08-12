Студенти проти поліції: протести у Шарлоттсвіллі. Фото

Напередодні маршу "Об'єднаємо правих" у Вашингтоні сотні студентів зібралися у місті Шарлоттсвілль відзначити річницю сутичок між білими націоналістами та анти-расистами минулого літа.

Влада надіслала до студентського містечка Університету Вірджинії велику кількість поліцейський та охоронців, аби забезпечити мир та порядок, однак у демонстрантів це викликало гнів.

«Чому їх одягли у захисну екіпіровку? Ми не бачимо тут бунту», - викрикували активісти у бік поліцейських, що вишукувалися у шеренгу.

Минулого року місцевих поліцейських та університет розкритикували, що під час «маршу зі смолоскипами» ультраправих, які вийшли на кампус, скандуючи расистські слогани та атакуючи противників, не було важкої охорони.

Цого року демонстранти принесли з собою плакат з написом, «Минулого року вони прийшли зі смолоскипами, цього року вони прийшли з поліцейськими бляхами». Деякі громадські активісти були стурбовані тим, що занадто гостре реагування департаменту поліції може бути контрпродуктивним. Однак про арешти на кампусі вчора не повідомлялось.

Ось, як пройшли заходи річниці Шарлоттсвілль у фотографіях:

Вже сьогодні у Вашингтоні, на площі перед Білим домом, пройде демонстрація право-радикальних груп.

Протест «Об’єднаємо правих 2» заявлений як «демонстрація за громадянські права білих» проти «порушення громадянських прав у Шарлоттсвіллі», повідомляє CNN.

Очікується, що в ній візьмуть участь близько 400 білих націоналістів, неонацистів та членів Ку-клус-клану. За планом, вони зустрічаються біля метро «Фоггі Боттом» о п’ятій вечора, після чого йдуть ходою до площі Лафаєтт, що напроти Білого дому.

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