Вірджинія стала 16 штатом США, де вирішили легалізувати марихуану

У штаті Вірджинія прийняли закон, який легалізує споживання марихуани дорослими. Нові правила дозволятимуть вільне володіння та продаж коноплі, однак вступлять у дію в 2024 році.

Згідно з законодавством, особи старші за 21 рік зможуть володіти 29,5 грамами марихуани, а також вирощувати вдома не більше, ніж 4 кущі рослини. Минулоріч у Вірджинії декриміналізували споживання коноплі.

Крім цього, закон ставить у пріоритет видання ліцензій на розвиток бізнесу темношкірим американцям, оскільки за словами авторів, темношкірі спільноти протягом багатьох років значно сильніше та непропрорційно страждали від кримінального переслідування за збут легких наркотиків.

Зміни схвалила більшість законодавців штату, проте за легалізацію не виступив ніхто з республіканців. Опоненти закону згадують про загрозу для суспільного здоров’я, в тому числі куріння молоддю та водіння в нетверезому стані. Крім того, дехто виступив проти пріоритизації в законі конкретних груп населення.

З іншого боку, деякі активісти розкритикували закон за те, що він має вступити в дію тільки через чотири роки.

Інші штати, в яких вирішили дозволити використання марихуани в рекреаційних цілях - Каліфорнія, Аляска, Аризона, Пііденна Дакота, Колорадо, Іллінойс, Мейн, Массачусеттс, Мічиган, Монтана, Невада, Нью-Джерсі, Орегон, Вермонт, Вашингтон, а також Округ Колумбія.

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