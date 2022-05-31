"Увесь регіон знаходиться під російською загрозою", - Марк Бжезінський, посол США в Польщі

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща стала центром прихистку для українців, які вимушені тікати від війни. Активна участь Варшави у допомозі Києву викликала низку погроз та критичних заяв від Кремля.

"Я бачу, що українці перемагають. Я бачу, що український народ робить те, що він дуже добре вміє. Українці мають історію опору, і російські військові трагічно це відчують та побачать".

За словами експертів, наразі Польща не лише захищає себе від потенційної атаки РФ, але й наражає на небезпеку. У вівторок, 31-го травня, секретар ради безпеки Росії Ніколай Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України. Про це він сказав на нараді з національної безпеки в Приволжі, повідомляє російське агентство "Интерфакс".

Голова бюро "Голосу Америки" у Східній Європі Мирослава Гонгадзе поспілкувалась із Марком Бжезінським, послом США в Польщі, про нинішній стан подій в сусідній до України державі.

Мирослава Гонгадзе, голова бюро "Голосу Америки" у Східній Європі: Як посол США в Польщі, чи вважаєте ви, що інші країни Європейського Союзу поділяють таке ж прагнення, як і Польща в допомозі Україні?

Марк Бжезінський, посол США в Польщі: Коли мова йде про українську кризу, Польща нині є передовою державою для НАТО. Ця держава взяла на себе важку роль як з точки зору безпеки, так і з точки зору гуманітарних зусиль, що стосуються біженців. Те, що відбувається в Україні, насторожує усіх: геноцид, напади на мирне населення, масове знищення сіл, квартир, будинків для людей похилого віку, лікарень, - усе це суперечить будь-якій людській вірі. І я думаю, що усі союзники в Європі зараз єдині щодо того, наскільки поганою є ситуація і що потрібно щось робити. Тому я не хочу ставити оцінку, хто серйозніше сприймає нинішні події, я не знаю нікого, хто б не сприймав це серйозно. Є відмінності в плані тактики, є відмінності в плані стратегій. І я вражений тим, що президент Байден дійсно зберіг єдність і консенсус в альянсі. Я вважаю, що саме цього найбільше боїться Путін. Він хотів би створити розкол між Польщею та Америкою або Польщею та іншими частинами Європи, але йому це не вдасться. Своїми діями він власноруч об’єднав країни Європи та трансатлантичну спільноту.

МГ: Наразі Польща стала одним із головних союзників Сполучених Штатів у цій кризі. Раніше, було багато питань щодо внутрішньої політики Польщі. Яка ситуація тепер? Що об’єднало Польщу та США в підтримці України?

"У нас тут зараз 12 500 військовослужбовців, а також є F-35, у нас тут є системи "Patriot". Триває велика передача до Польщі танків, які поляки вже купили, – танки Абрамс. Ці військові та це обладнання розміщені по усій території Польщі. Таким чином ми можемо покрити територію усієї країни".

МБ: Немає сумніву, що з причин необхідності, ця криза підняла співпрацю (між Польщою та США ред.) на вищий рівень, - це зрештою, дуже складна криза. Але Америка завжди мала хороші стосунки з Польщею. У нас є спільні інтереси і є розбіжності. Так само, як у відносинах США з будь-якою іншою країною. Однак, саме ця криза сформувала єдність цілей і спільний виклик між США, Польщею та іншими європейськими державами. Польща є найближчим сусідом України і вона дуже важлива в плані прихистку українців та підтримки воєнних зусиль. Ми дійсно маємо інтенсивну співпрацю і вона лише зростає. Інші країни також визнають, що це не лише польська проблема і не лише американська. Для них важливо долучитись власними силами до вирішення цієї кризи. І це визнають не лише країни Європи, а й країни усього світу. Коли ви їдете в конференц-центр "G2 Arena", що в польському місті Жешув, на зустріч "Спільноти інтересів" (eng. Community of Interests meeting), - то ви бачите представників таких країн, як Нова Зеландія, Японія, Австралія. Країни, які знаходяться територіально далеко від конфлікту, також присутні за столом. Вони обіцяють надати ресурси і допомогти у вирішенні кризи.

МГ: Ви багато розмовляєте з польським керівництвом. Очевидно, що ця криза і сильна позиція Польщі зробили їх також мішенню для російської агресії. І ми вже чули підтвердження цього від російського керівництва. Як, на вашу думку, польський уряд сприймає таку загрозу?

МБ: Так, я чув ці погрози від "російських лідерів". Тому, коли я виступаю на польському телебаченні, я кажу: "Польща в безпеці і Польща має захист". І це не лише мої слова, президент Сполучених Штатів сказав, що захищатиме кожен квадратний метр територій НАТО. Він сказав це, перебуваючи в Польщі. А це означає, що кожен квадратний метр польської території захищений. Зрештою, ми вже зараз маємо 12 500 військових на місцях, щоб виконати обіцяне. Це залізне зобов’язання. Воно засноване на п’ятій статті НАТО. Ми пліч-о-пліч з поляками у воєнній підтримці України, в підтримці українських бійців і в спробах допомогти полякам із прихистком вимушених переселенців. Немає сумніву, що це визначальний момент для уряду Польщі. І вони чудово справляються з цим викликом. Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з польським керівництвом.

Жодна країна у світовій історії ніколи не мала національної політики щодо розміщення кожного біженця у когось в квартирі чи в будинку. Польща встановила високу планку, щодо того як має діяти країна, коли відбувається масове, вимушене переміщення людей, - чи то внаслідок стихійного лиха, чи то внаслідок війни. Ми вражені і ми дякуємо польському народу та дякуємо уряду Польщі за те, що вони роблять.

МГ: Польща просить більше військ НАТО на місцях, а також більше військової підтримки. Чи є плани щодо розширення військової присутності НАТО в цій країні?

МБ: У нас тут зараз 12 500 військовослужбовців, а також є F-35 (літаки винищувачі-бомбардувальники ред.), у нас тут є системи "Patriot" (американський зенітний ракетний комплекс ред.). Триває велика передача до Польщі танків, які поляки вже купили, – танки Абрамс. Це найкращі в своєму класі танки для наземної війни. Ці військові та це обладнання розміщені по усій території Польщі. Вони не лише на одній базі чи в одному місці, вони сплановано знаходься скрізь. Таким чином ми можемо покрити територію усієї країни, щоб разом із польськими військовими, захистити її. І це те, що ми будемо робити.

МГ: Чи Польща зараз у безпеці?

МБ: Чи Польща та загалом світ захищені від того, що робить Путін? Відповідь - ні. Тому що ми маємо справу із дещо непередбачуваною, божевільною особою, яка робить жахливі речі. Народ України зараз переживає найжорстокіші етапи однієї зі світових воєн, які бачила ця земля. Чим більше ми дізнаємося, чим більше кадрів ми бачимо, чим більше розповідей ми чуємо від жінок та дітей в Україні, тим більше ми запитуємо себе, - хто ці чоловіки в російській армії, що вони спроможні на такі речі? Це не бійці. Це люди, які хочуть навести терор. Це не мужні військові, у будь-якому професійному сенсі. Якщо їхнім лідером є Володимир Путін, то я не думаю, що насправді хтось застрахований. Американо-польські відносини насправді ніколи не були такими міцними, як зараз, тому що ми маємо справу з надзвичайно серйозною і непередбачуваною кризою. Але Польща в безпеці і Польща має захист, тому що ми знаємо, що будемо захищати Польщу. Але питання того, що Путін робитиме далі, викликає занепокоєння.

МГ: Польща дуже голосно говорить про необхідність додаткових санкцій з боку Європейського Союзу. Вони домагаються повної заборони енергоносіїв з Росії, а також арешту російських активів у Європі. Яка позиція Сполучених Штатів щодо зусиль Польщі?

МБ: США наклали санкції на понад 400 організацій та установ, наближених до Володимира Путіна. Ці санкції дуже цілеспрямовані та засновані на дослідженнях і даних про те, "хто" та "що" є наближеним до Путіна і хто відчує найбільше болю через ці санкції. Це наш підхід до санкцій. Потрібен деякий час, щоб отримати ефект від санкцій, але у нас є досить великий та постійно зростаючий список санкцій. Тож зусилля будуть продовжуватись. Однак, це лише частина багатосторонньої роботи, яка включає у себе підтримку біженців та підтримку зусиль українського народу чинити опір і боротися. Російські суб’єкти, які перебувають під санкціями, з часом відчуватимуть усе більше болю від них, тому що саме так діють санкції. Їм потрібен час, щоб мати ефект.

МГ: Переходячи до питання регіональної безпеки, зокрема Росії, України, Білорусі та Молдови. Ми бачимо, що РФ намагається підняти напругу в Придністров’ї. Які загрози ви бачите в цьому регіоні?

МБ: Увесь регіон знаходиться під російською загрозою. Ми наполегливо працюємо, щоб він не лише був у безпеці, але й відчував захищеність. Тому що ніхто не хоче, щоб цей регіон був дестабілізований, і я не думаю, що це станеться. Це важливо, тому що цей регіон зараз є прикордонним, він межує із цією кризою. Але я певний, що ми можемо запевнити ці країни в безпеці та партнерстві, зокрема в економічних питаннях. Ми маємо величезні комерційні підприємства в цій частині світу. Посольство США у Варшаві провело масштабну конференцію, на якій ми об’єднали великі американські та польські підприємства з польськими неурядовими організаціями, які виконують велику частину роботи з надання допомоги біженцям. Це був тест із синхронізації роботи. Ми хочемо, щоб економіки та неприбуткові сектори в цій частині світу відчували, що ми підтримуємо їх. Саме цим, ми займаємося в Польщі. І на мою думку, наша робота має бажаний ефект: вселяє довіру, просуває зв’язки та допомагає людям з України, які приїжджають сюди.

МГ: Яким ви бачите кінець цієї війни?

МБ: Я бачу, що українці перемагають. Я бачу, що український народ робить те, що він дуже добре вміє. Українці мають історію опору, і російські військові трагічно це відчують та побачать. І я думаю, що це насправді прикро, тому що ми могли уникнути такої кількості кровопролиття та руйнувань. Я знаю, що народ Польщі повністю підтримує своїх братів-українців. Для людей в цій частині світу, це повторення 1939-го року. І це також є стимулюючим фактором. Ми продовжуватимемо підтримувати бійців. Ми продовжуватимемо підтримувати біженців. З кожним днем ми все більш організовані. З кожним днем у нас все більше ресурсів.

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