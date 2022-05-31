Актуально
"Увесь регіон знаходиться під російською загрозою", - Марк Бжезінський, посол США в Польщі
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща стала центром прихистку для українців, які вимушені тікати від війни. Активна участь Варшави у допомозі Києву викликала низку погроз та критичних заяв від Кремля.
"Я бачу, що українці перемагають. Я бачу, що український народ робить те, що він дуже добре вміє. Українці мають історію опору, і російські військові трагічно це відчують та побачать".Марк Бжезінський, посол США в Польщі
За словами експертів, наразі Польща не лише захищає себе від потенційної атаки РФ, але й наражає на небезпеку. У вівторок, 31-го травня, секретар ради безпеки Росії Ніколай Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України. Про це він сказав на нараді з національної безпеки в Приволжі, повідомляє російське агентство "Интерфакс".
Голова бюро "Голосу Америки" у Східній Європі Мирослава Гонгадзе поспілкувалась із Марком Бжезінським, послом США в Польщі, про нинішній стан подій в сусідній до України державі.
Мирослава Гонгадзе, голова бюро "Голосу Америки" у Східній Європі: Як посол США в Польщі, чи вважаєте ви, що інші країни Європейського Союзу поділяють таке ж прагнення, як і Польща в допомозі Україні?
Марк Бжезінський, посол США в Польщі: Коли мова йде про українську кризу, Польща нині є передовою державою для НАТО. Ця держава взяла на себе важку роль як з точки зору безпеки, так і з точки зору гуманітарних зусиль, що стосуються біженців. Те, що відбувається в Україні, насторожує усіх: геноцид, напади на мирне населення, масове знищення сіл, квартир, будинків для людей похилого віку, лікарень, - усе це суперечить будь-якій людській вірі. І я думаю, що усі союзники в Європі зараз єдині щодо того, наскільки поганою є ситуація і що потрібно щось робити. Тому я не хочу ставити оцінку, хто серйозніше сприймає нинішні події, я не знаю нікого, хто б не сприймав це серйозно. Є відмінності в плані тактики, є відмінності в плані стратегій. І я вражений тим, що президент Байден дійсно зберіг єдність і консенсус в альянсі. Я вважаю, що саме цього найбільше боїться Путін. Він хотів би створити розкол між Польщею та Америкою або Польщею та іншими частинами Європи, але йому це не вдасться. Своїми діями він власноруч об’єднав країни Європи та трансатлантичну спільноту.
МГ: Наразі Польща стала одним із головних союзників Сполучених Штатів у цій кризі. Раніше, було багато питань щодо внутрішньої політики Польщі. Яка ситуація тепер? Що об’єднало Польщу та США в підтримці України?
"У нас тут зараз 12 500 військовослужбовців, а також є F-35, у нас тут є системи "Patriot". Триває велика передача до Польщі танків, які поляки вже купили, – танки Абрамс. Ці військові та це обладнання розміщені по усій території Польщі. Таким чином ми можемо покрити територію усієї країни".Марк Бжезінський, посол США в Польщі
МБ: Немає сумніву, що з причин необхідності, ця криза підняла співпрацю (між Польщою та США ред.) на вищий рівень, - це зрештою, дуже складна криза. Але Америка завжди мала хороші стосунки з Польщею. У нас є спільні інтереси і є розбіжності. Так само, як у відносинах США з будь-якою іншою країною. Однак, саме ця криза сформувала єдність цілей і спільний виклик між США, Польщею та іншими європейськими державами. Польща є найближчим сусідом України і вона дуже важлива в плані прихистку українців та підтримки воєнних зусиль. Ми дійсно маємо інтенсивну співпрацю і вона лише зростає. Інші країни також визнають, що це не лише польська проблема і не лише американська. Для них важливо долучитись власними силами до вирішення цієї кризи. І це визнають не лише країни Європи, а й країни усього світу. Коли ви їдете в конференц-центр "G2 Arena", що в польському місті Жешув, на зустріч "Спільноти інтересів" (eng. Community of Interests meeting), - то ви бачите представників таких країн, як Нова Зеландія, Японія, Австралія. Країни, які знаходяться територіально далеко від конфлікту, також присутні за столом. Вони обіцяють надати ресурси і допомогти у вирішенні кризи.
МГ: Ви багато розмовляєте з польським керівництвом. Очевидно, що ця криза і сильна позиція Польщі зробили їх також мішенню для російської агресії. І ми вже чули підтвердження цього від російського керівництва. Як, на вашу думку, польський уряд сприймає таку загрозу?
МБ: Так, я чув ці погрози від "російських лідерів". Тому, коли я виступаю на польському телебаченні, я кажу: "Польща в безпеці і Польща має захист". І це не лише мої слова, президент Сполучених Штатів сказав, що захищатиме кожен квадратний метр територій НАТО. Він сказав це, перебуваючи в Польщі. А це означає, що кожен квадратний метр польської території захищений. Зрештою, ми вже зараз маємо 12 500 військових на місцях, щоб виконати обіцяне. Це залізне зобов’язання. Воно засноване на п’ятій статті НАТО. Ми пліч-о-пліч з поляками у воєнній підтримці України, в підтримці українських бійців і в спробах допомогти полякам із прихистком вимушених переселенців. Немає сумніву, що це визначальний момент для уряду Польщі. І вони чудово справляються з цим викликом. Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з польським керівництвом.
Жодна країна у світовій історії ніколи не мала національної політики щодо розміщення кожного біженця у когось в квартирі чи в будинку. Польща встановила високу планку, щодо того як має діяти країна, коли відбувається масове, вимушене переміщення людей, - чи то внаслідок стихійного лиха, чи то внаслідок війни. Ми вражені і ми дякуємо польському народу та дякуємо уряду Польщі за те, що вони роблять.
МГ: Польща просить більше військ НАТО на місцях, а також більше військової підтримки. Чи є плани щодо розширення військової присутності НАТО в цій країні?
МБ: У нас тут зараз 12 500 військовослужбовців, а також є F-35 (літаки винищувачі-бомбардувальники ред.), у нас тут є системи "Patriot" (американський зенітний ракетний комплекс ред.). Триває велика передача до Польщі танків, які поляки вже купили, – танки Абрамс. Це найкращі в своєму класі танки для наземної війни. Ці військові та це обладнання розміщені по усій території Польщі. Вони не лише на одній базі чи в одному місці, вони сплановано знаходься скрізь. Таким чином ми можемо покрити територію усієї країни, щоб разом із польськими військовими, захистити її. І це те, що ми будемо робити.
МГ: Чи Польща зараз у безпеці?
МБ: Чи Польща та загалом світ захищені від того, що робить Путін? Відповідь - ні. Тому що ми маємо справу із дещо непередбачуваною, божевільною особою, яка робить жахливі речі. Народ України зараз переживає найжорстокіші етапи однієї зі світових воєн, які бачила ця земля. Чим більше ми дізнаємося, чим більше кадрів ми бачимо, чим більше розповідей ми чуємо від жінок та дітей в Україні, тим більше ми запитуємо себе, - хто ці чоловіки в російській армії, що вони спроможні на такі речі? Це не бійці. Це люди, які хочуть навести терор. Це не мужні військові, у будь-якому професійному сенсі. Якщо їхнім лідером є Володимир Путін, то я не думаю, що насправді хтось застрахований. Американо-польські відносини насправді ніколи не були такими міцними, як зараз, тому що ми маємо справу з надзвичайно серйозною і непередбачуваною кризою. Але Польща в безпеці і Польща має захист, тому що ми знаємо, що будемо захищати Польщу. Але питання того, що Путін робитиме далі, викликає занепокоєння.
МГ: Польща дуже голосно говорить про необхідність додаткових санкцій з боку Європейського Союзу. Вони домагаються повної заборони енергоносіїв з Росії, а також арешту російських активів у Європі. Яка позиція Сполучених Штатів щодо зусиль Польщі?
МБ: США наклали санкції на понад 400 організацій та установ, наближених до Володимира Путіна. Ці санкції дуже цілеспрямовані та засновані на дослідженнях і даних про те, "хто" та "що" є наближеним до Путіна і хто відчує найбільше болю через ці санкції. Це наш підхід до санкцій. Потрібен деякий час, щоб отримати ефект від санкцій, але у нас є досить великий та постійно зростаючий список санкцій. Тож зусилля будуть продовжуватись. Однак, це лише частина багатосторонньої роботи, яка включає у себе підтримку біженців та підтримку зусиль українського народу чинити опір і боротися. Російські суб’єкти, які перебувають під санкціями, з часом відчуватимуть усе більше болю від них, тому що саме так діють санкції. Їм потрібен час, щоб мати ефект.
МГ: Переходячи до питання регіональної безпеки, зокрема Росії, України, Білорусі та Молдови. Ми бачимо, що РФ намагається підняти напругу в Придністров’ї. Які загрози ви бачите в цьому регіоні?
МБ: Увесь регіон знаходиться під російською загрозою. Ми наполегливо працюємо, щоб він не лише був у безпеці, але й відчував захищеність. Тому що ніхто не хоче, щоб цей регіон був дестабілізований, і я не думаю, що це станеться. Це важливо, тому що цей регіон зараз є прикордонним, він межує із цією кризою. Але я певний, що ми можемо запевнити ці країни в безпеці та партнерстві, зокрема в економічних питаннях. Ми маємо величезні комерційні підприємства в цій частині світу. Посольство США у Варшаві провело масштабну конференцію, на якій ми об’єднали великі американські та польські підприємства з польськими неурядовими організаціями, які виконують велику частину роботи з надання допомоги біженцям. Це був тест із синхронізації роботи. Ми хочемо, щоб економіки та неприбуткові сектори в цій частині світу відчували, що ми підтримуємо їх. Саме цим, ми займаємося в Польщі. І на мою думку, наша робота має бажаний ефект: вселяє довіру, просуває зв’язки та допомагає людям з України, які приїжджають сюди.
МГ: Яким ви бачите кінець цієї війни?
МБ: Я бачу, що українці перемагають. Я бачу, що український народ робить те, що він дуже добре вміє. Українці мають історію опору, і російські військові трагічно це відчують та побачать. І я думаю, що це насправді прикро, тому що ми могли уникнути такої кількості кровопролиття та руйнувань. Я знаю, що народ Польщі повністю підтримує своїх братів-українців. Для людей в цій частині світу, це повторення 1939-го року. І це також є стимулюючим фактором. Ми продовжуватимемо підтримувати бійців. Ми продовжуватимемо підтримувати біженців. З кожним днем ми все більш організовані. З кожним днем у нас все більше ресурсів.
Дивіться також: Війна Росії розділила мільйони українських родин: історія сім’ї Олени та Андрія з Києва.
Всі новини дня
Чого очікувати від США у наступних поставках допомоги Україні? Відео
Речник Державного департаменту США Нед Прайс: вже незабаром будуть оголошені нові партії військової допомоги Україні. Українське питання було одним із головних на брифінгу в Державному департаменті, що відбувався у час, коли російська війна проти України наближається до відмітки у 100 днів.
Міністр економіки Німеччини розкритикував позицію Угорщини щодо заборони імпорту російської нафти. Відео
Лідери країн ЄС узгодили 6 пакет санкцій щодо Росії. Найважливішою частиною нових європейських санкцій є значне скорочення закупівлі російської нафти й нафтопродуктів. Втім, лідери були вимушені піти на компроміс, зробивши «тимчасові» винятки для Угорщини, Словаччини й Чехії.
- Голос Америки
США посилять санкції через спроби Росії приєднати Херсонську область – речник Держдепу
Сполучені Штати будуть «виносити на світло» спроби Росії захопити територію України, а також будуть посилювати каральні економічні санкції проти тих, хто ці дії уможливлює. Також США будуть підтримувати можливості України захиститися від російської агресії, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в вівторок, 31 травня.
За його словами, США занепокоєні спробами Росії «встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо у Херсонській області».
Українське питання було одним із головних на брифінгу в Державному департаменті, що відбувався у час, коли російська війна проти України наближається до відмітки у 100 днів.
Нед Прайс сказав, що Кремль, очевидно, розглядає кілька підходів: «від визнання так званих «народних республік», як Росія вже зробила, застосувавши силу в Донецьку та Луганську, до спроби анексії, як Росія зробила в Криму».
Оскільки ці сценарії вже відомі, то за словами речника Державного департаменту, США починають бити на сполох на випередження ще і через той указ, який «в односторонньому порядку ухвалив президент Путін, і який уможливлює у прискореному порядку видавати російські паспорти громадянам України».
За словами Прайса, існують численні повідомлення про те, що в Херсонській області російська влада силою змістила представників легітимної української влади та встановила своїх матріонеток, які публічно закликають до включення Херсонської області до складу Росії до кінця року.
«Також, згідно з багатьма повідомленнями, Росія змушує жителів Херсонської області прийняти рубль замість української валюти», – наголосив речник зовнішньополітичної служби США.
Крім цього, Росія взяла під свій контроль щонайменше 25 радіопередавальних станцій в цій частині України. Ці потужності, за словами Неда Прайса, потрібні росіянам, передусім, для того, щоб передавати проросійський медійний контент та зменшити антиросійські почуття українців та опір окупаційній владі.
Не залишилися непоміченими у Вашингтоні і візити високих російських чиновників до Херсону, які говорять, що «Херсон займе гідне місце у нашій російській батьківщині», або що «Херсон залишиться в Росії назавжди». У середині травня Херсон відвідав віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який заявив, що «Херсонська область має великі перспективи» і що регіон «займе гідне місце в російській родині». Десятьма днями раніше секретар генеральної ради правлячої партії «Єдина Росія» Андрій Турчак сказав, що Росія прийшла до Херсонської області назавжди.
Як заявив Нед Прайс, Росія також натякнула на те, що вона може створити «Херсонську народну республіку», провівши «сфабрикований референдум» за зразком тих, що вона проводила в Донецьку і Луганську, і на підставі яких вона проголосила їх «Донецькою» і «Луганською народними республіками».
Спираючись на опитування, проведені до широкомасштабного нападу Росії у лютому цього року, Нед Прайс говорить, що лише близько 20% українців на цих територіях позитивно ставилися до Росії і з часу агресії, їхня кількість «швидше за все зменшилася ще сильніше».
Росії бракує легітимності на цих територіях, бо українці чинять опір та відмовляються від співпраці з окупаційним режимом, а отже, її цілі на півдні України провалилися, вважає Прайс.
«Утримання Херсону силою, ймовірно, на думку Кремля, створить сухопутний міст до Криму та надасть можливість проголосити «перемогу» для своєї внутрішньої аудиторії і виправдати загибель сотень тисяч людей, чиї життя забрала війна, яку розпочав Путін за власним вибором», – сказав Нед Прайс.
Дивіться також: Чернігівщина: як волонтери допомагають місцевим мешканцям прибрати наслідки вторгнення Росії. Відео
- Голос Америки
У пошуках заміни російському паливу, в європейських країнах знову заговорили про атомні електростанції. Відео
Російська агресія і кліматичні зміни знову привернули увагу до енергоносіїв в Європі. У пошуках заміни російському паливу, в європейських країнах знову заговорили про атомні електростанції. Втім їх використання залишається дорогим, трудомістким і дуже суперечливим джерелом енергії.
- Голос Америки
Чернігівщина: як волонтери допомагають місцевим мешканцям прибрати наслідки вторгнення Росії. Відео
Росія зруйнувала або пошкодила в Україні понад 100 шкіл, більше ніж 500 лікарень, а також понад 25 тисяч кілометрів доріг. Такими є дані українського уряду.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum