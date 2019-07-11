США слід розширити можливості надання військової допомоги Україні, — американський генерал

США мають зменшити обмеження на надання військової допомоги Києву. Але перед цим Америка має прослідкувати, як Україна використовує вже надану допомогу. Таку думку сенаторам висловив американський генерал Марк Міллі. Дональд Трамп номінував його на посаду голови Комітету начальників штабів збройних сил США. 11 липня у Сенаті відбулись слухання щодо його призначення.

“Я вважаю, що зараз ми маємо хороший баланс летальної та нелетальної допомоги Україні. Перш ніж визначитися з необхідністю подальших коригувань, ми маємо глянути, як Україна використовує можливості, які ми вже надаємо для оцінки її здатності використовувати додаткову летальну допомогу й обладнання”, — заявив генерал, відповідаючи у листі на запитання сенаторів.

Водночас він наголосив, що необхідно розширити можливості для військової співпраці Америки з Україною. Термін дійсності фондів, з яких виділяють військову допомогу Україні —​ один рік. Тобто виділені кошти мають бути витрачені протягом цього періоду. Але на думку генерала, щоб надавати Україні сучасніші летальні засоби оборони, слід розширити часові рамки.

“Думаю, є одна зміна, яку варто розглянути. Одним із найбільших викликів є те, що термін дії фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) — один рік, тобто ми повинні виділити їх до закінчення того фінансового року, до якого вони відносяться. Процеси випуску технологій, укладання контрактів і терміни закупівель обмежують здатність Міністерства оборони США надавати Україні сучасніші летальні оборонні засоби.

Міністерство оборони США може вирішувати більшість пріоритетних операційних потреб України через USAI, але можливість реалізувати кошти протягом дворічного періоду може дозволити Міноборони підтримувати складніші потужності, як-от летальні оборонні системи на морі”, — сказав генерал Міллі.

Також він додав, що Україна досягла успіхів у реформуванні Міністерства оборони, але потрібно зробити більше.

“Якщо мене затвердять на посаді, я підкреслю голові Генштабу України свою впевненість у тому, що прийняття стандартів НАТО підсилить спроможність України захищати свою територіальну цілісність і просувати свої прагнення до членства в Альянсі. Я б закликав українських військових прагнути до надзвичайно важливих стандартів оборонної реформи, щоб гарантувати, що вони і надалі відповідатимуть вимогам фондів Ініціативи сприяння безпеці України”, — заявив генерал.

Дивіться також: Що американські експерти кажуть про запит України на купівлю зброї у США та яка зброя потрібна країні.