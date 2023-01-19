Маркарова: Україна очікує нових рішень про виділення зброї на “Рамштайні”

Україна очікує результативних перемовин і нових рішень щодо виділення озброєння на черговій зустрічі лідерів оборонних відомств у форматі Рамштайн, яка відбудеться у п'ятницю, 20 січня. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Українській службі Голосу Америки заявила посол України у США Оксана Маркарова.

Посол наголосила, що сам факт зустрічі, на якій очікується присутність міністрів оборони з 50 країн, є позитивним результатом для України. “Від нас там присутні і міністр, і представники Генштабу, і представники ГУРу, вони можуть обговорити, скоординуватися, ми можемо пояснити, чому саме нам потрібні ті спроможності, які потрібні, - це дуже важливий шматок роботи. Більше зброї - швидше настане справедливий мир”.

Оксана Маркарова зазначила, що Україна наразі дуже задоволена рівнем співпраці з американськими партнерами, однак потребує більше озброєння, якого досі недостатньо на полі бою, тож лідерство США в Рамштайні є дуже цінним для Києва. “Ці зустрічі в так званому Рамштайні, в українській контактній групі, ініційовані були США для того, щоб ми могли швидко отримувати ті спроможності, які нам потрібні”.

За словами Маркарової, Вашингтон є не лише лідером у постачанні зброї для України, а й спонукає Європу до активнішого надання військової техніки. “Patriot - дуже гарний приклад. Коли США вирішили виділити нам ці спроможності, вже дві країни - Німеччина і Нідерланди - також сказали, що виділяють нам саме ці спроможності. Тому у всіх рішеннях - починаючи від артилерії, танків, броньованих машин, кожне рішення, яке ухвалюють Сполучені Штати, не тільки надає нам ті спроможності, а й відкриває можливості отримати це від інших союзників”, - заявила Маркарова.

Лідери оборонних відомств із близько 50 країн та НАТО у п'ятницю, 20 січня, проведуть переговори на німецькій авіабазі Рамштайн. В такому форматі вже відбулась серія зустрічей після початку повномасштабної війни в Україні.

За даними Reuters, очікується, що головна увага на Рамштайні 20 січня буде зосереджена не на тому, що нададуть Сполучені Штати, а на тому, чи змінить Німеччина свою опозицію щодо відправки бойових танків Leopard в Україну, та чи принаймні схвалить їхню передачу з країн-союзників.

«Це ключовий момент у війні, є необхідність значно збільшити підтримку України», - прокоментував майбутню зустріч генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу Reuters в інтерв’ю на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія. «Якщо ми хочемо мирного вирішення шляхом переговорів завтра, нам потрібно надати більше зброї сьогодні», - заявив він.

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