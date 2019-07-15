Українці під консульством Італії в Нью-Йорку вимагали звільнити Віталія Марківа

"Свободу Віталію Марківу!” - з таким гаслом українці вийшли під стіни італійського консульства у Нью-Йорку. Вони протестували проти вироку українському нацгвардійцю, якого італійський суд засудив до 24 років ув’язнення.

Офіційний Рим стверджує, що Марків причетний до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Міронова, які загинули під Слов’янськом у 2014 році. Нацгвардієць начебто здав українській армії координати журналістів, відтак солдати обстріляли їх з мінометів. Вирок базується на свідченнях інших журналістів, які начебто чули телефонну розмову з Марківим, де він зізнається в скоєному, проте запису цієї розмови немає.

Адвокати Марківа переконані: Андреа Рокеллі став жертвою перехресного вогню, і вирок для українця несправделивий, тож його будуть оскаржувати.

Демонстранти в Нью-Йорку заявили: хочуть привернути до ситуації увагу міжнародної спільноти.

“Я вирішив сюди прийти, щоб підтримати свого земляка Віталія Марківа. В цьому випадку людям важливо вийти на протест, щоб отримати більший розголос, і щоб усі почули про той несправедливий вирок, який Марків отримав”, - каже один із учасників акції.

Нагадаємо, Віталія Марківа затримали в Італії 30 червня 2017 року. З того часу він перебуває під вартою. Суд над українським нацгвардійцем розпочався в липні 2018 року.

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