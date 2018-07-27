Чи відкриття соленого озера на Марсі доводить існування життя на Марсі? Відео

Науковці виявили солене озеро на Марсі, яке ховається під півтора-кілометровим шаром криги. Резервуар діаметром у 20 кілометрів – перше стабільне джерело води у рідкому стані, яке вдалося виявити на червоній планеті за допомогою радарів. За словами науковців, це може бути середовищем існування мікробів, а отже, може допомогти довести існування життя на інших планетах. Втім, на те, щоби дізнатися, чи справді там живуть якісь мікроорганізми, можуть піти роки. Науковці сподіваються, що наступні місії на Марс зможуть пробурити отвір у кризі і дістати зразки озерної води.