Вашингтон готується до багатотисячної демонстрації за жорсткіший контроль над зброєю

Очікується, що сотні тисяч людей візьмуть участь у демонстрації «Марш за наші життя» в суботу у Вашингтоні, щоб привернути увагу до насильства в американських школах та до того, що вони вважають необхідністю жорсткішого контролю за зброєю. Організатори сподіваються залучити півмільйона людей.

Організаторами суботнього заходу є студенти середньої школи Marjory Stoneman Douglas в Паркленді, штат Флорида, де під час масової стрілянини 14 лютого загинуло 17 осіб.

Вони вимагають, щоб життя дітей було пріоритетним в країні, де масові стрілянини в школах стали епідемією.

У кожному з 50 штатів США та в інших країнах заплановано понад 800 аналогічних маршів.

Американці не є охочими відмовлятися від своєї зброї, через що мало змін було зроблено в законах про зброю у відповідь на масові розстріли. Серед питань, що стоять перед організаторами та учасниками маршу, буде те, як перевести одноденну подію, незалежно від кількості учасників, у змістовні законодавчі зміни.

Однак нове опитування вказує на зміну настроїв: 69 відсотків опитаних американців вважають, що закони про зброю повинні бути жорсткішими, у порівнянні із 61 відсотком у жовтні 2016 року та 55 відсотками у жовтні 2013 року.

В цілому опитування показало, що 90 відсотків демократів, 50 відсотків республіканців та 54 відсотки власників зброї зараз виступають за жорсткіші закони щодо контролю над зброєю.

Але майже половина американців, як виявило опитування, не очікують, що їхні політики вживатимуть заходів, щоб змінити закони про зброю.

Студентські активісти, однак, почали зосереджуватися на реєстрації виборців, зважаючи на те, що в листопаді мають відбутися проміжні вибори до Конгресу.

Сайт «Марш за наші життя» повідомляє, що майже досягнуто цілі зібрати 3,8 мільйона доларів.

Актор Джордж Клуні та його дружина адвокат Амал Клуні зробили внесок на суму півмільйона доларів. Таку ж суму пожертвували актриса та телеведуча Опра Вінфрі, режисер Стівен Спілберґ та режисер Джеффрі Катценберґ. Ведуча Еллен Де-Дженерес і фотовидавничий сервіс Shutterfly оголосили про спільний внесок розміром 50 тисяч доларів. Модель Кріссі Тейґен та її чоловік музикант Джон Ледженд обіцяли 25 тисяч доларів.

Подружжя Клуні, ведучий Джиммі Кіммел, співаки Аріана Ґранде, Майлі Сайрус і Демі Ловато, актори Дженніфер Гадсон, Софія Верґара та Джулі Бовен висловили намір взяти участь у суботньому марші у Вашингтоні.

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