Посол Йованович розповіла, кого США підтримують на виборах в Україні

Як сказала Марі Йованович, звертаючись до студентів та викладачів Академії, її часто запитують, кого з кандидатів на майбутніх президентських виборах підтримують Сполучені Штати. Відповідаючи на це запитання, пані посол нагадала про три пріоритети, які, згідно з результатами опитувань, є найважливішими для українців. Це закінчення конфлікту на Сході, економічний добробут і чесна влада.

Починаючи з 2014 року, уряд США надав понад 2,8 мільярда доларів безпекової допомоги Україні

Говорячи про найперший пріоритет – досягнення миру на Сході України – посол США нагадала, що Сполучені Штати впродовж усіх п‘яти років війни підтримували українців. Починаючи з 2014 року, уряд США надав понад 2,8 мільярда доларів безпекової допомоги Україні. Лише минулого місяця вирішено надати додаткові 10 мільйонів доларів – для зміцнення позицій українського військового флоту у відповідь на російську агресію в Чорному морі.

Як наголосила Йованович, воєнного способу вирішення конфлікту з Росією нема. Єдиний спосіб – політичний, і наріжний камінь цієї стратегії – Мінські угоди.

«Деякі скептики, і їх багато, кажуть, що Мінські угоди не працюють, бо Росія їх не виконує. Ми віримо, що колись Росія таки виконає свої зобов’язання за цими угодами. Однак, оскільки зараз Росія їх не дотримується, США і Європа зберігають та посилюють санкції проти Росії. Ми примушуємо Кремль платити високу ціну за агресію.

Тому відкинути Мінські угоди означало б відкинути нашу можливість накладати значні економічні санкції на агресора», - підкреслила дипломат.

Якщо результатом цих виборів буде пришвидшення реформ, покращення добробуту не забариться

Другий ключовий пріоритет для українців – економічний добробут. Зважаючи на багатющі ресурси, Україна могла б процвітати. Що ж її стримує? Як каже Йованович, «це стара олігархічна система, яка усе ще чіпляється за життя. І корупція – то її життєзабезпечення». Країна потребує серйозних реформ, які можуть створити економічний бум і покращити щоденне життя кожного громадянина, як це відбулось, наприклад, у Польщі. Якщо результатом цих виборів буде пришвидшення реформ, покращення добробуту не забариться, – переконана посол США.

«Я знаю, що реформи не завжди популярні і для багатьох українців болючі. Але якщо відбудеться відкат реформ, то це не принесе кращого добробуту. Те, що робить життя українців важким, це не реформи, а якраз те, що багато реформ досі не завершені. Реформи треба здійснити. І побороти всепроникаючу корупцію, яка робила Україну надто бідною надто довго».

І третій пріоритет для українців – це влада, яка шанує закон і демократичні свободи. Зокрема й право на вільні чесні вибори.

«З початком президентської кампанії ми у Сполучених Штатах поділяємо сподівання українців на те, що в цих виборах не буде «тітушок», що учасники штабів кандидатів не будуть боятися побиття чи залякувань, що голоси не купуватимуть за гроші», – сказала Марі Йованович.

Звертаючись до студентів Української академії лідерства, вона підсумувала:

Ми стоїмо поряд з вами, плече до плеча, 27 років незалежності, 5 років революції і війни

«Тож повернуся до запитання: кого підтримують Сполучені Штати на майбутніх виборах? Мабуть, я вас не здивую, коли скажу, що ми підтримуємо український народ. Ми стоїмо поряд з вами, пліч-о-пліч, 27 років незалежності, 5 років революції і війни. Ваші цілі – це наші пріоритети. Чому? Тому, що стабільна демократична Україна з процвіютаючою економікою це сильний партнер для Сполучених Штатів».

«Єдина альтернатива – це той шлях, який пропонує Росія. Клептократія, яка в обмін на мир хоче розділити Україну. Хоче скористатися своїм контролем над енергетичними ресурсами як знаряддям, щоб ізолювати вашу країну, маніпулювати вами, втримати у базованій на корупції системі. Ви знаєте, як ця система виглядає. Золоті унітази та брутальні репресії проти тих, хто виступає проти зловживання владою. Ви відкинули цю систему, зараз маєте можливість знову підтвердити свій вибір».

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