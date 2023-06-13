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США можуть надати Україні нові машини Bradley на заміну пошкодженим в бою
Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів США, повідомив Голосу Америки представник оборонного відомства США.
Очікується, що пакет включатиме бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити ті, які були пошкоджені та знищені під час українського контрнаступу, за словами двох чиновників Міноборони, які говорили з Голосом Америки на умовах анонімності перед очікуваним оприлюдненням інформації про пакет у вівторок.
Офіційні особи сказали, що пакет також включатиме боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також більше ракет для українських ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).
Оголошення про допомогу з’явилося на тлі повідомлень про те, що Україна втратила більше десятка бойових машин піхоти Bradley за останні дні під час контрнаступу.
"Ці сучасні системи, якими б гарними вони не були, вразливі та потребуватимуть заміни, тому це нагадує, що надання безпекової допомоги не є одноразовим. Це потрібно продовжувати в довгостроковій перспективі", – сказав Бредлі Боумен, старший директор Центру військової та політичної влади вашингтонського Фонду захисту демократій.
Новий пакет допомоги стане 40-ю санкціонованою президентом передачею військової техніки зі складів Міністерства оборони США, після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Цього тижня міністр оборони Ллойд Остін їде до Брюсселя на зустріч міністрів оборони країн НАТО, де підтримка України буде головним пріоритетом. За словами офіційних осіб, під час свого перебування в Брюсселі Остін проведе чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, щоб обговорити, як західні союзники можуть краще підтримувати українську армію зараз, коли її новий контрнаступ почався.
Керівники оборонного відомства також працюють над планами навчань українських пілотів на винищувачах F-16, додали чиновники.
Обсяг безпекової допомоги США Україні перевищив 39 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії.
Пентагон продовжує працювати над помилкою в бухгалтерському обліку, яка завищила вартість поставок Києву. Розраховуючи кошториси допомоги, Міністерство оборони враховувало витрати на заміну озброєння, переданого Україні, тоді як мало передавати системи за їхньою фактичною вартістю, повідомили Голосу Америки чиновники. Очікується, що ця помилка вивільнить додаткові мільярди доларів для нової допомоги Україні, кажуть посадовці.
У п’ятницю Пентагон оголосив, що надає Україні додаткові 2,1 мільярда доларів довгострокової безпекової допомоги, включно з поставкою ракет для Patriot і невеликих безпілотників Puma. На відміну від допомоги Україні, надісланої із запасів Пентагону через президентські повноваження, ця допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці Сполучених Штатів Україні та має бути витрачена на майбутні потреби безпеки України.
На початку цього року Москва відновила наступ на Україну, а президент України Володимир Зеленський нещодавно підтвердив, що почався масований контрнаступ Києва.
Високопоставлений військовий чиновник США на умовах анонімності сказав Голосу Америки, що український контрнаступ, ймовірно, не буде "таким драматичним", як дехто очікує, але він буде "продуманий та ефективний".
Російські війська витратили місяці на зміцнення своїх позицій в Україні, що ще більше ускладнило контрнаступ Києва.
"Важче йти в атаку, ніж захищатись", - сказав Боумен.
Українцям, додав він, протистоять "російські сили, що побудували оборону, окопалися, створили мінні поля перед собою. Це практично найскладніша війна".
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Трампу зачитають звинувачення в суді
Колишній президент США Дональд Трамп прибув до свого гольф-клубу поблизу Маямі в понеділок перед пред’явленням йому звинувачень у неправомірному поводженні з секретними документами національної безпеки після того, як він залишив Білий дім у 2021 році.
Початок судового засідання призначено на 15 год. (EDT) у вівторок відбудеться під суворою охороною в залі федерального суду в центрі Маямі.
Федеральна влада посилила охорону навколо будівлі суду, і офіційні особи Маямі кажуть, що вони готові запобігти насильству з боку прихильників Трампа та протестувальників.
"У нашому місті ми, очевидно, віримо в Конституцію і вважаємо, що люди повинні мати право висловлюватись, — сказав напередодні мер Маямі Френсіс Суарес на прес-конференції. - Але ми також віримо в правопорядок. І ми це знаємо, і ми сподіваємося, що завтрашній день буде мирним".
Судове засідання відбудеться через п’ять днів після того, як федеральне велике журі присяжних у Маямі звинуватило його за 37 кримінальними пунктами, у тому числі за 31 пунктом звинувачення в «навмисному зберіганні» секретних документів національної оборони, що порушує Закон про шпигунство.
Помічника Трампа Волта Науту також звинуватили у перешкоджанні спробам уряду забрати документи.
Трамп став першим колишнім президентом, проти якого висунуто федеральне звинувачення.
Окремо колишнього президента в штаті Нью-Йорк у зв’язку з виплатою грошей зірці фільмів для дорослих під час його президентської кампанії 2016 року.
На слуханнях у вівторок суддя повідомить Трампу про його права та зачитає звинувачення проти нього. Очікується, що він не визнає себе винним. Зазвичай обвинувачення відбуваються протягом доби після затримання.
Але враховуючи безпрецедентний характер справи Трампа, його першу явку в суді затримали на п'ять днів.
Справу було передано судді Ейлін Кеннон, призначеній Трампом, яку раніше критикували за те, що вона буцімто надавала перевагу колишньому президенту у своїх рішеннях у справі минулого року.
Кеннон ненадовго заборонила федеральним слідчим вивчати документи, вилучені на курорті Трампа Мар-а-Лаго минулого серпня, і призначила спеціального майстра для їх перевірки.
Але пізніше апеляційний суд скасував її рішення, заявивши, що вона не мала повноважень виносити його.
Звинувачення проти Трампа пов'язані з розслідуванням, яке розпочалося після того, як Трамп нібито відкинув неодноразові спроби Національного архіву заволодіти документами, які він взяв із Білого дому та зберігав у Мар-а-Лаго.
Федеральне обвинувачення звинувачує Трампа за 31 пунктом у «навмисному зберіганні» секретної інформації національної оборони, кожен для окремого документа, який він взяв із Білого дому.
Двадцять один з цих документів був серед більш ніж 100, які ФБР вилучило під час обшуку в Мар-а-Лаго минулого серпня.
У обвинувальному висновку йдеться, що документи містили інформацію про ядерні програми США, потенційну вразливість США та союзників до нападу та плани можливої відповіді.
Розголошення цих документів, зазначається в обвинуваченні, може поставити під загрозу національну безпеку США.
Шість інших звинувачень проти Трампа включають пункти із перешкоджання правосуддю, змову з метою перешкоджання правосуддю та неправдиві заяви, пов’язані зі спробами Трампа перешкодити розслідуванню та приховати зберігання секретних документів.
Трамп заявив, що мав наказ розсекретити всі документи, вивезені з Овального кабінету до його резиденції в Білому домі. Але в обвинувальному висновку йдеться, що Трамп добре знав про закони, що регулюють секретну інформацію про національну безпеку, і навмисно їх порушував.
В одному випадку в липні 2021 року Трамп нібито показав документ про "план нападу" групі з чотирьох неавторизованих осіб — письменнику, видавцю та двом співробітникам — у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі, сказавши їм, що це "дуже небезпечно, конфіденційно" і "таємно", і що він більше не може розсекретити це.
В іншому випадку, у вересні 2021 року, Трамп показав секретну карту представнику свого комітету політичних дій, сказавши йому, що він "не повинен показувати її (йому) і що (він) не повинен підходити надто близько", йдеться в документах обвинувачення.
Після пред'явлення звинувачення Трамп буде звільнений під підписку про невиїзд. Дата початку суду над ним залишається невідомою. Деякі експерти припускають, що це може зайняти кілька місяців і навіть може бути відкладено до виборів 2024 року.
Однак, незважаючи на зростаючі проблеми з законом, Трамп може вільно висувати свою кандидатуру на пост президента і пообіцяв продовжувати передвиборчу кампанію, навіть якщо його визнають винним.
"Я ніколи не піду", - сказав Трамп в інтерв'ю Politico в суботу. Повідомляється, що Трамп планує вилетіти в Нью-Джерсі після обвинувачення, де він проведе перший збір коштів для своєї кампанії у своєму гольф-клубі.
Що заважає НАТО запросити Україну?
Керівники країн НАТО докладають зусиль, щоб до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня досягти згоди щодо відповіді на прохання України запросити її до альянсу.
Президент Зеленський заявив партнерам, що НАТО мусить піти далі, ніж повторення заяв про відкриті двері організації і запропонувати конкретний план прийняття України до лав організації.
За лічені тижні до вільнюської зустрічі, де союзники прагнуть продемонструвати єдність, заяви лідерів залишаються стриманими.
Спілкуючись з пресою у Парижі 12 червня, керівники Франції, Німеччини та Польщі наголошували на тому, що повністю згодні з потребою всіляко допомагати Україні, але щодо українського членства в НАТО єдиної відповіді ще не мали.
Деякі країни, включно зі США і Німеччиною, виступають проти надання Україні навіть чітких часових рамок щодо вступу в НАТО з огляду на стурбованість тим, що вони могли б означати взяття зобов'язань відповідно до статті 5 і розширення війни.
Найоднозначніше говорив президент Польщі Анджей Дуда, який заявив, що українці «чекають на чіткий сигнал стосовно перспективи членства».
«Я сподіваюся, що саміт НАТО у Вільнюсі, який наближається, принесе Києву добрі новини про те, що майбутнє членство України в НАТО чітко видиме. Що, як не раз кажуть мені в Україні, в кінці тунелю є світло, яке українці нарешті хочуть побачити. І що воно з'явиться завдяки нашим рішенням, які будуть схвалені у Вільнюсі», - сказав польський президент.
Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц перед нарадою так званого «Веймарського трикутника» того вечора лунав значно стриманіше, коли йшлося про відповідь на українську заявку про вступ в НАТО.
Він більше говорив про «гарантії безпеки» для України, які за його словами узгоджуються зараз в «інтенсивних» переговорах європейських держав зі США та іншими союзниками.
«Це буде готово, коли в результаті переговорів з'явиться спільний результат. Очевидно одне: нам це потрібно і це потрібно в дуже чіткому вигляді», - сказав Шольц.
Французький президент Еммануель Макрон, приймаючи гостей у Парижі, зокрема зупинився на важливості допомогти теперішньому українському контрнаступу і заявив, що Франції збільшить збройну допомогу Україні, але не говорив про українське членство в НАТО.
«Ми згуртовані, єдині, налаштовані, спроможні і цілеспрямовані домогтися, щоб перемога України послужила нашому спільному баченню миру й безпеки на нашому континенті», - заявив Макрон.
«Очікуйте багато творчості»
Аналізуючи теперішні розмови в НАТО, газета Financial Times пише, що «дискусії, які відбуваються і на двосторонньому рівні з Україною, і між західними потугами, відображають згоду, що Києву не можна пропонувати членство допоки вирує війна. Але залишаються розбіжності щодо того, що запропонувати натомість, і щодо часових рамок, а також про те, чого було б досить, щоб Росія не загрожувала Україні знову».
«Деякі країни, включно зі США і Німеччиною, виступають проти надання Україні навіть чітких часових рамок щодо вступу в НАТО з огляду на стурбованість тим, що вони могли б означати взяття зобов'язань відповідно до статті 5 (договору НАТО) і розширення війни. Але на противагу цьому Макрон сказав, що він підтримує «шлях до членства» (України в НАТО)», - нагадує FT.
Новообраний президент Латвії Едґарс Рінкевичс в інтерв’ю українському вебсайту Європейська правда сказав, що «у багатьох столицях держав-членів НАТО немає достатньо чіткого розуміння, що робити з ситуацією, коли воююча держава приєднується до Альянсу, і що це означає в контексті Статті 5».
Вихід зі становища пропонує зокрема німецький аналітик Вольфґанґ Ішінґер, який був послом у США і очолював авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію.
На його думку було б доречно, щоб НАТО «запропонувало Україні абсолютно все, що має окрім договору про офіційний вступ».
Ішінгер вважає, що Україна могла б мати «фактичну участь» навіть без «де-юре членства».
Вольфґанґ Ішінґер в короткому дописі в Twitter пообіцяв викласти свою ідею в подробицях у німецькій пресі цього тижня.
«Можна бути певним, що вільнюський самі запропонує Києву дві речі», - передбачає європейський редактор Радіо Свобода Рікард Йозв’як:
«Перше - Буде домовленість щодо багаторічного, можливо необмеженого в часі, набору допомоги Україні для переходу з радянської доктрини до стандартів та озброєнь НАТО»…
«Друге - Україна напевне отримає новий рівень політичних відносин Києва з Альянсом. Теперішня Комісія НАТО-Україна має стати Радою НАТО-Україна, що фактично означає, що Київ буде сидіти за столом на рівних».
Коментатор вважає, що «Вільнюс не може бути ще одним Бухарестом», нагадуючи про рішення бухарестського саміту НАТО 2008 року, коли Україні та Грузії пообіцяли членство в альянсі, але не запропонували конкретних кроків до втілення обіцянки.
«Очікуйте багато творчості стосовно того, які слова будуть використані в підсумковій декларації саміту щодо майбутнього членства (України) у блоці, а також чогось подібного щодо гарантій безпеки, що може не потрапити в остаточну заяву, а радше буде узгоджене на полях», - передбачає Рікард Йозвяк.
Зустріч Макрона, Шольца і Дуди у Парижі – деталі. Відео
У Парижі з президентом Еммануелем Макроном зустрічаються канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда. Очікується, що тема України буде однією з провідних. Детальніше розкаже наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин.
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