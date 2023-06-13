США можуть надати Україні нові машини Bradley на заміну пошкодженим в бою

Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів США, повідомив Голосу Америки представник оборонного відомства США.

Очікується, що пакет включатиме бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити ті, які були пошкоджені та знищені під час українського контрнаступу, за словами двох чиновників Міноборони, які говорили з Голосом Америки на умовах анонімності перед очікуваним оприлюдненням інформації про пакет у вівторок.

Офіційні особи сказали, що пакет також включатиме боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також більше ракет для українських ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).

Оголошення про допомогу з’явилося на тлі повідомлень про те, що Україна втратила більше десятка бойових машин піхоти Bradley за останні дні під час контрнаступу.

"Ці сучасні системи, якими б гарними вони не були, вразливі та потребуватимуть заміни, тому це нагадує, що надання безпекової допомоги не є одноразовим. Це потрібно продовжувати в довгостроковій перспективі", – сказав Бредлі Боумен, старший директор Центру військової та політичної влади вашингтонського Фонду захисту демократій.

Новий пакет допомоги стане 40-ю санкціонованою президентом передачею військової техніки зі складів Міністерства оборони США, після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Цього тижня міністр оборони Ллойд Остін їде до Брюсселя на зустріч міністрів оборони країн НАТО, де підтримка України буде головним пріоритетом. За словами офіційних осіб, під час свого перебування в Брюсселі Остін проведе чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, щоб обговорити, як західні союзники можуть краще підтримувати українську армію зараз, коли її новий контрнаступ почався.

Керівники оборонного відомства також працюють над планами навчань українських пілотів на винищувачах F-16, додали чиновники.

Обсяг безпекової допомоги США Україні перевищив 39 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії.

Пентагон продовжує працювати над помилкою в бухгалтерському обліку, яка завищила вартість поставок Києву. Розраховуючи кошториси допомоги, Міністерство оборони враховувало витрати на заміну озброєння, переданого Україні, тоді як мало передавати системи за їхньою фактичною вартістю, повідомили Голосу Америки чиновники. Очікується, що ця помилка вивільнить додаткові мільярди доларів для нової допомоги Україні, кажуть посадовці.

У п’ятницю Пентагон оголосив, що надає Україні додаткові 2,1 мільярда доларів довгострокової безпекової допомоги, включно з поставкою ракет для Patriot і невеликих безпілотників Puma. На відміну від допомоги Україні, надісланої із запасів Пентагону через президентські повноваження, ця допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці Сполучених Штатів Україні та має бути витрачена на майбутні потреби безпеки України.

На початку цього року Москва відновила наступ на Україну, а президент України Володимир Зеленський нещодавно підтвердив, що почався масований контрнаступ Києва.

Високопоставлений військовий чиновник США на умовах анонімності сказав Голосу Америки, що український контрнаступ, ймовірно, не буде "таким драматичним", як дехто очікує, але він буде "продуманий та ефективний".

Російські війська витратили місяці на зміцнення своїх позицій в Україні, що ще більше ускладнило контрнаступ Києва.

"Важче йти в атаку, ніж захищатись", - сказав Боумен.

Українцям, додав він, протистоять "російські сили, що побудували оборону, окопалися, створили мінні поля перед собою. Це практично найскладніша війна".