Ілон Маск хоче відправити людину на Марс за 5-10 років, бо за 500 млн років "Земля стане занадто гарячою для життя"

Мільярдер, засновник SpaceX й Tesla, Ілон Маск озвучив план відправити людину на Марс за 5 років чи "в гіршому сценарії за 10" років, пише Newsweek. Ці думки він озвучив під час запису подкасту Лекса Фрідмана.

"Коли, ви думаєте, SpaceX висадить людину на Марсі?" - запитав Фрідман. "У кращому випадку - за 5 років, у гіршому - за 10", - відповів Маск після 10-секундної паузи.

Коли ведучий подкасту спробував уточнити, які фактори можуть завадити висадці людини на Червоній планеті, Маск сказав, що космічний корабель Starship - "найпросунутіша ракета, за всі часи", й зараз головний виклик - "мінімізувати вартість виведення на орбіту тонну вантажу й, зрештою, вартість доставлення тонни вантажу на поверхню Марса".

У травні Starship пройшов п'яте випробування на значній висоті, а у 2023 році заплановано комерційний політ ракети на Місяць.​ Як кажуть у НАСА, пілотована місія на Марс запланована на 2030-ті роки. Китайська космічна програма також має у планах дістатись Марсу до 2033 року.

За словами мільярдера, людство прямує до дослідження Марсу й зведення там колонії, адже "за десь 500 мільйонів років Земля стане занадто гарячою для життя". Він сказав, що це звучить як дуже довгий час, але враховуючи, що Земля існує 4,5 мільярда років, "і вперше за 4,5 мільярда років можливо розширити життя за межі Землі".

Компанія Маска заснована трохи менш ніж 20 років тому, але за цей час встигла зміцнити свої позиції лідера у галузі пілотованих і безпілотних польотів, рухаючись до статусу монополіста ринку, пише Space.com. Зокрема, за рік, що минає, компанії вдалось здійснити 31 запуск ракети Falcon 9 із супутниками, що формують мережу Starlink.

У матеріалі використано джерела: Newsweek, Space.com

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