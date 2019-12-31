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Ілон Маск може зустріти Новий рік на роботі

  • Голос Америки

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Засновник компанії Tesla Ілон Маск планує провести останні години цього року на заводі Tesla в містечку Фремонт, що в американському штаті Каліфорнія.

Мільярдер планує допомагати в доставці автомобілів.

На це Маск вказав у своєму повідомленні у Twitter в понеділок.

Відповідаючи на питання користувачки соцмереж стосовно того, чи зустрічатиме Маск Новий рік в компанії космічних технологій SpaceX в Техасі, Маск в написав у понеділок: "Прямую на завод Tesla завтра, щоб допомогти їм доставляти машини".

Свій день народження минулого липня 48-річний Ілон Маск, відомий своїй відданості роботі, також провів на заводі Tesla, згідно до його повідомлень у соцмережах.

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